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Капоната – любимое рагу сицилийцев и вкусное дополнение к ужину

Сегодня, 16:37

Вам нужны сезонные цукини, баклажаны, помидоры и еще – совсем немного специй

Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/
Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

В каждой стране и в каждом регионе есть блюдо, которым местные гордятся. Речь пойдет об итальянской капонате, которую очень любят есть на Сицилии. Об этом блюде знают не только на острове, но и в других уголках страны. Капоната стала частью национальной кухни Италии. Узнаем немного истории этого овощного рагу и запишем рецепт.

Сначала была рыбной, потом стала вегетарианской

Конечно, рыбу можно подать к капонате. Это не запрещается. Есть версия, что когда-то давно это рагу готовили с рыбой, название которой – каппоне. Так, собственно, блюдо получило название. Со временем каппоне пропала из улова рыбаков, а есть нужно было, поэтому сицилийцы стали готовить капонату уже без нее.

Как подавать капонату

И горячей, и охлажденной в большой тарелке и обязательно с гренками и оливковым маслом. Желательно, чтобы капоната была украшена кедровыми орехами.

Для приготовления капонаты нужно:

  • Баклажан, морковь – по 2 шт. ⠀
  • Цукини – 3 шт. ⠀
  • Перец, стебель сельдерея, лук – по 1 шт. ⠀
  • Помидоры – 5 шт.
  • Каперсы, оливки, мята, базилик, орегано – по вкусу⠀
  • Соль, перец – по вкусу⠀
  • Сахар – 1 ст. л.⠀
  • Оливковое масло
  • Кедровые орехи для украшения

Способ приготовления⠀

  1. Овощи, кроме помидоров и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи, и обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец.
  2. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
  3. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар. Посолить, поперчить. Тушить до готовности.
  4. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.

А гренки к капонате можно подать с тартаром из лосося и клубникой.

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