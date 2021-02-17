Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королевские блины с ореховым маслом на молоке: любимый рецепт Елизаветы ІІ

Сегодня, 18:46

Королева любит блины с дольками лимона и сахаром, под сырным соусом, не чужды ей и сливки с джемом

Шеф-повар Елизаветы II поделился рецептом блинов, которые подаются во время пятичасового чая королевской семьи. Ранее мы рассказывали о любимом Кейт Миддлтон шоколадно-финиковом пудинге. И если этот пудинг приготовить непросто, то чего-то необычного и неожиданного в рецептуре блинов королевы нет – они готовятся на молоке и яйцах. Правда, если не учитывать топленое масло с карамельно-ореховым ароматом, о чем сообщается на официальной странице королевской семьи в Іnstagram. Дело в том, что готовится такое масло долго: чтобы его перетопить, нужно час-полтора времени. Но результат, как уверяют королевские повара, того стоит. Попробуйте и вы испечь любимые блины Елизаветы ІІ.

Королевские блины

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Ингредиенты

  • 125 г муки
  • 30 г сахара
  • 2 средних яйца
  • 1,5 яичных желтка
  • Щепотка соли
  • 250 мл молока
  • 40 г сливочного масла

Способ приготовления

  1. Для приготовления орехового масла нужно взять сливочное масло 85% жирности.
  2. Выложить его в кастрюлю с толстым дном и поставить на маленький огонь.
  3. Топить масло, пока жир не отделится от сыворотки. Хлопья молочной сыворотки должны осесть на дно и приобрести карамельный оттенок. Тогда масло нужно процедить, охладить.
  4. Для теста соединить соль, муку, сахар с яйцами. Размешать до однородной консистенции.
  5. В два приема добавить теплое молоко и в самом конце – ореховое масло. Все перемешать.
  6. На разогретой сковороде выпекать тонкие блинчики.

Читайте также:
Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок

Как подавать королевские блины

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

С лимоном и с сахаром

Горячие блины посыпать сахаром, свернуть трубочкой и подавать с лимонными дольками.

Сливки и джем

Блинам нужно дать остыть. Тем временем взбить жирные сливки до мягких пиков. На каждый блин выложить слой сливок и слой любимого джема или варенья. Свернуть блин клином и подавать с ягодами.

Ветчина, лук-порей и сыр

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Блины делаются по рецепту выше, но шеф рекомендует добавить немного любимой зелени в тесто, перед тем, как будете жарить. Подаются такие блины под сырным соусом. Им обмазывают каждый блин, скручивают в трубочку, выкладывают в форму для запекания и поливают оставшимся соусом. Запекать 15-20 минут при 180 градусах.

Для сырного соуса вам понадобятся

  • 200 г тонко нарезанной ветчины
  • 150 г карамелизованного лука-порея (белую часть)
  • 125 г тертого сыра грюйер
  • 275 мл молока
  • 40 г сливочного масла
  • 40 г муки

Способ приготовления

  1. Разогреть молоко. Отдельно разогреть сливочное масло и обжарить в нем муку.
  2. Постепенно к маслу и муке добавлять теплое молоко, постоянно помешивая. Поварить 3 минуты, помешивая.
  3. Отложить ¼ часть молочно-мучного соуса.
  4. В большую часть добавить 100 г сыра, лук и ветчину. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Можно добавить щепотку кайенского перца по желанию.

Здесь найдете рецепт нежнейшего баскского чизкейка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
3 рецепта всемирно известных пирогов Сочнейшая ромовая баба - 3 рецепта из разных стран Сладкий уикенд: 3 рецепта чизкейка без выпечки Шоколадный кекс с глазурью мокка: главный десерт Финляндии 14 февраля
блины Елизавета II рецепт королевская семья
Реклама

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару

Популярные статьи

Сегодня, 17:24Вкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Сегодня, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 10:01Актуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

Новости партнеров

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять