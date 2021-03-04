Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов
Традиционные блюда на Масленицу
Продолжаем готовиться к Масленице. Когда в планах – отпраздновать эту неделю бурно и вкусно, можно печь блины, хоть каждый день. Если будете готовить блины с начинкой, то прислушайтесь, что по этому поводу советуют звезды – здесь найдете 12 начинок для каждого знака зодиака. Хотите сделать приятное близким и родным и подарить оригинальный подарок к Масленице – воспользуйтесь нашим мартовским календарем праздников. Но, помимо подарков и блинов, можно же еще что-то поставить на стол. В этой подборке собраны блюда и их рецепты, которые должны быть на столе во время Масленичной недели.
Драники с грибами и сметаной в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 картофелин
- 1 яйцо
- 2 луковицы
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 зубчик чеснока
- 4-5 шампиньонов
- Смесь перцев – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
- Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке.
- Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета.
- Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите.
- Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников.
- Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои.
- Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2,5-3 стакана муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 1 ч. ложки сахарного песка
- 1/3 ч. ложки соды
Для начинки:
- 250 г творога
- 1 яичный желток
- 2 ст. ложки сахарного песка
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Налейте в емкость кефир, добавьте яйцо, сахарный песок, немного соли и соды. Тщательно размешайте до однородности и оставьте смесь постоять 5 минут. Затем постепенно добавляйте муку. Ее может потребоваться от 2,5 до 3 стаканов, в зависимости от клейковины и сорта.
- Накройте тесто и оставьте его полежать около 15 минут. Пока оно отдыхает, займитесь приготовлением начинки. Протрите творог через сито. Добавьте желток, сахарный песок и щепотку соли. Размешайте до состояния однородности.
- Для большего удобства в работе разделите тесто на несколько частей. Взяв одну из них, остальные оставьте под полотенцем. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на кусочки. Каждый такой кусочек расплющите и немного раскатайте.
- Слепите вареники и выложите их на поверхность стола, посыпанную мукой. Отварить их в подсоленной воде. После того, как они всплывут, варите их еще 3-4 минуты. Вареники на кефире с творогом готовы.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 700 г филе лосося (или другой красной рыбы)
- 400 г слоеное тесто
- 1 яйцо
- 70 г сливочного масла
- 1 лимон
- 1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)
- 6- 7 шампиньонов
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру.
- Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью.
- Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить.
- Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста.
- Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым.
- Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 1 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- Ванилин
- 1,5 ст. л. мака
- 3 ст. л. муки
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
- Творог размять вилкой вместе с сахаром, добавить все остальные ингредиенты.
- На присыпанной мукой поверхности сформировать "колбаску".
- Разрезать ее на шесть частей, придать форму будущим сырникам, обвалять их в муке и обжарить на растительном масле.
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Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 150 г меда
- 100 г сахара
- 2 бутона гвоздики
- 1 лавровый лист
- 1 палочка корицы
- Щепотка кардамона
- 1 ч. л. тертого имбиря
- Щепотка острого красного перца
- 100 мл яблочного сока
Способ приготовления:
- В небольшой кастрюле вскипятите воду, добавьте сахар и мед и перемешайте до полного растворения.
- Добавьте в кастрюлю специи и кипятите на медленном огне 10-15 минут.
- Влейте в горячий напиток яблочный сок (лучше – свежевыжатый). Подавайте сбитень горячим. В напиток можно добавить тонкие ломтики лимона.
Здесь узнаете о главных ошибках, которые допускаются при выпекании блинов.
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