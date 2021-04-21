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Что любят есть в Австралии? 5 самых знаковых блюд страны

Сегодня, 17:14

Австралийцы любят плавающий в супе пирог, хлеб дампер и кокосовое пирожное "Ламингтон"

Эта далекая и для многих неоднозначная страна Австралия. Говорят, что там едят мясо кенгуру и крокодила. Есть предположение, что это всего лишь легенда. На самом деле, местные аборигены переняли некоторые элементы национальной кухни Англии, ну и аутентичность тоже осталась. Например, мясные пироги, которые в прямом смысле плавают в гороховом супе, и выпечка, которая символизирует важные этапы истории Австралии. 5 рецептов национальной кухни этой далекой страны найдете ниже.

Пирог "Поплавок"

Фото: пирог "Поплавок"

Да, оттого он и "Поплавок", что действительно плавает в гороховом супе. Так его нужно подавать правильно. Готовится из двух видов теста – слоеного и песочного. Родился пирог "Поплавок" на юге страны и сначала его продавали на передвижных тележках. В 2003 году этот пирог был признан национальным наследием Южной Австралии.

Ингредиенты

Для теста

  • Пшеничная мука – 295 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 1 шт.
  • яичные желтки – 1 шт.
  • Соль морская – 1 щепотка
  • Тесто слоеное бездрожжевое – 270 г

Для начинки

  • Говяжьи стейки рибай – 500 г
  • Мясной бульон – 185 г
  • Сельдерей стебли – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 ½ шт.
  • Чеснок сушеный – 2 щепотки
  • Сливочное масло – 30 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Тимьян сушеный – ½ ч. л.
  • Мята сушеная, морская соль – щепотка
  • Томатный соус – 3 ч. л.
  • Пшеничная мука – 1 ст. л.

Для смазывания

  • Яичные желтки – 1 шт.
  • Молоко 4% – ½ ч. л.

Способ приготовления

  1. Для песочного теста масло порезать кубиками. Масло и яйца должны быть охлажденными. В отдельную миску поместить яйцо и желток. Муку просеять с солью.
  2. Масло порубить с мукой до крошки. Переложить в кастрюлю, добавить яйцо и желток, перемешать.
  3. Придать тесту форму шара. Завернуть в пленку, убрать в холодильник на 40-50 минут.
  4. Для начинки почистить лук. Нарезать небольшими кубиками стебель сельдерея и лук. Мясо нарезать небольшими кусочками.
  5. Разогреть сковороду со сливочным маслом, немного обжарить лук и сельдерей.
  6. Обжарить мясо с добавлением муки на оливковом масле на отдельной разогретой сковороде, добавить соль, специи, соус, перемешать.
  7. Добавить мясо к овощам, накрыть крышкой, тушить 1 час с добавлением горячего бульона. Бульон добавлять постепенно, в несколько приемов.
  8. Мясо должно быть мягким и нежным.
  9. Переложить начинку в миску. Дать мясу с овощами остыть, убрать в холодильник до использования.
  10. Достать из холодильника песочное тесто, разделить на 3 части.
  11. Поместить раскатанное тесто в формочки, закрыть им дно и борта формочек, смазанных сливочным маслом. Проколоть вилкой, убрать в холодильник. Достать из морозильной камеры слоеное бездрожжевое тесто, дать ему немного постоять при комнатной температуре.
  12. Вырезать из слоеного теста 3 кружочка по размеру поверхности формочек. Предварительно тесто нужно немного раскатать.
  13. Духовку разогреть до 190-200 градусов. Положить в формочки начинку из мяса и овощей.
  14. Закрыть крышечками из слоеного теста. Скрепить бортики теста.
  15. Смазать поверхность желтком с молоком, сделать несколько надрезов.
  16. Поставить в духовку на 35-40 минут, пока тесто не подрумянится. В последние 10-15 минут температуру увеличить до 210 градусов. Вынуть из духовки, дать немного остыть, чтобы было удобно снять дно формы.
  17. Налить в тарелки гороховый суп, сверху поместить пирог "Поплавок".

Печенье "АНЗАК"

Фото: instagram.com/inna.cook/

"АНЗАК" – это аббревиатура от созданного во времена Первой мировой войны австралийского и новозеландского армейского корпуса. Солдаты очень любили, когда их женщины слали на фронт посылки с печеньем. Готовилось оно из овса, кокоса, воды, масла и патоки. Такая выпечка долго хранится. Сегодня "АНЗАК" – национальное австралийское печенье.

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 100 г
  • Патока или мед – 30 г
  • Пищевая сода – 1 ч. л.
  • Овсяные хлопья, кокосовая стружка – по 75 г
  • Сахар и мука – по 100 г

Способ приготовления

  1. Смешать хлопья, кокосовую стружку, сахар и муку. Сливочное масло с медом растопить.
  2. Соду погасить в 2 ст. л. кипятка и добавить в масляный сироп. Добавить сухие ингредиенты.
  3. Перемешать, сформировать печенье.
  4. Выпекать минут 8-10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Австралийский мясной пирог

Фото: instagram.com/c_eravamo_tanto_cucinati/

Австралийские мясные пироги готовят из двух видов теста (слоеное, песочное) и говядины, тушенной с тимьяном и, по желанию, грибами. Выпекаются как небольшие или порционные, так и очень большие пироги. Традиционно подаются с томатным или мятным соусом.

Ингредиенты

Для мясной начинки

  • Говядина филе – 300 г
  • Лук – 1 головка
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Мука – 1,5 ст. л.
  • Перцы душистые и острые – по вкусу
  • Вустерский соус – до 1 ст. л.
  • Бульон или вода – около 100 мл
  • Тимьян – 2 веточки
  • Грибы – по желанию и по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль – 1 щепотка
  • Тесто слоеное – 0,5 листа

Для песочного теста

  • Мука пшеничная – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Ледяная вода – 1-2 ст. л.
  • Соль – 1 щепотка

Дополнительно по желанию

  • Желток яйца, семена кунжута

Способ приготовления

  1. Мякоть говядины нарезать небольшими кусочками, обвалять их в муке, перемешанной с перцами.
  2. Посолить и обжарить мясо на растительном масле.
  3. Добавить нашинкованный лук, рубленый зубчик чеснока, тимьян, вустерский соус и влить бульон (мясной, овощной) или горячую воду.
  4. Тушите мясо до готовности.
  5. Сливочное масло порубить ножом, добавить муку и соль, перемешать, влить немного ледяной воды, собрать тесто в комок.
  6. Мясную начинку нужно остудить. Разделить тесто на две части, каждую раскатать в тонкую заготовку нужных размеров.
  7. Уложить тесто в смазанную форму, сформировать бортики. Разложить начинку.
  8. Из размороженного слоеного теста сделать заготовки в форме крышечек. Укрыть начинку, защепить края.
  9. По желанию смазать поверхность пирогов желтком и посыпать семенами кунжута.
  10. Сделать проколы для выхода пара и запекать в разогретой духовке при 200 градусах до готовности теста.

Дампер, австралийский хлеб

Фото: іnstagram.com/irinahudakova/

Этот хлеб готовили еще первые поселенцы Австралии. Это содовый хлеб, который готовится меньше часа. Изначально его пекли на углях костра, а сейчас готовят как дома, так и в пекарнях.

Ингредиенты

  • Мука – 450 г
  • Разрыхлитель – 15 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Вода теплая – 225-250 мл
  • Соль – 0.5 ч. л.
  • Розмарин – 0.5-1 ч. л. сушеного
  • Оливки – 1 банка

Способ приготовления

  1. Сухие ингредиенты смешать, залить водой, замесить тесто.
  2. Оливки мелко порезать, вмешать в тесто.
  3. Сформировать хлеб, отправить в духовку на 30-35 минут при 190-200 градусах. Выпекать до готовности.

Пирожные "Ламингтон"

Фото: instagram.com/svfeskov/

Эти пирожные были придуманы губернатором штата Квинслед бароном Ламингтоном. К нему неожиданно гости, в доме не оказалось ничего съестного. Барону повезло найти зачерствевший бисквит, который он порезал порционно, обмакнул в растопленный шоколад и обвалял в кокосовой стружке. Очень быстро эти пирожные стали популярными по всей стране. Теперь ежегодно 21 июля в Австралии отмечается Национальный этого пирожного.

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 170 г
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 г
  • Кипяток – 4 ст. л.
  • Мука – 180 г
  • Крахмал – 90 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.

Для глазури

  • Молоко – 400 мл
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 160 г
  • Шоколад темный – 200 г
  • Кокосовая стружка – 200 г

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью 7-10 минут. Растопленное масло смешать с кипятком, добавить к яичной смеси. Смешать.
  2. Просеять сухие ингредиенты к мокрым, аккуратно перемешать лопаткой.
  3. Форму смазать сливочным маслом, на дно застелить пергамент. Вылить тесто.
  4. Выпекать 20-25 минут, при температуре 180 градусов.
  5. Достать, остудить. Порезать на кубики.
  6. Смешать молоко, сахар и сливочное масло. Поставить на средний огонь. После закипания проварить еще 5 минут.
  7. Снять с огня, забросить шоколад, оставить на 1-2 минут и размешать до однородной консистенции.
  8. Остудить.
  9. Бисквитные кубики окунуть в глазури, потом – в кокосовой стружке.
  10. Поставить в холодильник до полного застывания глазури.

Здесь узнаете рецепты блюд национальной кухни Израиля.

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