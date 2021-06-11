Холодный французский суп вишисуаз – простой и изысканный рецепт

Этот суп-пюре родился во французском городе Виши, отсюда и его название. Основные ингредиенты – картофель, несколько видов лука, сыр и сливки. Но это не принципиально, составляющие можно менять

Суп вишисуаз

Супы могут быть не только сытными и горячими, с мясом, овощами или клецками, но и легкими и холодными. Особенно в этом деле преуспели французы. Они обожают прохладные первые блюда. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился рецептом супа вишисуаз, основа которого – привычные для украинцев ингредиенты: картофель, лук, сливки, рыба и зелень.

Чтобы повторить вишисуаз по рецепту Григория Германа понадобятся:

Бульон куриный – 700 мл

Картофель – 4 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Масло сливочное – 30 г

Молоко – 250 мл

Сливки – 120 мл

Филе белой рыбы – 300 г

Способ приготовления

Мускатный орех, тимьян, лавровый лист, соль и перец. Молоко и сливки поставить в морозилку. Пока они охлаждаются, поставить на огонь воду, когда она закипит, отправить вариться филе белой рыбы. Не забыть посолить и добавить тимьян и лавровый лист. Отдельную кастрюлю поставить на огонь и добавить сливочное масло. Полукольцами нарезать лук-порей, а картофель – маленькими кубиками. Сначала в разогретое масло выложить лук, когда он припустится, добавить картофель. Через 4-5 минут добавить куриный бульон. Проварить, но недолго, пока картофель не начнет выделять крахмал. После этого снять с огня. Добавить к овощам натертый мускатный орех по вкусу. Сбивать готовую смесь погружным блендером, постепенно добавляя охлажденное молоко, а дальше уже и сливки. Подавать суп с рыбой, по желанию украсить зеленью.

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