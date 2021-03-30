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Що приготувати з солінь, що залишилися із зими – 3 простих рецепти

Сьогодні, 11:52

Йтиметься не про розсольник

Так іноді буває: літо не минуло дарма – і ви запаслися смачними маринованими огірками, грибами та квашеною капустою. Але зима пройшла, на черзі цілком смачні свіжі овочі, а запаси в коморі залишилися. Тому потрібно з них щось приготувати. Ми пропонуємо салати і розсипчасту перловку з м'ясом і капустою. Ці страви можна приготувати для легкої непізньої вечері.

Салат "Сільський"

Фото: instagram.com/foodgirl1662/

Інгредієнти

  • Картопля – 2 шт.
  • Мариновані огірки – 2-3 шт.
  • Гриби мариновані – 85 г
  • Цибуля ріпчаста – 10-20 г
  • Зелень-1 пучок
  • Оцет – 1 ст. л.
  • Олія соняшникова – 1 ст. л.
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю запекти в духовці. Гриби, огірки, цибуля, картоплю дрібно нарізати.
  2. Заправити оцтом, сіллю, олією.
  3. Додати дрібно нарізану зелень, перемішати.
  4. Залишити настоятися 30 хвилин.

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Тушкована квашена капуста з перловкою і свининою

Фото: instagram.com/elena_shamugiya/

Інгредієнти

  • Квашена капуста – 500 г
  • Свинина (шийна частина) – 200 г
  • Бекон – 100 г
  • Перлова крупа – 100 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Вершкове масло 20 г
  • Цукор – 25 г
  • Кмин – 1 ч. л.
  • Сіль, мелений чорний перець, лаврове листя за смаком

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Спосіб приготування

  1. Відварити перлову крупу до напівготовності, 25 хв. Воду злити.
  2. Бекон нарізати шматочками. М'ясо – середніми кубиками, ріпчасту цибулю – соломкою.
  3. У каструлі обсмажити на вершковому маслі бекон і цибулю. Туди ж додати свинину, обсмажити 5 хвилин.
  4. Додати капусту і цукор. Приправити сіллю, перцем, кмином і лавровим листям. Тушкувати 30 хв. Додати варену перловку і готувати ще 30 хв.

Салат з куркою і солоними огірками

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 250 г
  • Картопля – 1 шт.
  • Солоні огірки – 5 шт.
  • Курячі яйця – 1 шт.
  • Горошок консервований – 3 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком


Спосіб приготування

  1. Картоплю зварити в мундирі. Почистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками і вивантажити в глибокий салатник.
  2. Солоні / мариновані огірки нарізати кубиками або смужками. Перекласти нарізку до картоплі.
  3. Яйце зварити круто, остудити, нарізати кубиками. Додати в салат.
  4. Куряче філе відварити в пряному бульйоні, після там же і остудити. Нарізати м'ясо, додати в миску.
  5. Сік з консервованого горошку злити, горошок додати в салат.
  6. Заправити салат майонезом/сметаною. Посолити, поперчити.

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