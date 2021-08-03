Что приготовить на завтрак, когда у вас на это 5 минут

Это могут быть салаты из рукколы и овощей, а также из курицы с авокадо. Можно приготовить яичницу по-средиземноморски в микроволновке, бутерброды с тунцом или гранолу с полезным греческим йогуртом

Рецепты блюд для быстрого завтрака / Фото: unsplash.com

То, что приготовлено быстро – не значит невкусно. Даже за 5-7 минут можно приготовить и побаловать себя красивым и полезным завтраком. В этой подборке – 5 рецептов, которые займут у вас минимум времени. Это салаты, горячие бутерброды, яичница по-средиземноморски, гранола с греческим йогуртом и фруктами. Если планируете пикник на выходные, то здесь узнаете, в каких магазинах можно купить продукты по оптимальным ценам. А для незабываемого августа ознакомьтесь с лайфхаками из нашего календаря.

Салат из рукколы и свежих овощей

Салат из руколы / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Руккола – пучок

Помидоры черри – 10 шт.

Кедровые орехи

Для заправки

Оливковое масло – 3 ст. л.

Лимонный сок, мед – по 1 ч. л.

Дижонская горчица – 2 ч. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Омлет в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Жаренный красный перец (кубиком) – 1 ст. л.

Измельченный шпинат – 1/4 чашки

Фета – 1 ст. л.

Нарезанный зеленый лук – 1 ч. л.

Молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

Бутерброды с салатом из тунца

Бутерброды с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г консервированного тунца кусочками

3 яйца

3-4 маринованных корнишона или свежий огурец

2-3 ст. л. майонеза или сметаны

Зелень – для украшения

Молотый перец – по вкусу

Для подачи

Хлеб

Салатные листья

Свежие огурцы

Способ приготовления

Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой. Маринованные огурцы измельчить. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Руккола или микс салатов – 50 г

Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Для заправки

Оливковое масло

Апельсиновый сок

Горчица – 1 ст. л.

Соль

Способ приготовления

Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Гранола с греческим йогуртом и фруктами

Завтрак из греческого йогурта / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г натурального йогурта

2-3 ст. л. гранолы

1/2 персика

Горсть малины

Горсть черники

1 ст. л. меда

Способ приготовления

Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску. Полейте медом и подавайте.

И еще один рецепт быстрого завтрака – гренок с тартаром из лосося и клубники – узнаете из видео.

Здесь найдете 3 рецепта кнедлей для уютного завтрака.