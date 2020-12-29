Оригинальные, яркие и вкусные – 10 рецептов канапе и бутербродов на Новый год

Включайте фантазию и украшайте праздничный стол красивыми мини-закусками

Они помогают нам "разогреться" перед тем, как мы переходим к основным блюдам и любимому оливье. Это канапе и закуски на шпажках. Именно они задают тон праздничному ужину и улучшают настроение вам и вашим гостям. Мини-закуски должны быть изысканы и не сильно насыщать, это касается и бутербродов в том числе. Ниже представлены 10 вариантов этих блюд.

Канапе с авокадо и креветками

Фото: Іnstagram.com/annet_parizh/

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

Авокадо

Креветки свежие

Помидоры черри

Багет

Сливочное масло

Способ приготовления

Багет порезать, обжарить на сливочном масле. Авокадо порезать кубиками. Сбрызнуть лимонным соком. Креветки очистить и обжарить на сливочном масле. Помидоры порезать пополам. Собрать с помощью шпажек.

Тортилья "Цезарь"

Фото: Іnstagram.com/milka.owl/

⠀Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

Тортилья

Жареная курица (филе)

Листья салата

Соус "Цезарь" или майонез

Творожный сыр

Помидоры черри

Способ приготовления

⠀

Тортилью смазать творожным сыром, сверху – лист салата, далее выложить курицу. Сверху – немного соуса. Свернуть в ролл, положить в фольгу и оставить в холодильнике минимум на 30 мин. Разрезать на порции, скрепить с помидорами с помощью шпажки.

Шпажки в огурце с креветкой

Фото: Іnstagram.com/kuzovenkovanata/



Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

Огурец

Сливочный сыр

Укроп

Креветки

Способ приготовления

Креветки отварить, обжарить на сливочном масле. Укроп измельчить, соединить со сливочным сыром. Огурец нарезать слайсами. На огурец выложить сыр и скрепить шпажкой. Чтобы огурец не раскрутился, сверху украшаем креветкой.

Канапе с тунцом и огурцом

Фото: Іnstagram.com/n_zavylova_79/

Ингредиенты

1 банка – тунец в масле

2 шт. – яйца сваренных

1 шт. – красный лук

2 шт. – огурец

Способ приготовления

Лук нашинковать мелко, обдать кипятком, чтоб не горчил. Яйца сварить, остудить, почистить. Огурец нарезать кружочками- не очень тонко. Смешать тунец в масле, нашинкованный лук и яйца. Разложить небольшую порцию полученной смеси между двух кружков огурца и подавать.

Канапе с лососем

Фото: Іnstagram.com/olga.efimtseva2020

Ингредиенты

Лосось слабосолёный

Тостовый хлеб

Масло сливочное

Яйцо

Помидоры черри

Зелень

Сметана

Способ приготовления

Нарезать продукты нужной вам формы. Сформировать канапе: хлеб, масло, рыба, помидор, украсить сметаной и зеленью.

Канапе с запеченной семгой

Фото: Іnstagram.com/fish2o.ru/

Ингредиенты

300-400 г – филе семги

75 г – сливочного масла

1 ст. л. – оливкового масла

3 зуб. – чеснока

1,5 ст. л. – лимонного сока

соль, красный перец чили по вкусу

⠀

Способ приготовления

Филе сёмги размораживаем в холодильнике, обсушиваем бумажными полотенцами, натираем с обеих сторон небольшим количеством соли. Готовим его на пару или запекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут. Взбиваем блендером до однородной массы сливочное и растительное масло. Измельчаем чеснок, добавляем в масло, вливаем лимонный сок и снова взбиваем до однородности. Добавляем готовую рыбу, солим, перчим и блендерим до нужной текстуры. Паштет перекладываем в стеклянную банку или керамический контейнер и отправляем в холодильнике минимум на 2 часа.

Бутерброды с яйцом и рыбными консервами

Фото: Іnstagram.com/katsy_cook

Ингредиенты

Багет

2 шт. – яйца

100 г – сыра

1 шт. – отварная морковь

1 банка – рыбных консервов

2 зуб. – чеснока

2-3 ст. л – майонеза

соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Отварить морковь и яйца. Натереть сыр, яйца, морковь на мелкой терке. Чеснок измельчить, смешать с майонезом. Соединить сыр, яйца и морковь с майонезом, добавить консервы, предварительно отжав жидкость. Посолить, поперчить. Обжарить багет, смазать его чесноком с солью. На багет выложить паштет, украсить зеленью.

Бутерброды с крабовыми палочками

Фото: Іnstagram.com/_ani.var_

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)⠀

Крабовые палочки

Плавленый сыр

Чеснок

Яйцо

Майонез

⠀Способ приготовления

Все ингредиенты натереть на крупной терке, добавить майонез (1-3 ст. л), посолить. Заправить измельченным чесноком, перемешать и намазать на хлеб. Запекать в духовке 10 минут.

⠀Тарталетки с печенью трески

Фото: Іnstagram.com/p/CJV6XVaA8wC/



Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

Печень трески

Сыр

Яйцо

Перец

Майонез

Способ приготовления

Яйцо и сыр натереть на мелкой терке, печень трески размельчить. Соединить печень, яйцо , сыр и перемешать. Добавить перец по вкусу и заправить майонезом. Заполнить начинкой тарталетки.



Бутерброды с селедкой

Фото: Іnstagram.com/irynazagorska

Ингредиенты

1 шт. – филе селедки

2 шт. – яйца

половина луковицы

зеленый лук

черный хлеб

майонез – 1 ст. л

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварить, остудить и измельчить. С сельди снять кожицу и также измельчить. Добавить измельченную красный лук, майонез, соль и перец. Все вымешать. На куски хлеба положить массу, украсить зеленым луком.

Здесь найдете рецепты салатов с морепродуктами на Новый год.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться