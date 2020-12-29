Оригинальные, яркие и вкусные – 10 рецептов канапе и бутербродов на Новый год
Включайте фантазию и украшайте праздничный стол красивыми мини-закусками
Они помогают нам "разогреться" перед тем, как мы переходим к основным блюдам и любимому оливье. Это канапе и закуски на шпажках. Именно они задают тон праздничному ужину и улучшают настроение вам и вашим гостям. Мини-закуски должны быть изысканы и не сильно насыщать, это касается и бутербродов в том числе. Ниже представлены 10 вариантов этих блюд.
Канапе с авокадо и креветками
Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)
- Авокадо
- Креветки свежие
- Помидоры черри
- Багет
- Сливочное масло
Способ приготовления
- Багет порезать, обжарить на сливочном масле.
- Авокадо порезать кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.
- Креветки очистить и обжарить на сливочном масле.
- Помидоры порезать пополам.
- Собрать с помощью шпажек.
Тортилья "Цезарь"
⠀Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)
- Тортилья
- Жареная курица (филе)
- Листья салата
- Соус "Цезарь" или майонез
- Творожный сыр
- Помидоры черри
Способ приготовления
⠀
- Тортилью смазать творожным сыром, сверху – лист салата, далее выложить курицу. Сверху – немного соуса.
- Свернуть в ролл, положить в фольгу и оставить в холодильнике минимум на 30 мин.
- Разрезать на порции, скрепить с помидорами с помощью шпажки.
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Шпажки в огурце с креветкой
Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)
- Огурец
- Сливочный сыр
- Укроп
- Креветки
Способ приготовления
- Креветки отварить, обжарить на сливочном масле.
- Укроп измельчить, соединить со сливочным сыром.
- Огурец нарезать слайсами.
- На огурец выложить сыр и скрепить шпажкой. Чтобы огурец не раскрутился, сверху украшаем креветкой.
Канапе с тунцом и огурцом
Ингредиенты
- 1 банка – тунец в масле
- 2 шт. – яйца сваренных
- 1 шт. – красный лук
- 2 шт. – огурец
Способ приготовления
- Лук нашинковать мелко, обдать кипятком, чтоб не горчил.
- Яйца сварить, остудить, почистить.
- Огурец нарезать кружочками- не очень тонко.
- Смешать тунец в масле, нашинкованный лук и яйца.
- Разложить небольшую порцию полученной смеси между двух кружков огурца и подавать.
Канапе с лососем
Ингредиенты
- Лосось слабосолёный
- Тостовый хлеб
- Масло сливочное
- Яйцо
- Помидоры черри
- Зелень
- Сметана
Способ приготовления
- Нарезать продукты нужной вам формы.
- Сформировать канапе: хлеб, масло, рыба, помидор, украсить сметаной и зеленью.
Канапе с запеченной семгой
Ингредиенты
- 300-400 г – филе семги
- 75 г – сливочного масла
- 1 ст. л. – оливкового масла
- 3 зуб. – чеснока
- 1,5 ст. л. – лимонного сока
- соль, красный перец чили по вкусу
⠀
Способ приготовления
- Филе сёмги размораживаем в холодильнике, обсушиваем бумажными полотенцами, натираем с обеих сторон небольшим количеством соли. Готовим его на пару или запекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
- Взбиваем блендером до однородной массы сливочное и растительное масло. Измельчаем чеснок, добавляем в масло, вливаем лимонный сок и снова взбиваем до однородности.
- Добавляем готовую рыбу, солим, перчим и блендерим до нужной текстуры.
- Паштет перекладываем в стеклянную банку или керамический контейнер и отправляем в холодильнике минимум на 2 часа.
Бутерброды с яйцом и рыбными консервами
Ингредиенты
- Багет
- 2 шт. – яйца
- 100 г – сыра
- 1 шт. – отварная морковь
- 1 банка – рыбных консервов
- 2 зуб. – чеснока
- 2-3 ст. л – майонеза
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Отварить морковь и яйца.
- Натереть сыр, яйца, морковь на мелкой терке. Чеснок измельчить, смешать с майонезом.
- Соединить сыр, яйца и морковь с майонезом, добавить консервы, предварительно отжав жидкость. Посолить, поперчить.
- Обжарить багет, смазать его чесноком с солью.
- На багет выложить паштет, украсить зеленью.
Бутерброды с крабовыми палочками
Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)⠀
- Крабовые палочки
- Плавленый сыр
- Чеснок
- Яйцо
- Майонез
⠀Способ приготовления
- Все ингредиенты натереть на крупной терке, добавить майонез (1-3 ст. л), посолить.
- Заправить измельченным чесноком, перемешать и намазать на хлеб. Запекать в духовке 10 минут.
⠀Тарталетки с печенью трески
Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)
- Печень трески
- Сыр
- Яйцо
- Перец
- Майонез
Способ приготовления
- Яйцо и сыр натереть на мелкой терке, печень трески размельчить.
- Соединить печень, яйцо , сыр и перемешать.
- Добавить перец по вкусу и заправить майонезом.
- Заполнить начинкой тарталетки.
Бутерброды с селедкой
Ингредиенты
- 1 шт. – филе селедки
- 2 шт. – яйца
- половина луковицы
- зеленый лук
- черный хлеб
- майонез – 1 ст. л
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца отварить, остудить и измельчить. С сельди снять кожицу и также измельчить.
- Добавить измельченную красный лук, майонез, соль и перец. Все вымешать.
- На куски хлеба положить массу, украсить зеленым луком.
Здесь найдете рецепты салатов с морепродуктами на Новый год.
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