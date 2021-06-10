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5 важных правил для свежих грибов надолго

Сегодня, 17:12

Шампиньоны и вешенки требуют особого внимания во время хранения. Они быстро могут испортиться из-за влаги, если положить грибы в полиэтиленовые и пластиковые упаковках

Как правильно хранить грибы
Как правильно хранить грибы
Фото: Pixabay

Грибы довольно часто оказываются у нас в холодильнике. Причина – с ними можно приготовить множество интересной еды, причем сделать это сравнительно быстро. Но часто бывает, что или руки до них не дошли вовремя, или о них попросту забыли – и тогда грибы чернеют, набираются влагой, в общем, становятся непригодными. Чтобы продукт оставался как можно дольше свежим, нужно запомнить 5 важных правил. Речь пойдет о самых ходовых – шампиньонах и вешенках.

Как правильно хранить грибы дома

Правило №1. Никакого полиэтилена

И пластиковых пакетов, контейнеров тоже. Грибы не любят влагу, да и сами они во время хранения ее выделяют. Поэтому после того, как вы их купили, обязательно обсушите бумажным полотенцем и храните в бумажной упаковке. Она будет поглощать влагу.

Правило №2. Не мыть грибы, после того, как вы принесли их домой

После того, как грибы соприкоснутся с влагой, они очень быстро начнут портиться – чернеть, становиться мягкими.

Правило №3. Не хранить грибы в выдвижных ящиках холодильника

Это одно из самых худших мест для хранения. Так же из-за влаги, которая в них скапливается. Грибам будет лучше, если вы положите их чуть выше, чем ящики.

Правило № 4. Класть в упаковку с грибами бумажное полотенце

Это когда вы купили их в магазине уже запакованные. Первый вариант – можно проткнуть полиэтилен в нескольких местах, чтобы заходил воздух, второй – положить внутрь бумажное полотенце, которое впитает лишнюю влагу.

Правило №5. Удалять грязь с грибов перед тем, как положить их в холодильник

Это касается грибов, которые куплены на рынке. Эксперты советуют: перед тем, как положить шампиньоны и вешенки в бумажную упаковку, оботрите их салфеткой, чтобы избавиться хоть и от мелких, но ненужных загрязнений.

По материалам: Lifehacker.com.au

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