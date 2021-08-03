Что приготовить на завтрак, когда у вас на это 5 минут

То, что приготовлено быстро – не значит невкусно. Даже за 5-7 минут можно приготовить и побаловать себя красивым и полезным завтраком. В этой подборке – 5 рецептов, которые займут у вас минимум времени. Это салаты, горячие бутерброды, яичница по-средиземноморски, гранола с греческим йогуртом и фруктами. Если планируете пикник на выходные, то здесь узнаете, в каких магазинах можно купить продукты по оптимальным ценам. А для незабываемого августа ознакомьтесь с лайфхаками из нашего календаря.
Салат из рукколы и свежих овощей
Ингредиенты
- Руккола – пучок
- Помидоры черри – 10 шт.
- Кедровые орехи
Для заправки
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок, мед – по 1 ч. л.
- Дижонская горчица – 2 ч. л.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.
Омлет в микроволновке по-средиземноморски
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Жаренный красный перец (кубиком) – 1 ст. л.
- Измельченный шпинат – 1/4 чашки
- Фета – 1 ст. л.
- Нарезанный зеленый лук – 1 ч. л.
- Молотый перец по вкусу
Способ приготовления
- Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
- Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
- Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
- Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут.
- Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.
Бутерброды с салатом из тунца
Ингредиенты
- 200 г консервированного тунца кусочками
- 3 яйца
- 3-4 маринованных корнишона или свежий огурец
- 2-3 ст. л. майонеза или сметаны
- Зелень – для украшения
- Молотый перец – по вкусу
Для подачи
- Хлеб
- Салатные листья
- Свежие огурцы
Способ приготовления
- Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
- Маринованные огурцы измельчить.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
- Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
- Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.
Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Ингредиенты
- Руккола или микс салатов – 50 г
- Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
Для заправки
- Оливковое масло
- Апельсиновый сок
- Горчица – 1 ст. л.
- Соль
Способ приготовления
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
- Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
- Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
- Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.
Гранола с греческим йогуртом и фруктами
Ингредиенты
- 200 г натурального йогурта
- 2-3 ст. л. гранолы
- 1/2 персика
- Горсть малины
- Горсть черники
- 1 ст. л. меда
Способ приготовления
- Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
- Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
- Полейте медом и подавайте.
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