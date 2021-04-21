Що люблять їсти в Австралії? 5 найзнаковіших страв країни
Австралійці люблять пиріг "Поплавок", хліб дампер і кокосове тістечко "Ламінгтон"
Ця далека і для багатьох неоднозначна країна Австралія. Кажуть, що там їдять м'ясо кенгуру і крокодила. Є припущення, що це лише легенда. Насправді, місцеві аборигени перейняли деякі елементи національної кухні Англії, ну й автентичність теж залишилася. Наприклад, м'ясні пироги, які в прямому сенсі плавають у гороховому супі, та випічка, що символізує важливі етапи історії Австралії. 5 рецептів національної кухні цієї далекої країни знайдете нижче.
Пиріг "Поплавок"
Так, він справді плаває. У гороховому супі. Так його треба подавати правильно. Готується з двох видів тіста – листкового і пісочного. Народився пиріг "Поплавок" на півдні країни і спочатку його продавали на пересувних візках. У 2003 році цей пиріг був визнаний національною спадщиною Південної Австралії.
Інгредієнти
Для тіста
- Пшеничне борошно – 295 г
- Вершкове масло – 150 г
- Яйця – 1 шт.
- Яєчні жовтки – 1 шт.
- Сіль морська – 1 щіпка
- Тісто листкове бездріжджове – 270 г
Для начинки
- Яловичі стейки рібай – 500 г
- М'ясний бульйон – 185 г
- Селера стебла – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 ½ шт.
- Часник сушений – 2 щіпки
- Вершкове масло – 30 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Чебрець сушений – ½ ч. л.
- М'ята сушена, морська сіль – щіпка
- Томатний соус – 3 ч. л.
- Пшеничне борошно – 1 ст. л.
Для змазування
- Яєчні жовтки – 1 шт.
- Молоко 4% – ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Для пісочного тіста масло порізати кубиками. Масло і яйця мають бути охолодженими. В окрему миску помістити яйце і жовток. Борошно просіяти із сіллю.
- Масло порубати з борошном до крихти. Перекласти в каструлю, додати яйце і жовток, перемішати.
- Надати тісту форму кулі. Загорнути в плівку, прибрати в холодильник на 40-50 хвилин.
- Для начинки почистити цибулю. Нарізати невеликими кубиками стебло селери і цибулю. М'ясо нарізати невеликими шматочками.
- Розігріти сковороду з вершковим маслом, трохи обсмажити цибулю і селеру.
- Обсмажити м'ясо з додаванням борошна на оливковій олії на окремій розігрітій сковороді, додати сіль, спеції, соус, перемішати.
- Додати м'ясо до овочів, накрити кришкою, тушкувати 1 годину з додаванням гарячого бульйону. Бульйон додавати поступово, в кілька прийомів.
- М'ясо має бути м'яким і ніжним.
- Перекласти начинку в миску. Дати м'ясу з овочами охолонути, прибрати в холодильник до використання.
- Дістати з холодильника пісочне тісто, розділити на 3 частини.
- Помістити розкачане тісто в формочки, закрити ним дно і борти формочок, змазаних вершковим маслом. Проколоти виделкою, прибрати в холодильник. Дістати з морозильної камери листкове бездріжджове тісто, дати йому трохи постояти.
- Вирізати з листкового тіста 3 кола за розміром поверхні формочок. Попередньо тісто потрібно трохи розкачати.
- Духовку розігріти до 190-200 градусів. Покласти в формочки начинку з м'яса і овочів.
- Закрити кришечками з листкового тіста. Скріпити бортики тіста.
- Змастити поверхню жовтком з молоком, зробити кілька надрізів.
- Поставити в духовку на 35-40 хвилин, доки тісто не підрум'яниться. Останні 10-15 хвилин температуру збільшити до 210 градусів. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути, щоби було зручно зняти дно форми.
- Налити в тарілки гороховий суп, зверху помістити пиріг "Поплавок".
Печиво "АНЗАК"
"АНЗАК" – це абревіатура від створеного за часів Першої світової війни австралійського й новозеландського армійського корпусу. Солдати дуже любили, коли їхні жінки відсилали на фронт посилки з печивом. Готувалося воно з вівса, кокоса, води, масла і патоки. Така випічка довго зберігається. Сьогодні "АНЗАК" – національне австралійське печиво.
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Інгредієнти
- Вершкове масло – 100 г
- Патока або мед – 30 г
- Харчова сода – 1 ч. л.
- Вівсяні пластівці, кокосова стружка – по 75 г
- Цукор і борошно – по 100 г
Спосіб приготування
- Змішати пластівці, кокосову стружку, цукор і борошно. Вершкове масло з медом розтопити.
- Соду погасити в 2 ст. л. окропу і додати в масляний сироп. Додати сухі інгредієнти.
- Перемішати, сформувати печиво.
- Випікати хвилин 8-10 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Австралійський м'ясний пиріг
Австралійські м'ясні пироги готують з двох видів тіста (листкове, пісочне) і яловичини, тушкованої з чебрецем і, за бажанням, грибами. Випікаються як невеликі або порційні, так і дуже великі пироги. Традиційно подаються з томатним або м'ятним соусом.
Інгредієнти
Для м'ясної начинки
- Яловичина філе – 300 г
- Цибуля – 1 головка
- Часник – 1 зуб.
- Борошно – 1,5 ст. л.
- Перці запашні й гострі – за смаком
- Вустерський соус – до 1 ст. л.
- Бульйон або вода – близько 100 мл
- Чебрець – 2 гілочки
- Гриби – за бажанням і за смаком
- Олія – для смаження
- Сіль – 1 щіпка
- Тісто листкове – 0,5 аркуша
Для пісочного тіста
- Борошно пшеничне – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Крижана вода – 1-2 ст. л.
- Сіль – 1 щіпка
Додатково за бажанням
- Жовток яйця, насіння кунжуту
Спосіб приготування
- М'якоть яловичини нарізати невеликими шматочками, обваляти їх у борошні, перемішаної з перцями.
- Посолити і обсмажити м'ясо на олії.
- Додати нашатковану цибулю, рубаний зубчик часнику, чебрець, вустерський соус і влити бульйон (м'ясний, овочевий) або гарячу воду.
- Тушкувати м'ясо до готовності.
- Вершкове масло порубати ножем, додати борошно і сіль, перемішати, влити трохи крижаної води, зібрати тісто в грудку.
- М'ясну начинку потрібно остудити. Розділити тісто на дві частини, кожну розкачати в тонку заготівлю потрібних розмірів.
- Укласти тісто в змащену форму, сформувати бортики. Розкласти начинку.
- З розмороженого листкового тіста зробити заготовки у формі кришечок. Укрити начинку, защіпнути краї.
- За бажанням змастити поверхню пирогів жовтком і посипати насінням кунжуту.
- Зробити проколи для виходу пари і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів до готовності тіста.
Дампер, австралійський хліб
Цей хліб готували ще перші поселенці Австралії. Це содовий хліб, який готується менше години. Спочатку його пекли на вугіллі багаття, а зараз готують як вдома, так і в пекарнях.
Інгредієнти
- Борошно – 450 г
- Розпушувач – 15 г
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Вода тепла – 225-250 мл
- Сіль – 0.5 ч. л.
- Розмарин – 0.5-1 ч. л. сушеного
- Оливки – 1 бляшанка
Спосіб приготування
- Сухі інгредієнти змішати, залити водою, замісити тісто.
- Оливки дрібно порізати, вмішати в тісто.
- Сформувати хліб, відправити в духовку на 30-35 хвилина за 190-200 градусів. Випікати до готовності.
Тістечка "Ламінгтон"
Ці тістечка були придумані губернатором штату Квінслед бароном Ламінгтоном. До нього несподівано завітали гості, вдома не було нічого їстівного. Барону пощастило знайти зачерствілий бісквіт, який він порізав порційно, вмочив у розтоплений шоколад і обваляв у кокосовій стружці. Доволі швидко ці тістечка стали популярними по всій країні. Тепер щорічно 21 липня в Австралії відзначається Національний цього тістечка.
Інгредієнти
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 170 г
- Сіль – щіпка
- Вершкове масло – 50 г
- Окріп – 4 ст. л.
- Борошно – 180 г
- Крохмаль – 90 г
- Розпушувач – 2 ч. л.
Для глазурі
- Молоко – 400 мл
- Цукор – 100 г
- Вершкове масло – 160 г
- Шоколад темний – 200 г
- Кокосова стружка – 200 г
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром і сіллю 7-10 хвилин. Розтоплене масло змішати з окропом, додати до яєчної суміші. Змішати.
- Просіяти сухі інгредієнти до мокрих, акуратно перемішати лопаткою.
- Форму змастити вершковим маслом, на дно застелити пергамент. Вилити тісто.
- Випікати 20-25 хвилин, при температури 180 градусів.
- Дістати, остудити. Порізати на кубики.
- Змішати молоко, цукор і вершкове масло. Поставити на середній вогонь. Після закипання проварити ще 5 хвилин.
- Зняти з вогню, закинути шоколад, залишити на 1-2 хвилини та розмішати до однорідної консистенції. Остудити.
- Бісквітні кубики занурити в глазурі, потім – у кокосовій стружці.
- Поставити в холодильник до повного застигання глазурі.
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