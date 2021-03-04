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Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 16:13

Традиционные блюда на Масленицу

Продолжаем готовиться к Масленице. Когда в планах – отпраздновать эту неделю бурно и вкусно, можно печь блины, хоть каждый день. Если будете готовить блины с начинкой, то прислушайтесь, что по этому поводу советуют звезды – здесь найдете 12 начинок для каждого знака зодиака. Хотите сделать приятное близким и родным и подарить оригинальный подарок к Масленице – воспользуйтесь нашим мартовским календарем праздников. Но, помимо подарков и блинов, можно же еще что-то поставить на стол. В этой подборке собраны блюда и их рецепты, которые должны быть на столе во время Масленичной недели.

Драники с грибами и сметаной в духовке

Драники в горшочках
Драники в горшочках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 картофелин
  • 1 яйцо
  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 зубчик чеснока
  • 4-5 шампиньонов
  • Смесь перцев – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

  1. Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке.
  2. Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета.
  4. Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите.
  5. Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников.
  6. Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои.
  7. Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.

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Вареники на кефире с творогом

Вареники с творогом на кефире
Вареники с творогом на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2,5-3 стакана муки
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 1 ч. ложки сахарного песка
  • 1/3 ч. ложки соды

Для начинки:

  • 250 г творога
  • 1 яичный желток
  • 2 ст. ложки сахарного песка
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Налейте в емкость кефир, добавьте яйцо, сахарный песок, немного соли и соды. Тщательно размешайте до однородности и оставьте смесь постоять 5 минут. Затем постепенно добавляйте муку. Ее может потребоваться от 2,5 до 3 стаканов, в зависимости от клейковины и сорта.
  2. Накройте тесто и оставьте его полежать около 15 минут. Пока оно отдыхает, займитесь приготовлением начинки. Протрите творог через сито. Добавьте желток, сахарный песок и щепотку соли. Размешайте до состояния однородности.
  3. Для большего удобства в работе разделите тесто на несколько частей. Взяв одну из них, остальные оставьте под полотенцем. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на кусочки. Каждый такой кусочек расплющите и немного раскатайте.
  4. Слепите вареники и выложите их на поверхность стола, посыпанную мукой. Отварить их в подсоленной воде. После того, как они всплывут, варите их еще 3-4 минуты. Вареники на кефире с творогом готовы.

Пирог с лососем из слоеного теста

Пирог из слоеного теста с грибами
Пирог из слоеного теста с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 700 г филе лосося (или другой красной рыбы)
  • 400 г слоеное тесто
  • 1 яйцо
  • 70 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • 1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)
  • 6- 7 шампиньонов
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 ºС.
  2. Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру.
  3. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью.
  4. Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить.
  5. Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста.
  6. Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым.
  7. Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Сырники с маком

Сырники с маком
Сырники с маком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • Ванилин
  • 1,5 ст. л. мака
  • 3 ст. л. муки
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Творог размять вилкой вместе с сахаром, добавить все остальные ингредиенты.
  2. На присыпанной мукой поверхности сформировать "колбаску".
  3. Разрезать ее на шесть частей, придать форму будущим сырникам, обвалять их в муке и обжарить на растительном масле.

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Старинный медовый сбитень

Сбитень с медом
Сбитень с медом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 150 г меда
  • 100 г сахара
  • 2 бутона гвоздики
  • 1 лавровый лист
  • 1 палочка корицы
  • Щепотка кардамона
  • 1 ч. л. тертого имбиря
  • Щепотка острого красного перца
  • 100 мл яблочного сока

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле вскипятите воду, добавьте сахар и мед и перемешайте до полного растворения.
  2. Добавьте в кастрюлю специи и кипятите на медленном огне 10-15 минут.
  3. Влейте в горячий напиток яблочный сок (лучше – свежевыжатый). Подавайте сбитень горячим. В напиток можно добавить тонкие ломтики лимона.

Здесь узнаете о главных ошибках, которые допускаются при выпекании блинов.

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