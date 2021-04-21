Что любят есть в Австралии? 5 самых знаковых блюд страны
Австралийцы любят плавающий в супе пирог, хлеб дампер и кокосовое пирожное "Ламингтон"
Эта далекая и для многих неоднозначная страна Австралия. Говорят, что там едят мясо кенгуру и крокодила. Есть предположение, что это всего лишь легенда. На самом деле, местные аборигены переняли некоторые элементы национальной кухни Англии, ну и аутентичность тоже осталась. Например, мясные пироги, которые в прямом смысле плавают в гороховом супе, и выпечка, которая символизирует важные этапы истории Австралии. 5 рецептов национальной кухни этой далекой страны найдете ниже.
Пирог "Поплавок"
Да, оттого он и "Поплавок", что действительно плавает в гороховом супе. Так его нужно подавать правильно. Готовится из двух видов теста – слоеного и песочного. Родился пирог "Поплавок" на юге страны и сначала его продавали на передвижных тележках. В 2003 году этот пирог был признан национальным наследием Южной Австралии.
Ингредиенты
Для теста
- Пшеничная мука – 295 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйца – 1 шт.
- яичные желтки – 1 шт.
- Соль морская – 1 щепотка
- Тесто слоеное бездрожжевое – 270 г
Для начинки
- Говяжьи стейки рибай – 500 г
- Мясной бульон – 185 г
- Сельдерей стебли – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 ½ шт.
- Чеснок сушеный – 2 щепотки
- Сливочное масло – 30 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Тимьян сушеный – ½ ч. л.
- Мята сушеная, морская соль – щепотка
- Томатный соус – 3 ч. л.
- Пшеничная мука – 1 ст. л.
Для смазывания
- Яичные желтки – 1 шт.
- Молоко 4% – ½ ч. л.
Способ приготовления
- Для песочного теста масло порезать кубиками. Масло и яйца должны быть охлажденными. В отдельную миску поместить яйцо и желток. Муку просеять с солью.
- Масло порубить с мукой до крошки. Переложить в кастрюлю, добавить яйцо и желток, перемешать.
- Придать тесту форму шара. Завернуть в пленку, убрать в холодильник на 40-50 минут.
- Для начинки почистить лук. Нарезать небольшими кубиками стебель сельдерея и лук. Мясо нарезать небольшими кусочками.
- Разогреть сковороду со сливочным маслом, немного обжарить лук и сельдерей.
- Обжарить мясо с добавлением муки на оливковом масле на отдельной разогретой сковороде, добавить соль, специи, соус, перемешать.
- Добавить мясо к овощам, накрыть крышкой, тушить 1 час с добавлением горячего бульона. Бульон добавлять постепенно, в несколько приемов.
- Мясо должно быть мягким и нежным.
- Переложить начинку в миску. Дать мясу с овощами остыть, убрать в холодильник до использования.
- Достать из холодильника песочное тесто, разделить на 3 части.
- Поместить раскатанное тесто в формочки, закрыть им дно и борта формочек, смазанных сливочным маслом. Проколоть вилкой, убрать в холодильник. Достать из морозильной камеры слоеное бездрожжевое тесто, дать ему немного постоять при комнатной температуре.
- Вырезать из слоеного теста 3 кружочка по размеру поверхности формочек. Предварительно тесто нужно немного раскатать.
- Духовку разогреть до 190-200 градусов. Положить в формочки начинку из мяса и овощей.
- Закрыть крышечками из слоеного теста. Скрепить бортики теста.
- Смазать поверхность желтком с молоком, сделать несколько надрезов.
- Поставить в духовку на 35-40 минут, пока тесто не подрумянится. В последние 10-15 минут температуру увеличить до 210 градусов. Вынуть из духовки, дать немного остыть, чтобы было удобно снять дно формы.
- Налить в тарелки гороховый суп, сверху поместить пирог "Поплавок".
Печенье "АНЗАК"
"АНЗАК" – это аббревиатура от созданного во времена Первой мировой войны австралийского и новозеландского армейского корпуса. Солдаты очень любили, когда их женщины слали на фронт посылки с печеньем. Готовилось оно из овса, кокоса, воды, масла и патоки. Такая выпечка долго хранится. Сегодня "АНЗАК" – национальное австралийское печенье.
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Ингредиенты
- Сливочное масло – 100 г
- Патока или мед – 30 г
- Пищевая сода – 1 ч. л.
- Овсяные хлопья, кокосовая стружка – по 75 г
- Сахар и мука – по 100 г
Способ приготовления
- Смешать хлопья, кокосовую стружку, сахар и муку. Сливочное масло с медом растопить.
- Соду погасить в 2 ст. л. кипятка и добавить в масляный сироп. Добавить сухие ингредиенты.
- Перемешать, сформировать печенье.
- Выпекать минут 8-10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Австралийский мясной пирог
Австралийские мясные пироги готовят из двух видов теста (слоеное, песочное) и говядины, тушенной с тимьяном и, по желанию, грибами. Выпекаются как небольшие или порционные, так и очень большие пироги. Традиционно подаются с томатным или мятным соусом.
Ингредиенты
Для мясной начинки
- Говядина филе – 300 г
- Лук – 1 головка
- Чеснок – 1 зуб.
- Мука – 1,5 ст. л.
- Перцы душистые и острые – по вкусу
- Вустерский соус – до 1 ст. л.
- Бульон или вода – около 100 мл
- Тимьян – 2 веточки
- Грибы – по желанию и по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Соль – 1 щепотка
- Тесто слоеное – 0,5 листа
Для песочного теста
- Мука пшеничная – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Ледяная вода – 1-2 ст. л.
- Соль – 1 щепотка
Дополнительно по желанию
- Желток яйца, семена кунжута
Способ приготовления
- Мякоть говядины нарезать небольшими кусочками, обвалять их в муке, перемешанной с перцами.
- Посолить и обжарить мясо на растительном масле.
- Добавить нашинкованный лук, рубленый зубчик чеснока, тимьян, вустерский соус и влить бульон (мясной, овощной) или горячую воду.
- Тушите мясо до готовности.
- Сливочное масло порубить ножом, добавить муку и соль, перемешать, влить немного ледяной воды, собрать тесто в комок.
- Мясную начинку нужно остудить. Разделить тесто на две части, каждую раскатать в тонкую заготовку нужных размеров.
- Уложить тесто в смазанную форму, сформировать бортики. Разложить начинку.
- Из размороженного слоеного теста сделать заготовки в форме крышечек. Укрыть начинку, защепить края.
- По желанию смазать поверхность пирогов желтком и посыпать семенами кунжута.
- Сделать проколы для выхода пара и запекать в разогретой духовке при 200 градусах до готовности теста.
Дампер, австралийский хлеб
Этот хлеб готовили еще первые поселенцы Австралии. Это содовый хлеб, который готовится меньше часа. Изначально его пекли на углях костра, а сейчас готовят как дома, так и в пекарнях.
Ингредиенты
- Мука – 450 г
- Разрыхлитель – 15 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Вода теплая – 225-250 мл
- Соль – 0.5 ч. л.
- Розмарин – 0.5-1 ч. л. сушеного
- Оливки – 1 банка
Способ приготовления
- Сухие ингредиенты смешать, залить водой, замесить тесто.
- Оливки мелко порезать, вмешать в тесто.
- Сформировать хлеб, отправить в духовку на 30-35 минут при 190-200 градусах. Выпекать до готовности.
Пирожные "Ламингтон"
Эти пирожные были придуманы губернатором штата Квинслед бароном Ламингтоном. К нему неожиданно гости, в доме не оказалось ничего съестного. Барону повезло найти зачерствевший бисквит, который он порезал порционно, обмакнул в растопленный шоколад и обвалял в кокосовой стружке. Очень быстро эти пирожные стали популярными по всей стране. Теперь ежегодно 21 июля в Австралии отмечается Национальный этого пирожного.
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 170 г
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 50 г
- Кипяток – 4 ст. л.
- Мука – 180 г
- Крахмал – 90 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
Для глазури
- Молоко – 400 мл
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 160 г
- Шоколад темный – 200 г
- Кокосовая стружка – 200 г
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью 7-10 минут. Растопленное масло смешать с кипятком, добавить к яичной смеси. Смешать.
- Просеять сухие ингредиенты к мокрым, аккуратно перемешать лопаткой.
- Форму смазать сливочным маслом, на дно застелить пергамент. Вылить тесто.
- Выпекать 20-25 минут, при температуре 180 градусов.
- Достать, остудить. Порезать на кубики.
- Смешать молоко, сахар и сливочное масло. Поставить на средний огонь. После закипания проварить еще 5 минут.
- Снять с огня, забросить шоколад, оставить на 1-2 минут и размешать до однородной консистенции.
- Остудить.
- Бисквитные кубики окунуть в глазури, потом – в кокосовой стружке.
- Поставить в холодильник до полного застывания глазури.
Здесь узнаете рецепты блюд национальной кухни Израиля.
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