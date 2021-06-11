Холодний французький суп вішісуаз – простий і вишуканий рецепт

Цей суп-пюре народився у французькому місті Віші, звідси і його назва. Основні інгредієнти – картопля, кілька видів цибулі, сир і вершки. Та це непринципово, складові можна змінювати

Суп вішісуаз

Супи можуть бути не тільки ситними і гарячими, з м'ясом, овочами або галушками, а й легкими і холодними. Найбільше у цій справі досягли успіху французи. Вони обожнюють прохолодні перші страви. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився рецептом супу вішісуаз, основа якого – звичні для українців інгредієнти: картопля, цибуля, вершки, риба і зелень.

Щоби повторити вішісуаз за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Бульйон курячий – 700 мл

Картопля – 4 шт.

Цибуля-порей – 1 шт.

Масло вершкове – 30 г

Молоко – 250 мл

Вершки – 120 мл

Філе білої риби – 300 г

Спосіб приготування

Мускатний горіх, чебрець, лаврове листя, сіль і перець. Молоко і вершки поставити в морозилку. Поки вони охолоджуються, поставити на вогонь воду, коли вона закипить, відправити варитися філе білої риби. Не забути посолити і додати чебрець і лаврове листя. Окрему каструлю поставити на вогонь і додати вершкове масло. Півкільцями нарізати цибулю-порей, а картоплю – маленькими кубиками. Спочатку в розігріту олію викласти цибулю, коли вона припуститься, додати картоплю. За 4-5 хвилин додати курячий бульйон. Проварити, але недовго, доки картопля не почне виділяти крохмаль. Після цього зняти з вогню. Додати до овочів натертий мускатний горіх за смаком. Збивати готову суміш занурювальним блендером, поступово додаючи охолоджене молоко, а далі вже і вершки. Подавати суп з рибою, за бажанням прикрасити зеленню.

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