Что приготовить вегетарианцам на Новый год-2021: 10 праздничных рецептов

Для вегетарианцев и тех, кто поститься – идеи для новогоднего стола

Если вы не употребляете мясо или придерживаетесь поста, к вашему вниманию десять полезных, красивых и вкусных рецептов для новогоднего стола. Эти варианты могут заинтересовать и тех, кто хочет разнообразить праздничные блюда овощами. Да и Металлический Бык будет благодарен, если вы приготовите как можно больше овощных блюд.

Сырные шарики с фисташками

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

1 шт – морковь

200 г – твердого сыра

100 г – фисташки

пучок укропа

соль, черный перец, кориандр

100 г – сметана

Способ приготовления

Натереть сыр и морковь и сразу отожать из нее сок. Нарезать мелко зелень и смешать все ингредиенты со специями в большой миске. Измельчить фисташки. Смешать со сметаной. Сделать шарики и обвалять со всех сторон в фисташках.

Рисовые котлеты с кабачком

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

80 г – рис

200 г – кабачок

2-3 ст. л – мука

соль, перец

Способ приготовления

Рис отварить и остудить, кабачок натереть, все смешать. Добавить соль, перец, муку Из получившейся рисово-овощной массы формируем круглые котлетки (выходит 6–7 штук). Обжариваем с каждой стороны до золотого цвета. Подаем постные рисовые котлеты с овощным салатом, горошком, кукурузой.

Грибы в йогурте

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty



Ингредиенты

500 г – шампиньоны

1/2 ст – йогурт натуральный

30 г – твердый сыр

1 ч. л – овсяная мука

Способ приготовления

Духовку нагреть до 200°С. Грибы очистить, промыть и ошпарить горячей водой. Дать стечь воде, нарезать ломтиками, посолить и обжарить. Перед окончанием жарения в грибы добавить чайную ложку овсяной муки и перемешать. Положить йогурт, довести до кипения. Переложить в огнеупорное блюдо, смазанное маслом, посыпать тертым сыром и запекать 8-10 минут. При подаче на стол посыпать грибы зеленью петрушки или укропом.

Паштет из фасоли

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty



Ингредиенты

1 ст – сухая белая фасольи

1 ч. л. – соль

1 ч. л. – сахар

1 ст. л. – лимонный сок

1/2 ч. л. – горчица

2 ст. л. – оливковое масло

Способ приготовления

Отварить фасоль до мягкости, слить весь отвар, но не выливать. Фасоль измельчить блендером до однородности или перекрутить через мясорубку. Добавить соль, сахар, масло, специи, лимонный сок и горчицу. Перемешать. Добавить немного (20 мл) фасолевого отвара. Украсить зеленью.

Жареный тофу с кунжутом и зеленью

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty



Ингредиенты

250 г – тофу

0,5 чашка- соевый соус

перец чили по вкусу

по 1 ст.л – кукурузный крахмал и семена кунжута

зеленый лук

соль, перец по вкусу

3 зуб – чеснок



Способ приготовления

Тофу поставить под гнет на 30 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Нарезать крупными кусками. Замочить тофу в соевом соусе. Поджарить чеснок до появления характерного запаха. Извлечь чеснок из сковороды, добавьте тофу. Жарить до золотистой корочки. Оставшийся соевый соус вылить в сковороду, добавить соль, кукурузный крахмал, готовить до загустения. На сухой сковороде обжарить семена кунжута. Выложить жареный тофу, полить соусом, посыпать кунжутными семечками и украсить зеленым луком.

Салат Цезарь

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты (2 порции)

пучок – салат листовой

3 ломтика – хлеб

200 г – тофу

5 шт – черри

Соус

50 г – кешью

1 ст. л – горчица

1 зуб – чеснок

3 ст. л – лимонный сок

3 ст. л – растительное масло

50 г – миндальное молоко⠀



Способ приготовления

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Нарезать тофу кубиками, сбрызнуть растительным маслом, посолить, поперчить и обжарить на сковороде до золотистой корочки. Хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть растительным маслом, посолить, поперчить, переложить на противень и поставить в духовку на 7-10 минут сушиться. Ингредиенты для соуса отправить в чашу блендера и измельчить до однородной массы. Авокадо нарезать. Листья салата промыть и высушить. Порвать салат руками на небольшие кусочки и выложить на тарелку. Сверху на салат выложить готовый тофу, хрустящий хлеб и ломтики авокадо. Полить салат готовым соусом.

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

2 шт – огурец

120 г – фета

4 ст. л. – йогурт

50 г – маслины

половина болгарского перца

укроп

2 ст. л. – лимонный сок

молотый перец

Способ приготовления

Перец смазать растительным маслом и запечь до готовности в духовке. Очистить перец от кожуры и семян и нарезать небольшими полосками. Фету порезать, добавить йогурт, жареный перец, нарезанные маслины, свежий укроп. Заправить лимонным соком и приправить черным молотым перцем. Огурцы нарезать тонкими ломтиками. На каждый ломтик выложить 1 ст. л. начинки, свернуть в рулет и закрепить зубочисткой.

Цветная капуста с сыром

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

1 шт – цветная капуста

500 г – тертый сыр (моцарелла)

100 г – сметана

80 г – панировочные сухари

соль, перец по вкусу

зелень

Способ приготовления

Отварить соцветия капусты, слить лишнюю жидкость, перемешать со сметаной, чесноком. Приправить перцем. Выложить в форму для запекания, посыпать тертым сыром и панировочными сухарями. Поставить в разогретую до 180 С духовку на 15 минут. Перед подачей посыпать зеленью.

Перец болгарский, фаршированный овощами и грибами

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty



Ингредиенты

1 кг – болгарский перец

1 стакан – вареный рис

300 г – шампиньоны

1-2 шт. – репчатый лук

1-2 шт. – морковь

1-2 ст. л – томатная паста (по желанию)

растительное масло, соль, перец, зелень

Способ приготовления

Лук и грибы нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Разогреть сковороду, тушить лук и морковь 3-4 минуты. Добавить грибы и протушить еще 5 минут. Перец болгарский очистить, от семян и помыть. Залить кипятком на 10 минут. В миске соединить рис, тушенные овощи с шампиньонами, зелень. Посолить и хорошо перемешать. Наполнить начинкой подготовленный перец. Сложить перец в форму для запекания. Залить водой, добавив в нее томатную пасту, посолить и поперчить. Тушить до готовности, подавать с зеленью.

Трюфели

Фото: Іnstagram.com/veg.retsepty

Ингредиенты

1,5 ст – сахар или заменитель

0,5 ст – вода

100 г – масло сливочное

5 ст. л – какао (или кэроб)

400 г – сухое молоко

100 г – грецкий орех

Способ приготовления

Сахар залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 2-3 мин. Снять с огня и растопить в горячем сиропе масло и какао, тщательно перемешать. Постепенно вмешать сухое молоко, добавить измельченные орехи. Вымесить массу и поставить на час в холодильник. Вылепить конфеты в форме грибных шляпок обвалять в какао.

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