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Что приготовить вегетарианцам на Новый год-2021: 10 праздничных рецептов

Сегодня, 17:26

Для вегетарианцев и тех, кто поститься – идеи для новогоднего стола

Если вы не употребляете мясо или придерживаетесь поста, к вашему вниманию десять полезных, красивых и вкусных рецептов для новогоднего стола. Эти варианты могут заинтересовать и тех, кто хочет разнообразить праздничные блюда овощами. Да и Металлический Бык будет благодарен, если вы приготовите как можно больше овощных блюд.

Сырные шарики с фисташками

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

  • 1 шт – морковь
  • 200 г – твердого сыра
  • 100 г – фисташки
  • пучок укропа
  • соль, черный перец, кориандр
  • 100 г – сметана

Способ приготовления

  1. Натереть сыр и морковь и сразу отожать из нее сок.
  2. Нарезать мелко зелень и смешать все ингредиенты со специями в большой миске.
  3. Измельчить фисташки. Смешать со сметаной. Сделать шарики и обвалять со всех сторон в фисташках.

Рисовые котлеты с кабачком

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

  • 80 г – рис
  • 200 г – кабачок
  • 2-3 ст. л – мука
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Рис отварить и остудить, кабачок натереть, все смешать.
  2. Добавить соль, перец, муку
  3. Из получившейся рисово-овощной массы формируем круглые котлетки (выходит 6–7 штук).
  4. Обжариваем с каждой стороны до золотого цвета.
  5. Подаем постные рисовые котлеты с овощным салатом, горошком, кукурузой.

Грибы в йогурте

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty


Ингредиенты

  • 500 г – шампиньоны
  • 1/2 ст – йогурт натуральный
  • 30 г – твердый сыр
  • 1 ч. л – овсяная мука

Способ приготовления

  1. Духовку нагреть до 200°С.
  2. Грибы очистить, промыть и ошпарить горячей водой.
  3. Дать стечь воде, нарезать ломтиками, посолить и обжарить.
  4. Перед окончанием жарения в грибы добавить чайную ложку овсяной муки и перемешать.
  5. Положить йогурт, довести до кипения.
  6. Переложить в огнеупорное блюдо, смазанное маслом, посыпать тертым сыром и запекать 8-10 минут.
  7. При подаче на стол посыпать грибы зеленью петрушки или укропом.

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Паштет из фасоли

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty


Ингредиенты

  • 1 ст – сухая белая фасольи
  • 1 ч. л. – соль
  • 1 ч. л. – сахар
  • 1 ст. л. – лимонный сок
  • 1/2 ч. л. – горчица
  • 2 ст. л. – оливковое масло

Способ приготовления

  1. Отварить фасоль до мягкости, слить весь отвар, но не выливать.
  2. Фасоль измельчить блендером до однородности или перекрутить через мясорубку.
  3. Добавить соль, сахар, масло, специи, лимонный сок и горчицу. Перемешать. Добавить немного (20 мл) фасолевого отвара.
  4. Украсить зеленью.

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Жареный тофу с кунжутом и зеленью

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty


Ингредиенты

  • 250 г – тофу
  • 0,5 чашка- соевый соус
  • перец чили по вкусу
  • по 1 ст.л – кукурузный крахмал и семена кунжута
  • зеленый лук
  • соль, перец по вкусу
  • 3 зуб – чеснок


Способ приготовления

  1. Тофу поставить под гнет на 30 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Нарезать крупными кусками.
  2. Замочить тофу в соевом соусе.
  3. Поджарить чеснок до появления характерного запаха. Извлечь чеснок из сковороды, добавьте тофу.
  4. Жарить до золотистой корочки.
  5. Оставшийся соевый соус вылить в сковороду, добавить соль, кукурузный крахмал, готовить до загустения.
  6. На сухой сковороде обжарить семена кунжута.
  7. Выложить жареный тофу, полить соусом, посыпать кунжутными семечками и украсить зеленым луком.

Салат Цезарь

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты (2 порции)

  • пучок – салат листовой
  • 3 ломтика – хлеб
  • 200 г – тофу
  • 5 шт – черри

Соус

  • 50 г – кешью
  • 1 ст. л – горчица
  • 1 зуб – чеснок
  • 3 ст. л – лимонный сок
  • 3 ст. л – растительное масло
  • 50 г – миндальное молоко⠀


Способ приготовления

  1. Нарезать тофу кубиками, сбрызнуть растительным маслом, посолить, поперчить и обжарить на сковороде до золотистой корочки.
  2. Хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть растительным маслом, посолить, поперчить, переложить на противень и поставить в духовку на 7-10 минут сушиться.
  3. Ингредиенты для соуса отправить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.
  4. Авокадо нарезать. Листья салата промыть и высушить. Порвать салат руками на небольшие кусочки и выложить на тарелку.
  5. Сверху на салат выложить готовый тофу, хрустящий хлеб и ломтики авокадо. Полить салат готовым соусом.

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Роллы с фетой

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

  • 2 шт – огурец
  • 120 г – фета
  • 4 ст. л. – йогурт
  • 50 г – маслины
  • половина болгарского перца
  • укроп
  • 2 ст. л. – лимонный сок
  • молотый перец

Способ приготовления

  1. Перец смазать растительным маслом и запечь до готовности в духовке.
  2. Очистить перец от кожуры и семян и нарезать небольшими полосками.
  3. Фету порезать, добавить йогурт, жареный перец, нарезанные маслины, свежий укроп.
  4. Заправить лимонным соком и приправить черным молотым перцем.
  5. Огурцы нарезать тонкими ломтиками. На каждый ломтик выложить 1 ст. л. начинки, свернуть в рулет и закрепить зубочисткой.

Цветная капуста с сыром

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty
  • 1 шт – цветная капуста
  • 500 г – тертый сыр (моцарелла)
  • 100 г – сметана
  • 80 г – панировочные сухари
  • соль, перец по вкусу
  • зелень

Способ приготовления

  1. Отварить соцветия капусты, слить лишнюю жидкость, перемешать со сметаной, чесноком. Приправить перцем.
  2. Выложить в форму для запекания, посыпать тертым сыром и панировочными сухарями.
  3. Поставить в разогретую до 180 С духовку на 15 минут. Перед подачей посыпать зеленью.

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Перец болгарский, фаршированный овощами и грибами

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty


Ингредиенты

  • 1 кг – болгарский перец
  • 1 стакан – вареный рис
  • 300 г – шампиньоны
  • 1-2 шт. – репчатый лук
  • 1-2 шт. – морковь
  • 1-2 ст. л – томатная паста (по желанию)
  • растительное масло, соль, перец, зелень

Способ приготовления

  1. Лук и грибы нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
  2. Разогреть сковороду, тушить лук и морковь 3-4 минуты.
  3. Добавить грибы и протушить еще 5 минут.
  4. Перец болгарский очистить, от семян и помыть. Залить кипятком на 10 минут.
  5. В миске соединить рис, тушенные овощи с шампиньонами, зелень. Посолить и хорошо перемешать.
  6. Наполнить начинкой подготовленный перец. Сложить перец в форму для запекания.
  7. Залить водой, добавив в нее томатную пасту, посолить и поперчить.
  8. Тушить до готовности, подавать с зеленью.

Трюфели

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

  • 1,5 ст – сахар или заменитель
  • 0,5 ст – вода
  • 100 г – масло сливочное
  • 5 ст. л – какао (или кэроб)
  • 400 г – сухое молоко
  • 100 г – грецкий орех

Способ приготовления

  1. Сахар залить водой и поставить на огонь.
  2. Довести до кипения и варить 2-3 мин.
  3. Снять с огня и растопить в горячем сиропе масло и какао, тщательно перемешать.
  4. Постепенно вмешать сухое молоко, добавить измельченные орехи.
  5. Вымесить массу и поставить на час в холодильник.
  6. Вылепить конфеты в форме грибных шляпок обвалять в какао.

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