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Полезное меню на Новый год-2021: 7 диетических блюд

Сегодня, 12:45

Рецепты для тех, кто правильно питается

Эта подборка рецептов для сильных духом людей, которые не отступают от заветов правильного питания ни на шаг. И даже в Новый год. Теперь серьезно: если не хочется потерять форму после застолий, то эти рецепты будут кстати. Они не сложны в приготовлении, не содержат действительно вредных продуктов и соусов, они украсят новогодний стол.

Оливье без майонеза

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 150 г – слабосоленая семга
  • 2 шт. – картофель
  • 2 шт. – яйца
  • по 2 шт. – маринованный огурец, свежий огурец
  • 4 ст. л. – зеленый горошек
  • 4 ст. л. – натуральный йогурт
  • 2 ст. л. – икра лососевая
  • зелень, соль, перец по вкусу⠀

Способ приготовления

  1. Картофель, морковь и яйца отварить.
  2. Овощи, яйца и красную рыбу нарезать кубиками. Добавить зелень, горошек.
  3. Смешать натуральный йогурт и красную икру.
  4. Заправить соусом, украсить рукколой.

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Салат с авокадо и креветками

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 2 шт. – авокадо
  • 200 г – креветки
  • 1 шт. – красный лук
  • 1 шт. – огурец
  • 2 шт. – помидоры
  • 2 ч. л. – сок лимона
  • оливковое масло
  • болгарский перец
  • зелень, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Разрезать вдоль два авокадо, убрать косточку, извлечь аккуратно мякоть.
  2. Авокадо нарезать небольшими кубиками. Заправить лимоном сразу, чтобы оно не почернело.
  3. Отварить креветки или обжарить с любимыми травами. Посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
  4. Порезать каждую креветку на 3-4 части. Если креветки маленькие, то не обязательно это делать.
  5. Перец, томаты и огурцы нарезать мелкими кубиками.
  6. Смешать все ингредиенты вместе. Посолить и поперчить. Выложить в лодочки от авокадо.

Салат с курицей и черносливом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 300 г – куриное филе
  • 200 г – шампиньоны
  • 70 г – чернослив без косточек
  • 70 г – сыр
  • 30 г – орехи грецкие
  • 1 шт. – лук репчатый
  • 1 ч. л. – горчица
  • натуральный йогурт
  • соль перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Курицу отварить, остудить. Грибы и лук мелко нарезать.
  2. Обжарить грибы и лук, посолить, поперчить.
  3. Чернослив залить горячей водой, оставить на 15 минут, мелко нарезать.
  4. Сыр натереть на терке, курицу нарезать кубиками, измельчить орехи.
  5. Смешать для соуса йогурт с горчицей и щепоткой соли.
  6. Выложить слоями салат (на свой вкус), смазывая слои соусом. Украсить.

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Куриный паштет с грецким орехом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 400 г – отварной курицы
  • 100 г – очищенного грецкого ореха
  • 100 мл – куриного бульона
  • черный молотый перец на кончике ножа
  • 1/4 ч. л – соли
  • зелень

⠀Способ приготовления

  1. Отварить курицу в бульоне со специями.
  2. Измельчить орехи в блендере, добавить порезанную курицу и бульон.
  3. Взбивать до нужной консистенции, добавить зелень.

Запеченная груша с сыром и орехами

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 2 шт. – груша
  • 75 г – сыр Дорблю
  • 15 г – грецкий орех
  • 5 г – мед

Способ приготовления

  1. Груши разрезать пополам, вынуть сердцевину.
  2. Сыр нарезать, выложить в середину груши и запечь в течение 25 минут при 180 градусах.
  3. Украсить рубленными орехами и медом.

Запеченное филе индейки

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 1 кг – филе индейки
  • 3 ст. л. – соли
  • 3 зубчика – чеснока

Маринад

  • 2 ст. л. – растительного масла
  • 2 ст. л. – соевого соуса
  • 1 ст. л. – специй итальянские травы
  • 1 ст. л. – карри
  • по 1 ст. л. – горчицы или сметаны
  • молотый перец

Способ приготовления

  1. Соль растворить в воде. Залить ею филе и оставить в холодильнике на 2-3 часа.
  2. Смешать ингредиенты для маринада.
  3. Филе обтереть бумажным полотенцем и в прорезанные отверстия положить чеснок.
  4. Натереть маринадом, закрыть пленкой и поставить в холодильник на сутки.
  5. Выпекать при 200 градусах 25-30 мин.

Кекс с цукатами

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

  • 80 г – пшеничная мука
  • 70 г – цельнозерновая мука
  • 60 г – сахарная пудра
  • 4 шт. – яйца
  • цедра одного апельсина
  • по 1 ч. л. – соль, кардамон, корица
  • 0,5 ч. л. – разрыхлитель
  • по 50 г – миндаль, арахис, грецкий
  • по 100 г – сухофрукты (курага, клюква, вишня)

Способ приготовления

  1. Смешать орехи, цедру с сухофруктами. Добавить всю муку, специи и разрыхлитель.
  2. Яйца взбить с сахарной пудрой и щепоткой соли до плотной пены.
  3. В три захода ввести взбитые яйца в сухую смесь.
  4. Выложить в силиконовую форму. Выпекать сначала 20 минут при 160 градусах.
  5. Затем накрыть кекс пергаментом и при 150 градусах выпекать еще 20-30 минут.

Здесь найдете еще 3 рецепта салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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