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Что приготовить из солений, оставшихся с зимы – 3 простых рецепта

Сегодня, 11:52

И рассольник здесь ни при чем

Так иногда бывает: лето не прошло даром – и вы запаслись вкуснейшими маринованными огурцами, грибами и квашенной капустой. Но зима прошла, на очереди вполне вкусные свежие овощи, а запасы в кладовой остались. Поэтому нужно из них что-то приготовить. Мы предлагаем салаты и рассыпчатую перловку с мясом и капустой. Эти блюда можно приготовить для легкого непозднего ужина.

Салат "Деревенский"

Фото: instagram.com/foodgirl1662/

Ингредиенты

  • Картофель – 2 шт.
  • Маринованные огурцы – 2-3 шт.
  • Грибы маринованные – 85 г
  • Лук репчатый – 10-20 г
  • Зелень- 1 пучок
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное – 1 ст. л.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель запечь в духовке. Грибы, огурцы, лук, картофель мелко нарезать.
  2. Заправить уксусом, солью, маслом.
  3. Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать.
  4. Оставить настоятся 30 минут.

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Тушеная квашенная капуста с перловкой и свининой

Фото: instagram.com/elena_shamugiya/

Ингредиенты

  • Квашеная капуста – 500 г
  • Свинина (шейная часть) – 200 г
  • Бекон – 100 г
  • Перловая крупа – 100 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сливочное масло 20 г
  • Сахар – 25 г
  • Тмин – 1 ч. л.
  • Соль, молотый черный перец, лавровый лист по вкусу

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Способ приготовления

  1. Отварить перловую крупу до полуготовности, 25 мин. Воду слить.
  2. Бекон нарезать кусочками. Мясо – средними кубиками, репчатый лук – соломкой.
  3. В кастрюле обжарить на сливочном масле бекон и лук. Туда же добавить свинину, обжарить 5 минут.
  4. Добавить капусту и сахар. Приправить солью, перцем, тмином и лавровым листом. Тушить 30 мин. Добавить вареную перловку и готовить еще 30 мин.

Салат с курицей и солеными огурцами

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 250 г
  • Картофель – 1 шт.
  • Соленые огурцы – 5 шт.
  • Куриные яйца – 1 шт.
  • Горошек консервированный – 3 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу


Способ приготовления

  1. Картошку сварить в мундире. Почистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками и сгрузить в глубокий салатник.
  2. Соленые/маринованные огурцы нарезать кубиками или полосками. Переложить нарезку к картофелю.
  3. Яйцо сварить вкрутую, остудить, нарезать кубиками. Добавить в салат.
  4. Куриное филе отварить в пряном бульоне, после там же и остудить. Нарезать мясо, добавить в миску.
  5. Сок с консервированного горошка слить, горошек добавить в салат.
  6. Заправить салат майонезом/сметаной. Посолить, поперчить.

Здесь узнаете, что необычного можно приготовить из шампиньонов.

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