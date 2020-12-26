Полезное меню на Новый год-2021: 7 диетических блюд
Рецепты для тех, кто правильно питается
Эта подборка рецептов для сильных духом людей, которые не отступают от заветов правильного питания ни на шаг. И даже в Новый год. Теперь серьезно: если не хочется потерять форму после застолий, то эти рецепты будут кстати. Они не сложны в приготовлении, не содержат действительно вредных продуктов и соусов, они украсят новогодний стол.
Оливье без майонеза
Ингредиенты
- 150 г – слабосоленая семга
- 2 шт. – картофель
- 2 шт. – яйца
- по 2 шт. – маринованный огурец, свежий огурец
- 4 ст. л. – зеленый горошек
- 4 ст. л. – натуральный йогурт
- 2 ст. л. – икра лососевая
- зелень, соль, перец по вкусу⠀
Способ приготовления
- Картофель, морковь и яйца отварить.
- Овощи, яйца и красную рыбу нарезать кубиками. Добавить зелень, горошек.
- Смешать натуральный йогурт и красную икру.
- Заправить соусом, украсить рукколой.
Салат с авокадо и креветками
Ингредиенты
- 2 шт. – авокадо
- 200 г – креветки
- 1 шт. – красный лук
- 1 шт. – огурец
- 2 шт. – помидоры
- 2 ч. л. – сок лимона
- оливковое масло
- болгарский перец
- зелень, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Разрезать вдоль два авокадо, убрать косточку, извлечь аккуратно мякоть.
- Авокадо нарезать небольшими кубиками. Заправить лимоном сразу, чтобы оно не почернело.
- Отварить креветки или обжарить с любимыми травами. Посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
- Порезать каждую креветку на 3-4 части. Если креветки маленькие, то не обязательно это делать.
- Перец, томаты и огурцы нарезать мелкими кубиками.
- Смешать все ингредиенты вместе. Посолить и поперчить. Выложить в лодочки от авокадо.
Салат с курицей и черносливом
Ингредиенты
- 300 г – куриное филе
- 200 г – шампиньоны
- 70 г – чернослив без косточек
- 70 г – сыр
- 30 г – орехи грецкие
- 1 шт. – лук репчатый
- 1 ч. л. – горчица
- натуральный йогурт
- соль перец по вкусу
Способ приготовления
- Курицу отварить, остудить. Грибы и лук мелко нарезать.
- Обжарить грибы и лук, посолить, поперчить.
- Чернослив залить горячей водой, оставить на 15 минут, мелко нарезать.
- Сыр натереть на терке, курицу нарезать кубиками, измельчить орехи.
- Смешать для соуса йогурт с горчицей и щепоткой соли.
- Выложить слоями салат (на свой вкус), смазывая слои соусом. Украсить.
Куриный паштет с грецким орехом
Ингредиенты
- 400 г – отварной курицы
- 100 г – очищенного грецкого ореха
- 100 мл – куриного бульона
- черный молотый перец на кончике ножа
- 1/4 ч. л – соли
- зелень
⠀Способ приготовления
- Отварить курицу в бульоне со специями.
- Измельчить орехи в блендере, добавить порезанную курицу и бульон.
- Взбивать до нужной консистенции, добавить зелень.
Запеченная груша с сыром и орехами
Ингредиенты
- 2 шт. – груша
- 75 г – сыр Дорблю
- 15 г – грецкий орех
- 5 г – мед
Способ приготовления
- Груши разрезать пополам, вынуть сердцевину.
- Сыр нарезать, выложить в середину груши и запечь в течение 25 минут при 180 градусах.
- Украсить рубленными орехами и медом.
Запеченное филе индейки
Ингредиенты
- 1 кг – филе индейки
- 3 ст. л. – соли
- 3 зубчика – чеснока
Маринад
- 2 ст. л. – растительного масла
- 2 ст. л. – соевого соуса
- 1 ст. л. – специй итальянские травы
- 1 ст. л. – карри
- по 1 ст. л. – горчицы или сметаны
- молотый перец
Способ приготовления
- Соль растворить в воде. Залить ею филе и оставить в холодильнике на 2-3 часа.
- Смешать ингредиенты для маринада.
- Филе обтереть бумажным полотенцем и в прорезанные отверстия положить чеснок.
- Натереть маринадом, закрыть пленкой и поставить в холодильник на сутки.
- Выпекать при 200 градусах 25-30 мин.
Кекс с цукатами
Ингредиенты
- 80 г – пшеничная мука
- 70 г – цельнозерновая мука
- 60 г – сахарная пудра
- 4 шт. – яйца
- цедра одного апельсина
- по 1 ч. л. – соль, кардамон, корица
- 0,5 ч. л. – разрыхлитель
- по 50 г – миндаль, арахис, грецкий
- по 100 г – сухофрукты (курага, клюква, вишня)
Способ приготовления
- Смешать орехи, цедру с сухофруктами. Добавить всю муку, специи и разрыхлитель.
- Яйца взбить с сахарной пудрой и щепоткой соли до плотной пены.
- В три захода ввести взбитые яйца в сухую смесь.
- Выложить в силиконовую форму. Выпекать сначала 20 минут при 160 градусах.
- Затем накрыть кекс пергаментом и при 150 градусах выпекать еще 20-30 минут.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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