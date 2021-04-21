Что любят есть в Австралии? 5 самых знаковых блюд страны

Австралийцы любят плавающий в супе пирог, хлеб дампер и кокосовое пирожное "Ламингтон"

Эта далекая и для многих неоднозначная страна Австралия. Говорят, что там едят мясо кенгуру и крокодила. Есть предположение, что это всего лишь легенда. На самом деле, местные аборигены переняли некоторые элементы национальной кухни Англии, ну и аутентичность тоже осталась. Например, мясные пироги, которые в прямом смысле плавают в гороховом супе, и выпечка, которая символизирует важные этапы истории Австралии. 5 рецептов национальной кухни этой далекой страны найдете ниже.

Пирог "Поплавок"

Фото: пирог "Поплавок"

Да, оттого он и "Поплавок", что действительно плавает в гороховом супе. Так его нужно подавать правильно. Готовится из двух видов теста – слоеного и песочного. Родился пирог "Поплавок" на юге страны и сначала его продавали на передвижных тележках. В 2003 году этот пирог был признан национальным наследием Южной Австралии.

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука – 295 г

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 1 шт.

яичные желтки – 1 шт.

Соль морская – 1 щепотка

Тесто слоеное бездрожжевое – 270 г

Для начинки

Говяжьи стейки рибай – 500 г

Мясной бульон – 185 г

Сельдерей стебли – 3 шт.

Лук репчатый – 1 ½ шт.

Чеснок сушеный – 2 щепотки

Сливочное масло – 30 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Тимьян сушеный – ½ ч. л.

Мята сушеная, морская соль – щепотка

Томатный соус – 3 ч. л.

Пшеничная мука – 1 ст. л.

Для смазывания

Яичные желтки – 1 шт.

Молоко 4% – ½ ч. л.

Способ приготовления

Для песочного теста масло порезать кубиками. Масло и яйца должны быть охлажденными. В отдельную миску поместить яйцо и желток. Муку просеять с солью. Масло порубить с мукой до крошки. Переложить в кастрюлю, добавить яйцо и желток, перемешать. Придать тесту форму шара. Завернуть в пленку, убрать в холодильник на 40-50 минут. Для начинки почистить лук. Нарезать небольшими кубиками стебель сельдерея и лук. Мясо нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду со сливочным маслом, немного обжарить лук и сельдерей. Обжарить мясо с добавлением муки на оливковом масле на отдельной разогретой сковороде, добавить соль, специи, соус, перемешать. Добавить мясо к овощам, накрыть крышкой, тушить 1 час с добавлением горячего бульона. Бульон добавлять постепенно, в несколько приемов. Мясо должно быть мягким и нежным. Переложить начинку в миску. Дать мясу с овощами остыть, убрать в холодильник до использования. Достать из холодильника песочное тесто, разделить на 3 части. Поместить раскатанное тесто в формочки, закрыть им дно и борта формочек, смазанных сливочным маслом. Проколоть вилкой, убрать в холодильник. Достать из морозильной камеры слоеное бездрожжевое тесто, дать ему немного постоять при комнатной температуре. Вырезать из слоеного теста 3 кружочка по размеру поверхности формочек. Предварительно тесто нужно немного раскатать. Духовку разогреть до 190-200 градусов. Положить в формочки начинку из мяса и овощей. Закрыть крышечками из слоеного теста. Скрепить бортики теста. Смазать поверхность желтком с молоком, сделать несколько надрезов. Поставить в духовку на 35-40 минут, пока тесто не подрумянится. В последние 10-15 минут температуру увеличить до 210 градусов. Вынуть из духовки, дать немного остыть, чтобы было удобно снять дно формы. Налить в тарелки гороховый суп, сверху поместить пирог "Поплавок".

Печенье "АНЗАК"

Фото: instagram.com/inna.cook/

"АНЗАК" – это аббревиатура от созданного во времена Первой мировой войны австралийского и новозеландского армейского корпуса. Солдаты очень любили, когда их женщины слали на фронт посылки с печеньем. Готовилось оно из овса, кокоса, воды, масла и патоки. Такая выпечка долго хранится. Сегодня "АНЗАК" – национальное австралийское печенье.

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Ингредиенты

Сливочное масло – 100 г

Патока или мед – 30 г

Пищевая сода – 1 ч. л.

Овсяные хлопья, кокосовая стружка – по 75 г

Сахар и мука – по 100 г

Способ приготовления

Смешать хлопья, кокосовую стружку, сахар и муку. Сливочное масло с медом растопить. Соду погасить в 2 ст. л. кипятка и добавить в масляный сироп. Добавить сухие ингредиенты. Перемешать, сформировать печенье. Выпекать минут 8-10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Австралийский мясной пирог

Фото: instagram.com/c_eravamo_tanto_cucinati/

Австралийские мясные пироги готовят из двух видов теста (слоеное, песочное) и говядины, тушенной с тимьяном и, по желанию, грибами. Выпекаются как небольшие или порционные, так и очень большие пироги. Традиционно подаются с томатным или мятным соусом.

Ингредиенты

Для мясной начинки

Говядина филе – 300 г

Лук – 1 головка

Чеснок – 1 зуб.

Мука – 1,5 ст. л.

Перцы душистые и острые – по вкусу

Вустерский соус – до 1 ст. л.

Бульон или вода – около 100 мл

Тимьян – 2 веточки

Грибы – по желанию и по вкусу

Растительное масло – для жарки

Соль – 1 щепотка

Тесто слоеное – 0,5 листа

Для песочного теста

Мука пшеничная – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Ледяная вода – 1-2 ст. л.

Соль – 1 щепотка

Дополнительно по желанию

Желток яйца, семена кунжута

Способ приготовления

Мякоть говядины нарезать небольшими кусочками, обвалять их в муке, перемешанной с перцами. Посолить и обжарить мясо на растительном масле. Добавить нашинкованный лук, рубленый зубчик чеснока, тимьян, вустерский соус и влить бульон (мясной, овощной) или горячую воду. Тушите мясо до готовности. Сливочное масло порубить ножом, добавить муку и соль, перемешать, влить немного ледяной воды, собрать тесто в комок. Мясную начинку нужно остудить. Разделить тесто на две части, каждую раскатать в тонкую заготовку нужных размеров. Уложить тесто в смазанную форму, сформировать бортики. Разложить начинку. Из размороженного слоеного теста сделать заготовки в форме крышечек. Укрыть начинку, защепить края. По желанию смазать поверхность пирогов желтком и посыпать семенами кунжута. Сделать проколы для выхода пара и запекать в разогретой духовке при 200 градусах до готовности теста.

Дампер, австралийский хлеб

Фото: іnstagram.com/irinahudakova/

Этот хлеб готовили еще первые поселенцы Австралии. Это содовый хлеб, который готовится меньше часа. Изначально его пекли на углях костра, а сейчас готовят как дома, так и в пекарнях.



Ингредиенты

Мука – 450 г

Разрыхлитель – 15 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Вода теплая – 225-250 мл

Соль – 0.5 ч. л.

Розмарин – 0.5-1 ч. л. сушеного

Оливки – 1 банка

Способ приготовления

Сухие ингредиенты смешать, залить водой, замесить тесто. Оливки мелко порезать, вмешать в тесто. Сформировать хлеб, отправить в духовку на 30-35 минут при 190-200 градусах. Выпекать до готовности.

Пирожные "Ламингтон"

Фото: instagram.com/svfeskov/

Эти пирожные были придуманы губернатором штата Квинслед бароном Ламингтоном. К нему неожиданно гости, в доме не оказалось ничего съестного. Барону повезло найти зачерствевший бисквит, который он порезал порционно, обмакнул в растопленный шоколад и обвалял в кокосовой стружке. Очень быстро эти пирожные стали популярными по всей стране. Теперь ежегодно 21 июля в Австралии отмечается Национальный этого пирожного.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Сахар – 170 г

Соль – щепотка

Сливочное масло – 50 г

Кипяток – 4 ст. л.

Мука – 180 г

Крахмал – 90 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Для глазури

Молоко – 400 мл

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 160 г

Шоколад темный – 200 г

Кокосовая стружка – 200 г

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью 7-10 минут. Растопленное масло смешать с кипятком, добавить к яичной смеси. Смешать. Просеять сухие ингредиенты к мокрым, аккуратно перемешать лопаткой. Форму смазать сливочным маслом, на дно застелить пергамент. Вылить тесто. Выпекать 20-25 минут, при температуре 180 градусов. Достать, остудить. Порезать на кубики. Смешать молоко, сахар и сливочное масло. Поставить на средний огонь. После закипания проварить еще 5 минут. Снять с огня, забросить шоколад, оставить на 1-2 минут и размешать до однородной консистенции. Остудить. Бисквитные кубики окунуть в глазури, потом – в кокосовой стружке. Поставить в холодильник до полного застывания глазури.

Здесь узнаете рецепты блюд национальной кухни Израиля.

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