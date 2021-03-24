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Вы умеете жарить по-настоящему вкусную картошку? 5 лайфхаков к применению

Сегодня, 19:43

В этом процессе важно все – от сковороды до специй

Нам часто кажется, что, например, сварить кофе, пожарить яичницу, отварить рис – это настолько просто, что об этом даже читать не стоит. Но нет, даже овсяную кашу нужно уметь сварить правильно. То же самое касается и одного из любимейших наших блюд – жареной картошки. Ну и совершенству, как мы понимаем, пределов нет. Поэтому воспользуйтесь экспертными советами и приготовьте по-настоящему вкусную, хрустящую и одновременно сочную картошку.

Если вы готовитесь сделать подарок, то чтобы он был максимально оригинальным, воспользуйтесь идеями из нашего мартовского календаря праздников.

Как пожарить вкусную картошку?

Фото: instagram.com/lubov_sazonova_irk/
Фото: instagram.com/lubov_sazonova_irk/

Правило №1. Вам нужна достаточно большая сковорода

Выбирайте правильную сковороду. В слишком маленькой вы не сможете, во-первых, пожарить много картошки, во-вторых, вам будет неудобно довести ее до готовности. Из-за недостаточной поверхности она будет подгорать или наоборот – не прожариваться. Что касается поверхности, то эксперты советуют чугунную или сковороду с антипригарным покрытием.

Правило №2. Вам нужно хорошее масло для жарки или жарьте на сливочном

Мы уже смирились с тем, что жареная картошка – далеко не самая полезная еда. Но изредка ее можно. Как говорят эксперты, картошка на сливочном масле получается с золотистой хрустящей корочкой. Но жарить предпочтительней на оливковом. Если, конечно, хотите сократить вред от картошки на подсолнечном масле.

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Правило №3. Важно знать, когда именно нужно добавлять специи

Вы можете использовать любые специи, какие захотите – порошок чили, чесночный порошок, перец, тмин, даже кориандр, но не добавляйте их слишком рано. Порошкообразные специи очень легко пригорают. Приправляйте картошку в последние пару минут приготовления.

С травами дело обстоит иначе. Если вы используете более крепкие стебли, такие как розмарин или тимьян, можно добавить их в начале процесса приготовления. Зелень, петрушку, укроп или базилик, что понятно, используем, когда картошка пожарилась.

Правило №4. Важно контролировать уровень огня

Перед тем, как засыпать картофель в сковороду, убедитесь, что масло достаточно накалилось. Сначала жарьте картошку на средне-сильном огне, чтобы он зашипел. Перемешивать не стоит. Лишь тогда, когда картошка начала немного подрумяниваться. Затем накройте крышкой и готовьте на слабом огне 15 минут до полуготовности картофеля.
Далее уберите крышку и поставьте на максимальный огонь. Как только низ покроется красивой корочкой, переверните картошку и повторите так еще два раза. Уберите с огня.

Правило №5. Важно правильно нарезать картофель (кубиками)

По словам экспертов, резать овощ соломкой нужно только для картофеля фри. Самым вкусным картофель получается, когда он порезан кубиками. Если порежете ломтиками, то они будут слипаться между собой и, соответственно, приготовятся неравномерно.

И еще: многие эксперты очень советуют перед жаркой поместить картофель на 2-3 минуты в микроволновку на режиме "Гриль", так картофель станет более нежным внутри. Для того, чтобы убрать лишний жир, готовую жареную картошку можно выложить на бумажные полотенца.

По материалам: Delish.com, Аndreadekker.com.

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