Картофельная запеканка со свежей сельдью по-фински – еще одно вкусное применение этой рыбы
В Финляндии это называется калалаатикко, в рецепте блюда есть молоко
Для многих сельдь и картофель просто созданы друг для друга. В первую очередь – когда вареный, жаренный картофель и соленая селедка. У финнов на этот счет есть свой ответ, и это картофельная запеканка со свежей сельдью – калалаатикко. В рецепте есть молоко, из-за чего многим это блюдо может показаться немного странным. Но это только показаться, на деле – это ароматная и сытная запеканка, которая стоит нашего внимания. Картофель для нее можно брать молодой, сейчас он и блюда с ним особенно вкусные.
Картофельная запеканка с сельдью калалаатикко – рецепт
Ингредиенты
- Сельдь свежая – 3 тушки
- Картофель – 1 кг
- Молоко – 150 мл
- Яйца – 2 шт.
- Растительное масло – 45 мл
- Лук и болгарский перец – по 1 шт.
- Горошек (свежий или консервированный) – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Размороженную или свежую сельдь выпотрошить и удалить черную пленку, хребет и крупные кости, а также хвост и голову с жабрами.
- Нарезать мелкими кусочками и уложить их в смазанную маслом глубокую форму для запекания.
- Нарезать соломкой болгарский перец и мелко нашинковать лук.
- Равномерно распределить овощи по всей поверхности сельди, добавить соль и орегано по вкусу.
- Добавить немного зеленого горошка и плотно покрыть будущую запеканку сырым картофелем, нарезанным тонкими кружочками.
- В отдельной посуде миксером взбить яйца, к которым тонкой струйкой постепенно ввести молоко. Полученной заправкой залить калалаатикко и отправить форму в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут.
- Украсить зеленью по вкусу.
Из этого видео узнаете оригинальный рецепт рыбного риета.
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