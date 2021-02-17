Королевские блины с ореховым маслом на молоке: любимый рецепт Елизаветы ІІ

Королева любит блины с дольками лимона и сахаром, под сырным соусом, не чужды ей и сливки с джемом

Шеф-повар Елизаветы II поделился рецептом блинов, которые подаются во время пятичасового чая королевской семьи. Ранее мы рассказывали о любимом Кейт Миддлтон шоколадно-финиковом пудинге. И если этот пудинг приготовить непросто, то чего-то необычного и неожиданного в рецептуре блинов королевы нет – они готовятся на молоке и яйцах. Правда, если не учитывать топленое масло с карамельно-ореховым ароматом, о чем сообщается на официальной странице королевской семьи в Іnstagram. Дело в том, что готовится такое масло долго: чтобы его перетопить, нужно час-полтора времени. Но результат, как уверяют королевские повара, того стоит. Попробуйте и вы испечь любимые блины Елизаветы ІІ.

Королевские блины

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Ингредиенты

125 г муки

30 г сахара

2 средних яйца

1,5 яичных желтка

Щепотка соли

250 мл молока

40 г сливочного масла

Способ приготовления

Для приготовления орехового масла нужно взять сливочное масло 85% жирности. Выложить его в кастрюлю с толстым дном и поставить на маленький огонь. Топить масло, пока жир не отделится от сыворотки. Хлопья молочной сыворотки должны осесть на дно и приобрести карамельный оттенок. Тогда масло нужно процедить, охладить. Для теста соединить соль, муку, сахар с яйцами. Размешать до однородной консистенции. В два приема добавить теплое молоко и в самом конце – ореховое масло. Все перемешать. На разогретой сковороде выпекать тонкие блинчики.

Как подавать королевские блины

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

С лимоном и с сахаром

Горячие блины посыпать сахаром, свернуть трубочкой и подавать с лимонными дольками.

Сливки и джем

Блинам нужно дать остыть. Тем временем взбить жирные сливки до мягких пиков. На каждый блин выложить слой сливок и слой любимого джема или варенья. Свернуть блин клином и подавать с ягодами.

Ветчина, лук-порей и сыр

Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Блины делаются по рецепту выше, но шеф рекомендует добавить немного любимой зелени в тесто, перед тем, как будете жарить. Подаются такие блины под сырным соусом. Им обмазывают каждый блин, скручивают в трубочку, выкладывают в форму для запекания и поливают оставшимся соусом. Запекать 15-20 минут при 180 градусах.

Для сырного соуса вам понадобятся

200 г тонко нарезанной ветчины

150 г карамелизованного лука-порея (белую часть)

125 г тертого сыра грюйер

275 мл молока

40 г сливочного масла

40 г муки

Способ приготовления

Разогреть молоко. Отдельно разогреть сливочное масло и обжарить в нем муку. Постепенно к маслу и муке добавлять теплое молоко, постоянно помешивая. Поварить 3 минуты, помешивая. Отложить ¼ часть молочно-мучного соуса. В большую часть добавить 100 г сыра, лук и ветчину. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить щепотку кайенского перца по желанию.

Здесь найдете рецепт нежнейшего баскского чизкейка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться