Экономим на икре: как приготовить деликатес из желе и соевого соуса

Кулинары предлагают украсить новогодний стол икрой из желе. Вкусная ли такая икра и как ее правильно готовить?

Черная икра – для многих это ничто иное как деликатес, поэтому позволить ее себе может далеко не каждый. Ведь стоит она более 2 тысяч гривен за сто грамм. Чтобы сэкономить, кулинары предлагают украсить новогодний стол черной икрой из желе. Узнаем, из чего ее готовят и какая она на вкус.

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Изысканный деликатес дома

Изысканный и совсем не дорогой деликатес, кстати. Домашняя черная "икра" будет стоить вам 33 гривны. Разберем все подробнее.

Ингредиенты

150 мл соевого соуса – 20 грн

1 ч. л. агар-агара – 3 грн

250 мл растительного масла – 10 грн

Способ приготовления

Стаканы с маслом охлаждаем в морозилке. Наливаем в кастрюлю, вливаем соевый соус. Добавляем смесь для желе и ставим на огонь. Доводим до кипения. Достаем из холодильника масло. Набираем горячий соус в пипетку и капаем в замерзшее масло. Как только масло нагреется – сцедить полученную "лжеикру" через ситечко. Отобрать удачные "икринки" и положить в икорницу.

Надо сказать, что процесс довольно кропотливый и утомительный, ведь капельки не должны касаться друг друга. К тому же желе быстро застывает и время от времени его снова необходимо нагревать. Но результат оправдывает ожидания. Так как домашний деликатес невозможно отличить от настоящей икры. На вкус она соленая и напоминает соевый соус. Вполне может стать украшением ваших новогодних блюд.

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