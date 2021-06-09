Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Баклажанная икра по-одесски – Савва Либкин раскрывает секреты семейного рецепта

Сегодня, 16:41

В идеале измельчать баклажаны нужно деревянным ножом

Баклажанная икра по рецепту Саввы Либкина
Баклажанная икра по рецепту Саввы Либкина

В каждом регионе нашей большой страны есть особая гастрономическая гордость. На Закарпатье – бограч, Полтавская область – все, что связано з галушками, юг страны, в нашем случае Одесса, – барабулька. Но не только. Есть еще одно чудо – икра из баклажанов. Ресторатор и популяризатор одесской кухни – Савва Либкин – рассказал, что такое настоящая баклажанная икра по-одесски и поделился ее секретами и рецептом.

Фото: instagram.com/savvalibkin/?hl=ru

Одесские правила баклажанной икры – какие они?

И в Одессе, и в других городах баклажанную икру готовят сотнями разных способов. Только я на вскидку могу вспомнить дюжину, но уверен, что у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт. Дело в том, что это довольно простое, казалось бы, блюдо содержит в себе множество нюансов. Баклажаны жарить или запекать? Если запекать, то в фольге или без фольги? Поджаривать ли другие овощи? Добавлять ли чеснок и если добавлять, то чуть-чуть или от души? Моя бабушка, к слову, поджаривала лук до золотистого оттенка на растительном масле и добавляла в икру.

Неизменным остается правило – икру из синих можно только рубить. Не тереть на терке, не молоть на мясорубке, не измельчать блендером. Именно рубить! В классическом исполнении – деревянным ножом, чтобы на вкусе не сказался процесс окисления.

Сейчас, когда большинство ножей делают из нержавейки, практический смысл деревянного перешел в разряд анахронизма. Но многие хозяйки, начиная рубить баклажаны и помидоры, упорно откладывают блестящие секачи и достают "икорный" нож. Моя бабушка делала именно так. Я же не занимаюсь "историческими реконструкциями", потому пользуюсь удобным ножом с широким лезвием из нержавеющей стали.

Итак, расскажу, как икру из синих готовила моя бабушка и как, вслед за ней, готовлю ее я.

Баклажанная икра по рецепту Саввы Либкина

Баклажанная икра по-одесски
Баклажанная икра по-одесски

Ингредиенты

  • 3 баклажана весом около 700 г
  • 1 большой помидор "Микадо"
  • 2 средние луковицы
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 0,5 пучка зелени петрушки
  • соль по вкусу

Как приготовить

  1. Баклажаны моем, накалываем вилкой или ножом, чтобы они не начали "стрелять". Запекаем в духовке на противне до готовности при 200 градусах. Как вариант, печь можно, переворачивая с боку на бок, и в чугунной сковороде под крышкой. А в идеале – на угольном гриле: тогда икра получится "с дымком".
  2. Готовые баклажаны перекладываем на доску и оставляем на 15-20 минут, чтобы стек сок.
  3. Помидоры сорта "Микадо" подпекаем на гриле или в духовке при температуре 200 градусов и снимаем с них кожицу.
  4. Репчатый лук заворачиваем в фольгу и запекаем на углях 10 минут или в духовке при температуре 200 градусов. Все овощи охлаждаем.
  5. Баклажаны, помидоры и лук очень мелко рубим ножом. Выдавливаем зубчики чеснока, добавляем к овощам и продолжаем рубить, добиваясь получения нужной консистенции: почти однородной, но непохожей на мусс. Раз мы делаем икру, в ней должны быть "икринки".
  6. Готовую икру заправляем мелко рубленной зеленью и подсолнечным маслом. На самом последнем этапе солим.
  7. По возможности даем икре несколько часов настояться. Перед подачей пробуем на соль.

А как едят селедку в Нидерландах и вообще, может ли понравиться нидерландцу украинская еда – об этом рассказал дипломат Людовик Смоор. Непринужденное общение об интересном состоялось в нашем новом кулинарном шоу "З'ЇЖ ЦЕ".

Здесь найдете 10 рецептов отличных летних и полезных салатов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
икра рецепт Савва Либкин баклажаны
Реклама

Новости партнеров

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені

Популярные статьи

Сегодня, 16:02Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 20:17Звездно

"Не хочу иметь ни малейшего отношения". От Лободы ушел продюсер

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

Вчера, 19:16Звездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Вчера, 18:15Модно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

Вчера, 17:03Фаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 15:39Звездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

Вчера, 14:17Звездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

Вчера, 12:06Звездно

Супруг звезды Папиных дочек поставил всех на место, ответив на вопрос о 22-летней разнице в возрасте

Вчера, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 8 июня для всех знаков зодиака: Скорпион, вечер у вас уже предопределен!

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

7 июняВкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Новости партнеров

Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Их вынудили раскрыться: звезды и их ориентация
Их вынудили раскрыться: звезды и их ориентация
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять