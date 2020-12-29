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Оригинальные, яркие и вкусные – 10 рецептов канапе и бутербродов на Новый год

Сегодня, 16:15

Включайте фантазию и украшайте праздничный стол красивыми мини-закусками

Они помогают нам "разогреться" перед тем, как мы переходим к основным блюдам и любимому оливье. Это канапе и закуски на шпажках. Именно они задают тон праздничному ужину и улучшают настроение вам и вашим гостям. Мини-закуски должны быть изысканы и не сильно насыщать, это касается и бутербродов в том числе. Ниже представлены 10 вариантов этих блюд.

Канапе с авокадо и креветками

Фото: Іnstagram.com/annet_parizh/

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

  • Авокадо
  • Креветки свежие
  • Помидоры черри
  • Багет
  • Сливочное масло

Способ приготовления

  1. Багет порезать, обжарить на сливочном масле.
  2. Авокадо порезать кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.
  3. Креветки очистить и обжарить на сливочном масле.
  4. Помидоры порезать пополам.
  5. Собрать с помощью шпажек.

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Тортилья "Цезарь"

Фото: Іnstagram.com/milka.owl/

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

  • Тортилья
  • Жареная курица (филе)
  • Листья салата
  • Соус "Цезарь" или майонез
  • Творожный сыр
  • Помидоры черри

Способ приготовления

  1. Тортилью смазать творожным сыром, сверху – лист салата, далее выложить курицу. Сверху – немного соуса.
  2. Свернуть в ролл, положить в фольгу и оставить в холодильнике минимум на 30 мин.
  3. Разрезать на порции, скрепить с помидорами с помощью шпажки.

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Шпажки в огурце с креветкой

Фото: Іnstagram.com/kuzovenkovanata/


Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

  • Огурец
  • Сливочный сыр
  • Укроп
  • Креветки

Способ приготовления

  1. Креветки отварить, обжарить на сливочном масле.
  2. Укроп измельчить, соединить со сливочным сыром.
  3. Огурец нарезать слайсами.
  4. На огурец выложить сыр и скрепить шпажкой. Чтобы огурец не раскрутился, сверху украшаем креветкой.

Канапе с тунцом и огурцом

Фото: Іnstagram.com/n_zavylova_79/

Ингредиенты

  • 1 банка – тунец в масле
  • 2 шт. – яйца сваренных
  • 1 шт. – красный лук
  • 2 шт. – огурец

Способ приготовления

  1. Лук нашинковать мелко, обдать кипятком, чтоб не горчил.
  2. Яйца сварить, остудить, почистить.
  3. Огурец нарезать кружочками- не очень тонко.
  4. Смешать тунец в масле, нашинкованный лук и яйца.
  5. Разложить небольшую порцию полученной смеси между двух кружков огурца и подавать.

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Канапе с лососем

Фото: Іnstagram.com/olga.efimtseva2020

Ингредиенты

  • Лосось слабосолёный
  • Тостовый хлеб
  • Масло сливочное
  • Яйцо
  • Помидоры черри
  • Зелень
  • Сметана

Способ приготовления

  1. Нарезать продукты нужной вам формы.
  2. Сформировать канапе: хлеб, масло, рыба, помидор, украсить сметаной и зеленью.

Канапе с запеченной семгой

Фото: Іnstagram.com/fish2o.ru/

Ингредиенты

  • 300-400 г – филе семги
  • 75 г – сливочного масла
  • 1 ст. л. – оливкового масла
  • 3 зуб. – чеснока
  • 1,5 ст. л. – лимонного сока
  • соль, красный перец чили по вкусу


Способ приготовления

  1. Филе сёмги размораживаем в холодильнике, обсушиваем бумажными полотенцами, натираем с обеих сторон небольшим количеством соли. Готовим его на пару или запекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
  2. Взбиваем блендером до однородной массы сливочное и растительное масло. Измельчаем чеснок, добавляем в масло, вливаем лимонный сок и снова взбиваем до однородности.
  3. Добавляем готовую рыбу, солим, перчим и блендерим до нужной текстуры.
  4. Паштет перекладываем в стеклянную банку или керамический контейнер и отправляем в холодильнике минимум на 2 часа.

Бутерброды с яйцом и рыбными консервами

Фото: Іnstagram.com/katsy_cook

Ингредиенты

  • Багет
  • 2 шт. – яйца
  • 100 г – сыра
  • 1 шт. – отварная морковь
  • 1 банка – рыбных консервов
  • 2 зуб. – чеснока
  • 2-3 ст. л – майонеза
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить морковь и яйца.
  2. Натереть сыр, яйца, морковь на мелкой терке. Чеснок измельчить, смешать с майонезом.
  3. Соединить сыр, яйца и морковь с майонезом, добавить консервы, предварительно отжав жидкость. Посолить, поперчить.
  4. Обжарить багет, смазать его чесноком с солью.
  5. На багет выложить паштет, украсить зеленью.

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Бутерброды с крабовыми палочками

Фото: Іnstagram.com/_ani.var_

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)⠀

  • Крабовые палочки
  • Плавленый сыр
  • Чеснок
  • Яйцо
  • Майонез

⠀Способ приготовления

  1. Все ингредиенты натереть на крупной терке, добавить майонез (1-3 ст. л), посолить.
  2. Заправить измельченным чесноком, перемешать и намазать на хлеб. Запекать в духовке 10 минут.

Тарталетки с печенью трески

Фото: Іnstagram.com/p/CJV6XVaA8wC/


Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

  • Печень трески
  • Сыр
  • Яйцо
  • Перец
  • Майонез

Способ приготовления

  1. Яйцо и сыр натереть на мелкой терке, печень трески размельчить.
  2. Соединить печень, яйцо , сыр и перемешать.
  3. Добавить перец по вкусу и заправить майонезом.
  4. Заполнить начинкой тарталетки.


Бутерброды с селедкой

Фото: Іnstagram.com/irynazagorska

Ингредиенты

  • 1 шт. – филе селедки
  • 2 шт. – яйца
  • половина луковицы
  • зеленый лук
  • черный хлеб
  • майонез – 1 ст. л
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, остудить и измельчить. С сельди снять кожицу и также измельчить.
  2. Добавить измельченную красный лук, майонез, соль и перец. Все вымешать.
  3. На куски хлеба положить массу, украсить зеленым луком.

Здесь найдете рецепты салатов с морепродуктами на Новый год.

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