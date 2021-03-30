Що приготувати з солінь, що залишилися із зими – 3 простих рецепти
Йтиметься не про розсольник
Так іноді буває: літо не минуло дарма – і ви запаслися смачними маринованими огірками, грибами та квашеною капустою. Але зима пройшла, на черзі цілком смачні свіжі овочі, а запаси в коморі залишилися. Тому потрібно з них щось приготувати. Ми пропонуємо салати і розсипчасту перловку з м'ясом і капустою. Ці страви можна приготувати для легкої непізньої вечері.
Салат "Сільський"
Інгредієнти
- Картопля – 2 шт.
- Мариновані огірки – 2-3 шт.
- Гриби мариновані – 85 г
- Цибуля ріпчаста – 10-20 г
- Зелень-1 пучок
- Оцет – 1 ст. л.
- Олія соняшникова – 1 ст. л.
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю запекти в духовці. Гриби, огірки, цибуля, картоплю дрібно нарізати.
- Заправити оцтом, сіллю, олією.
- Додати дрібно нарізану зелень, перемішати.
- Залишити настоятися 30 хвилин.
Тушкована квашена капуста з перловкою і свининою
Інгредієнти
- Квашена капуста – 500 г
- Свинина (шийна частина) – 200 г
- Бекон – 100 г
- Перлова крупа – 100 г
- Цибуля – 2 шт.
- Вершкове масло 20 г
- Цукор – 25 г
- Кмин – 1 ч. л.
- Сіль, мелений чорний перець, лаврове листя за смаком
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Спосіб приготування
- Відварити перлову крупу до напівготовності, 25 хв. Воду злити.
- Бекон нарізати шматочками. М'ясо – середніми кубиками, ріпчасту цибулю – соломкою.
- У каструлі обсмажити на вершковому маслі бекон і цибулю. Туди ж додати свинину, обсмажити 5 хвилин.
- Додати капусту і цукор. Приправити сіллю, перцем, кмином і лавровим листям. Тушкувати 30 хв. Додати варену перловку і готувати ще 30 хв.
Салат з куркою і солоними огірками
Інгредієнти
- Куряче філе – 250 г
- Картопля – 1 шт.
- Солоні огірки – 5 шт.
- Курячі яйця – 1 шт.
- Горошок консервований – 3 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю зварити в мундирі. Почистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками і вивантажити в глибокий салатник.
- Солоні / мариновані огірки нарізати кубиками або смужками. Перекласти нарізку до картоплі.
- Яйце зварити круто, остудити, нарізати кубиками. Додати в салат.
- Куряче філе відварити в пряному бульйоні, після там же і остудити. Нарізати м'ясо, додати в миску.
- Сік з консервованого горошку злити, горошок додати в салат.
- Заправити салат майонезом/сметаною. Посолити, поперчити.
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