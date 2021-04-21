Що люблять їсти в Австралії? 5 найзнаковіших страв країни

Австралійці люблять пиріг "Поплавок", хліб дампер і кокосове тістечко "Ламінгтон"

Ця далека і для багатьох неоднозначна країна Австралія. Кажуть, що там їдять м'ясо кенгуру і крокодила. Є припущення, що це лише легенда. Насправді, місцеві аборигени перейняли деякі елементи національної кухні Англії, ну й автентичність теж залишилася. Наприклад, м'ясні пироги, які в прямому сенсі плавають у гороховому супі, та випічка, що символізує важливі етапи історії Австралії. 5 рецептів національної кухні цієї далекої країни знайдете нижче.

Пиріг "Поплавок"

Фото: пиріг "Поплавок"

Так, він справді плаває. У гороховому супі. Так його треба подавати правильно. Готується з двох видів тіста – листкового і пісочного. Народився пиріг "Поплавок" на півдні країни і спочатку його продавали на пересувних візках. У 2003 році цей пиріг був визнаний національною спадщиною Південної Австралії.

Інгредієнти

Для тіста

Пшеничне борошно – 295 г

Вершкове масло – 150 г

Яйця – 1 шт.

Яєчні жовтки – 1 шт.

Сіль морська – 1 щіпка

Тісто листкове бездріжджове – 270 г

Для начинки

Яловичі стейки рібай – 500 г

М'ясний бульйон – 185 г

Селера стебла – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 ½ шт.

Часник сушений – 2 щіпки

Вершкове масло – 30 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Чебрець сушений – ½ ч. л.

М'ята сушена, морська сіль – щіпка

Томатний соус – 3 ч. л.

Пшеничне борошно – 1 ст. л.

Для змазування

Яєчні жовтки – 1 шт.

Молоко 4% – ½ ч. л.

Спосіб приготування

Для пісочного тіста масло порізати кубиками. Масло і яйця мають бути охолодженими. В окрему миску помістити яйце і жовток. Борошно просіяти із сіллю. Масло порубати з борошном до крихти. Перекласти в каструлю, додати яйце і жовток, перемішати. Надати тісту форму кулі. Загорнути в плівку, прибрати в холодильник на 40-50 хвилин. Для начинки почистити цибулю. Нарізати невеликими кубиками стебло селери і цибулю. М'ясо нарізати невеликими шматочками. Розігріти сковороду з вершковим маслом, трохи обсмажити цибулю і селеру. Обсмажити м'ясо з додаванням борошна на оливковій олії на окремій розігрітій сковороді, додати сіль, спеції, соус, перемішати. Додати м'ясо до овочів, накрити кришкою, тушкувати 1 годину з додаванням гарячого бульйону. Бульйон додавати поступово, в кілька прийомів. М'ясо має бути м'яким і ніжним. Перекласти начинку в миску. Дати м'ясу з овочами охолонути, прибрати в холодильник до використання. Дістати з холодильника пісочне тісто, розділити на 3 частини. Помістити розкачане тісто в формочки, закрити ним дно і борти формочок, змазаних вершковим маслом. Проколоти виделкою, прибрати в холодильник. Дістати з морозильної камери листкове бездріжджове тісто, дати йому трохи постояти. Вирізати з листкового тіста 3 кола за розміром поверхні формочок. Попередньо тісто потрібно трохи розкачати. Духовку розігріти до 190-200 градусів. Покласти в формочки начинку з м'яса і овочів. Закрити кришечками з листкового тіста. Скріпити бортики тіста. Змастити поверхню жовтком з молоком, зробити кілька надрізів. Поставити в духовку на 35-40 хвилин, доки тісто не підрум'яниться. Останні 10-15 хвилин температуру збільшити до 210 градусів. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути, щоби було зручно зняти дно форми. Налити в тарілки гороховий суп, зверху помістити пиріг "Поплавок".

Печиво "АНЗАК"

Фото: instagram.com/inna.cook/

"АНЗАК" – це абревіатура від створеного за часів Першої світової війни австралійського й новозеландського армійського корпусу. Солдати дуже любили, коли їхні жінки відсилали на фронт посилки з печивом. Готувалося воно з вівса, кокоса, води, масла і патоки. Така випічка довго зберігається. Сьогодні "АНЗАК" – національне австралійське печиво.

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Інгредієнти

Вершкове масло – 100 г

Патока або мед – 30 г

Харчова сода – 1 ч. л.

Вівсяні пластівці, кокосова стружка – по 75 г

Цукор і борошно – по 100 г

Спосіб приготування

Змішати пластівці, кокосову стружку, цукор і борошно. Вершкове масло з медом розтопити. Соду погасити в 2 ст. л. окропу і додати в масляний сироп. Додати сухі інгредієнти. Перемішати, сформувати печиво. Випікати хвилин 8-10 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Австралійський м'ясний пиріг

Фото: instagram.com/c_eravamo_tanto_cucinati/

Австралійські м'ясні пироги готують з двох видів тіста (листкове, пісочне) і яловичини, тушкованої з чебрецем і, за бажанням, грибами. Випікаються як невеликі або порційні, так і дуже великі пироги. Традиційно подаються з томатним або м'ятним соусом.

Інгредієнти

Для м'ясної начинки

Яловичина філе – 300 г

Цибуля – 1 головка

Часник – 1 зуб.

Борошно – 1,5 ст. л.

Перці запашні й гострі – за смаком

Вустерський соус – до 1 ст. л.

Бульйон або вода – близько 100 мл

Чебрець – 2 гілочки

Гриби – за бажанням і за смаком

Олія – для смаження

Сіль – 1 щіпка

Тісто листкове – 0,5 аркуша

Для пісочного тіста

Борошно пшеничне – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Крижана вода – 1-2 ст. л.

Сіль – 1 щіпка

Додатково за бажанням

Жовток яйця, насіння кунжуту

Спосіб приготування

М'якоть яловичини нарізати невеликими шматочками, обваляти їх у борошні, перемішаної з перцями. Посолити і обсмажити м'ясо на олії. Додати нашатковану цибулю, рубаний зубчик часнику, чебрець, вустерський соус і влити бульйон (м'ясний, овочевий) або гарячу воду. Тушкувати м'ясо до готовності. Вершкове масло порубати ножем, додати борошно і сіль, перемішати, влити трохи крижаної води, зібрати тісто в грудку. М'ясну начинку потрібно остудити. Розділити тісто на дві частини, кожну розкачати в тонку заготівлю потрібних розмірів. Укласти тісто в змащену форму, сформувати бортики. Розкласти начинку. З розмороженого листкового тіста зробити заготовки у формі кришечок. Укрити начинку, защіпнути краї. За бажанням змастити поверхню пирогів жовтком і посипати насінням кунжуту. Зробити проколи для виходу пари і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів до готовності тіста.

Дампер, австралійський хліб

Фото: іnstagram.com/irinahudakova/

Цей хліб готували ще перші поселенці Австралії. Це содовий хліб, який готується менше години. Спочатку його пекли на вугіллі багаття, а зараз готують як вдома, так і в пекарнях.



Інгредієнти

Борошно – 450 г

Розпушувач – 15 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Вода тепла – 225-250 мл

Сіль – 0.5 ч. л.

Розмарин – 0.5-1 ч. л. сушеного

Оливки – 1 бляшанка

Спосіб приготування

Сухі інгредієнти змішати, залити водою, замісити тісто. Оливки дрібно порізати, вмішати в тісто. Сформувати хліб, відправити в духовку на 30-35 хвилина за 190-200 градусів. Випікати до готовності.

Тістечка "Ламінгтон"

Фото: instagram.com/svfeskov/

Ці тістечка були придумані губернатором штату Квінслед бароном Ламінгтоном. До нього несподівано завітали гості, вдома не було нічого їстівного. Барону пощастило знайти зачерствілий бісквіт, який він порізав порційно, вмочив у розтоплений шоколад і обваляв у кокосовій стружці. Доволі швидко ці тістечка стали популярними по всій країні. Тепер щорічно 21 липня в Австралії відзначається Національний цього тістечка.

Інгредієнти

Яйця – 4 шт.

Цукор – 170 г

Сіль – щіпка

Вершкове масло – 50 г

Окріп – 4 ст. л.

Борошно – 180 г

Крохмаль – 90 г

Розпушувач – 2 ч. л.

Для глазурі

Молоко – 400 мл

Цукор – 100 г

Вершкове масло – 160 г

Шоколад темний – 200 г

Кокосова стружка – 200 г

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і сіллю 7-10 хвилин. Розтоплене масло змішати з окропом, додати до яєчної суміші. Змішати. Просіяти сухі інгредієнти до мокрих, акуратно перемішати лопаткою. Форму змастити вершковим маслом, на дно застелити пергамент. Вилити тісто. Випікати 20-25 хвилин, при температури 180 градусів. Дістати, остудити. Порізати на кубики. Змішати молоко, цукор і вершкове масло. Поставити на середній вогонь. Після закипання проварити ще 5 хвилин. Зняти з вогню, закинути шоколад, залишити на 1-2 хвилини та розмішати до однорідної консистенції. Остудити. Бісквітні кубики занурити в глазурі, потім – у кокосовій стружці. Поставити в холодильник до повного застигання глазурі.

Тут дізнаєтеся рецепти страв національної кухні Ізраїлю.

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