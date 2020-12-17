Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Устали от "Оливье". Предлагаем сменить на салат с индейкой и грушей (рецепт от Клопотенко)

Сегодня, 10:41

Отойдите от традиций и приготовьте этот салат на Новый год

Продолжаем знакомить вас с оригинальными блюдами, которые так и просятся на новогодний стол. Сегодня рецептом своего оригинального салата с запеченной грушей и индейкой поделится кулинарный эксперт и бренд-шеф ресторана "100 років тому вперед" – Евгений Клопотенко. Кулинар также объяснил, почему на его новогоднем столе оливье места нет.

Фото: Евгений Клопотенко, автор проекта CultFood

"Для меня оливье – это не вкус праздника. Это вкус дефицита и серого прошлого. В прошлом, в котором необходимо было простоять очередь, чтобы купить молоко. Оливье готовили не потому, что это гениальная формула вкуса, которую изобрели советские хозяйки. Просто других продуктов не было. Поэтому комбинировали как могли из того, что было", – говорит известный шеф-повар.

По его словам, он не готовит оливье на Новый год, потому что не хочет видеть советский союз в своей тарелке.

"Это как выйти из тюрьмы, но продолжать питаться тюремными блюдами. Я так не хочу. Я хочу, чтобы на кухне люди экспериментировали, давали шанс новым кулинарным сочетаниям, открывали новые вкусы. Поэтому вместо советского оливье предлагаю вам приготовить салат из запеченной грушей – почти те же продукты, а вот вкус!" — объясняет Клопотенко.

Читайте также:
8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны

Салат с запеченной грушей

Фото: Салат с запеченной грушей

Ингредиенты

  • Груша (большая и твердая) – 1 шт
  • Шампиньоны (маринованные) – 150 г
  • Филе индейки – 250 г
  • Оливки (без косточек) -100 г
  • Картофель – 2 шт
  • Соль и перец – по вкусу

Для соуса

  • Клюква (свежая или замороженная) – 100 г
  • Горчица (сладкая) – 1 ч. Л.
  • Желток – 3 шт
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло подсолнечное – 100 мл

Способ приготовления

  1. Филе индейки (250 г) натереть солью и перцем, сбрызнуть маслом и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.
  2. Картофель (2 шт.) тщательно помойте и обсушите. Заверните в фольгу и запекайте вместе с индейкой 25-30 минут.
  3. Для заправки приготовьте соус айоли с клюквой. В ступке соедините 3 яичных желтка с 1 ч. л. горчицы и 2 зубчиками чеснока. Перебейте соус погружным блендером, постепенно вливая масло (100 мл). Добавьте 100 г клюквы, соль и перец по вкусу. Перебейте до однородного состояния.
  4. Грушу помойте и обсушите, разрежьте пополам вдоль. Выложите половинки в форму для запекания. Посыпьте крупной солью и запекайте при температуре 180 градусов 10 минут, чтобы она оставалась немного твердой.

Советы Евгения Клопотенко

Выбирая мясо, доверьтесь обонянию и зрению. Если цвет и запах не вызывают у вас подозрения, то стоит проверить мясо лучше. Наденьте перчатку и ощупайте мясо. Если вы сразу чувствуете его жесткость, то с большой вероятностью оно останется таким же жестким даже после приготовления. Ну и наоборот – мягкий кусок скорее всего таким и останется. Еще можно нажать на мясо пальцем. С хорошим мягким куском это получится очень легко, а с жестким и сухим – не получится вовсе.

Если вы просто не нашли хорошего мягкого мяса или случайно купили жесткий кусок, то нужно запомнить несколько основных правил:

  • Во-первых, такое мясо необходимо долго готовить при низких температурах. Например, запекать в духовке при температури 160 градусов от 1,5 до 3 часов;
  • Во-вторых, его можно нарезать очень тонкими кусочками и очень хорошо отбить. После этого мясо станет намного мягче. Ну и всегда можно сделать из мяса фарш, смешать пару видов и сделать замечательные котлеты для бургеров.

А если вы все-таки приверженец классики, то ранее мы делились рецептами 5 новогодних блюд из советского прошлого, которые вредны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов 5 соблазнительно вкусных десертов из яблок: они стоят того, чтобы о них говорили Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото
салат рецепт Клопотенко Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Бочкарева из "Счастливы вместе" покорила видом в бассейне
Бочкарева из "Счастливы вместе" покорила видом в бассейне
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом

Популярные статьи

Сегодня, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 17:26Events

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Вчера, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Вчера, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

14 декабряШоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

14 декабряEvents

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Новости партнеров

Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять