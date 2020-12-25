Экономим на икре: как приготовить деликатес из желе и соевого соуса
Кулинары предлагают украсить новогодний стол икрой из желе. Вкусная ли такая икра и как ее правильно готовить?
Черная икра – для многих это ничто иное как деликатес, поэтому позволить ее себе может далеко не каждый. Ведь стоит она более 2 тысяч гривен за сто грамм. Чтобы сэкономить, кулинары предлагают украсить новогодний стол черной икрой из желе. Узнаем, из чего ее готовят и какая она на вкус.
Изысканный деликатес дома
Изысканный и совсем не дорогой деликатес, кстати. Домашняя черная "икра" будет стоить вам 33 гривны. Разберем все подробнее.
Ингредиенты
- 150 мл соевого соуса – 20 грн
- 1 ч. л. агар-агара – 3 грн
- 250 мл растительного масла – 10 грн
Способ приготовления
- Стаканы с маслом охлаждаем в морозилке.
- Наливаем в кастрюлю, вливаем соевый соус. Добавляем смесь для желе и ставим на огонь. Доводим до кипения. Достаем из холодильника масло.
- Набираем горячий соус в пипетку и капаем в замерзшее масло.
- Как только масло нагреется – сцедить полученную "лжеикру" через ситечко.
- Отобрать удачные "икринки" и положить в икорницу.
Надо сказать, что процесс довольно кропотливый и утомительный, ведь капельки не должны касаться друг друга. К тому же желе быстро застывает и время от времени его снова необходимо нагревать. Но результат оправдывает ожидания. Так как домашний деликатес невозможно отличить от настоящей икры. На вкус она соленая и напоминает соевый соус. Вполне может стать украшением ваших новогодних блюд.
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