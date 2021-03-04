Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов

Традиционные блюда на Масленицу

Продолжаем готовиться к Масленице. Когда в планах – отпраздновать эту неделю бурно и вкусно, можно печь блины, хоть каждый день. Если будете готовить блины с начинкой, то прислушайтесь, что по этому поводу советуют звезды – здесь найдете 12 начинок для каждого знака зодиака. Хотите сделать приятное близким и родным и подарить оригинальный подарок к Масленице – воспользуйтесь нашим мартовским календарем праздников. Но, помимо подарков и блинов, можно же еще что-то поставить на стол. В этой подборке собраны блюда и их рецепты, которые должны быть на столе во время Масленичной недели.

Драники с грибами и сметаной в духовке

Драники в горшочках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 картофелин

1 яйцо

2 луковицы

2 ст. л. пшеничной муки

1 зубчик чеснока

4-5 шампиньонов

Смесь перцев – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке. Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета. Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите. Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников. Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои. Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.

Вареники на кефире с творогом

Вареники с творогом на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2,5-3 стакана муки

1 яйцо

Щепотка соли

1 ч. ложки сахарного песка

1/3 ч. ложки соды

Для начинки:

250 г творога

1 яичный желток

2 ст. ложки сахарного песка

Щепотка соли

Способ приготовления:

Налейте в емкость кефир, добавьте яйцо, сахарный песок, немного соли и соды. Тщательно размешайте до однородности и оставьте смесь постоять 5 минут. Затем постепенно добавляйте муку. Ее может потребоваться от 2,5 до 3 стаканов, в зависимости от клейковины и сорта. Накройте тесто и оставьте его полежать около 15 минут. Пока оно отдыхает, займитесь приготовлением начинки. Протрите творог через сито. Добавьте желток, сахарный песок и щепотку соли. Размешайте до состояния однородности. Для большего удобства в работе разделите тесто на несколько частей. Взяв одну из них, остальные оставьте под полотенцем. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на кусочки. Каждый такой кусочек расплющите и немного раскатайте. Слепите вареники и выложите их на поверхность стола, посыпанную мукой. Отварить их в подсоленной воде. После того, как они всплывут, варите их еще 3-4 минуты. Вареники на кефире с творогом готовы.

Пирог с лососем из слоеного теста

Пирог из слоеного теста с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

700 г филе лосося (или другой красной рыбы)

400 г слоеное тесто

1 яйцо

70 г сливочного масла

1 лимон

1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)

6- 7 шампиньонов

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью. Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить. Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста. Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым. Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Сырники с маком

Сырники с маком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г творога

1 ст. л. сахара

1 яйцо

Ванилин

1,5 ст. л. мака

3 ст. л. муки

1 щепотка соли

Способ приготовления:

Творог размять вилкой вместе с сахаром, добавить все остальные ингредиенты. На присыпанной мукой поверхности сформировать "колбаску". Разрезать ее на шесть частей, придать форму будущим сырникам, обвалять их в муке и обжарить на растительном масле.

Старинный медовый сбитень

Сбитень с медом Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 л воды

150 г меда

100 г сахара

2 бутона гвоздики

1 лавровый лист

1 палочка корицы

Щепотка кардамона

1 ч. л. тертого имбиря

Щепотка острого красного перца

100 мл яблочного сока

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле вскипятите воду, добавьте сахар и мед и перемешайте до полного растворения. Добавьте в кастрюлю специи и кипятите на медленном огне 10-15 минут. Влейте в горячий напиток яблочный сок (лучше – свежевыжатый). Подавайте сбитень горячим. В напиток можно добавить тонкие ломтики лимона.

Здесь узнаете о главных ошибках, которые допускаются при выпекании блинов.

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