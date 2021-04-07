5 блюд английской кухни, которые стоит приготовить

Питаются в Англии просто, в кухне чувствуется влияние Индии

Если вы думали, что английская кухня – это что-то монархично-аристократическое, то нет. Итак, что едят в Англии? Питаются там просто и особо по этому поводу не заморачиваясь. Как правило, кухня Англии – это мясо, потроха, запеченные в тесте, например, пастуший пирог. Это из основных блюд. Да и сказать, что это готовится хотя бы раз в месяц – неправильно. Британцы ели и будут есть бесконечно сэндвичи, по дороге на работу или в выходной – фиш энд чипс. Но есть и особенности. Как вам "Жаба в норке"? Это реальное блюдо, которое готовят в Англии с 18 века. Еще 5 рецептов из английской кухни есть в этой подборке.

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Фиш энд чипс

Фиш энд чипс – классическое английское блюдо Фото: freepik.com

То есть рыба (треска) и картофель, приготовленные в кляре. Аутентичность – заворачивают фиш энд чипс в газету (это если вы купили эту еду на улице). Англичане обожают есть это по утрам, по дороге на работу. Не совсем здоровая пища, да. Но это визитная карточка кухни Туманного Альбиона. Готовить можно, как во фритюрнице, так в чугунной сковороде. Главное – четкая температура масла – 185 градусов. Расскажем, как приготовить рыбу, так как сделать картошку во фритюре или на сковороде гораздо проще.

Ингредиенты

Масло для жарки (можно маргарин)

400 г – пшеничной муки (положить в морозилку на 15 минут, прежде чем использовать)

3 ч. л. – разрыхлителя

0.5 ч. л. – соли

550 мл – очень холодного пива (можно эля)

4 шт. – филе рыбы (треска, минтай)

8 шт. – картофель (приготовьте его заранее, в кляре на сковороде или во фритюре)

Способ приготовления

Разогреть масло во фритюрнице или в сковороде до 185 градусов. Разрыхлитель вмешать в охлажденную муку, вместе с солью. Затем быстро добавить холодное пиво, до консистенции густой пасты. Это должно быть сделано непосредственно перед жарением рыбы. Установить чашу с кляром рядом с фритюрницей или сковородой. На блюдо положить пергамент. Опустить рыбу в тесто, а затем осторожно опустить его в горячее масло. Через 4-6 минут выложить на пергамент. Жир должен стечь. Кусок рыбы должен иметь золотистый цвет, без подгорелостей. Подавать с соусом тартар.

Пастуший пирог

Пастуший пирог в духовке Фото: Depositphotos

Название "Пастуший пирог" появилось в середине 1800 годов в Ирландии. Понятно, что его брали с собой на работу местные пастухи. Как правило, это блюдо выглядело так: остатки воскресного обеда (баранина, овощи, картофель) запекались. Это сытно и вкусно. Конечно, сегодня готовить это блюдо можно с любым мясом, все дело вкуса. Но мы решили обратиться к классическому рецепту "Пастушьего пирога".

Ингредиенты

250 г – бараньего фарша

1 шт. – головка репчатого лука

1 шт. – небольшая морковь

1 зуб. – чеснока

1,5-2 ст. л. – томатной пасты (не кислой)

1/4 шт. – перца чили без семян и белых прожилок

2 ст. л. – оливкового масла

1/2 ч. л. – сушеного тимьяна

соль

100 г – консервированного гороха

100-150 мл. – воды

3-4 шт. – средних клубня картофеля

100 мл. – молока

100 мл. – сливок 22%

2 ст. л. – сливочного масла

1 шт. – лавровый лист

Способ приготовления

Поставьте картофель вариться. Лук нашинкуйте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Чеснок и перец чили мелко нарубить. Все это обжарить на оливковом масле до прозрачности лука. Добавьте фарш и обжаривайте до золотистости. Добавьте томатную пасту и тушите 10 мин. Добавьте горошек. Подготовьте соус для картофеля. Сливочное масло, тимьян и лавровый лист, молоко и сливки поставьте на огонь, доведите до кипения. Процедите молочную смесь через сито и вылейте в вареный картофель. Приготовьте пюре, оно должно быть не очень жидкое. На дно формы для запекания выкладывайте слой мяса. Оно должно заполнить половину формы. Сверху – пюре и ставим запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 7-10 мин.

Яблочный крамбл в духовке

Крамбл с яблоками Фото: Depositphotos

Появился из-за крайней нехватки продуктов во времена Второй мировой. Не было тогда в достаточном количестве муки, масла и сахара. Вот и выкручивались хозяйки как могли. А именно: при запекании яблок присыпали их сверху тем, чем придется. Те, кто побогаче – крошкой из муки и сахара, добавляя немного масла. Те, у кого совсем было туго, – залежавшимся хлебом.

Со временем муку частично заменяли на миндальную, в тесто для крошки добавляли самое лучшее масло. Классическим аккомпанементом десерта сегодня является заварной крем. Особенность – в его хрустящей текстуре и универсальности. Вы сами контролируете количество крошки и ее состав, учитывая, конечно, сорт яблок, которые вы используете.

Ингредиенты

1 кг – кисло-сладких яблок

сахар – по вкусу

1 ст. л. – яблочного сока или воды

100 г – муки

75 г – сливочного масла

50 г – овсяных хлопьев

100 г – коричневого сахара

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Очистите яблоки и разрежьте их на четвертинки. Удалите сердцевину и разрежьте каждый кусочек пополам. Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахара по своему вкусу, сок или воду и тушите на среднем огне около пяти минут, пока яблоки не станут размягчаться. Выложите яблочную смесь в глубокую посуду, пригодную для духовки. Тем временем разотрите муку с холодным маслом в крошку. Высыпьте сверху яблок эту смесь, а также овсяные хлопья и коричневый сахар. Запекайте крамбл около 30 минут, чтобы верхушка стала хрустящей и золотисто-коричневой.

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Кеджери

Фото: instagram.com/chefinarobe/

Это и английское блюдо, и не совсем. Ведь свои корни оно берет из Индии. Британские колонизаторы приспособили кеджери под себя, то есть готовили его на завтрак. В составе – рыба, отварной рис, петрушка, яйца вкрутую, карри. Рецепты могут различаться в зависимости от местности, где подают это блюдо.

Ингредиенты

Рис басмати – 450 г

Лосось – 500 г

Сливочное масло – 120 г

Луковица – 1 шт.

Зеленый перец чили – 1 шт.

Кардамон – 2 коробочки

Порошок карри – 1 ст. л.

Яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.

Зеленый лук – 3 пера

Лимон – 1/2 шт.

Кинза, соль – по вкусу

Помидоры – для украшения

Способ приготовления

Промойте рис и залейте его холодной водой. Оставьте на 30 минут. Слейте воду и залейте свежей водой, 600 мл. Дайте вскипеть, перемешайте, накройте крышкой, поставьте на самый маленький огонь и варите 25 минут, не снимая крышки. Снимите с огня, подождите 5 минут и взрыхлите вилкой. Рыбу положите кожей вверх в миску. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Слейте воду. Когда рыба немного остынет, снимите кожу и разделите рыбу на крупные куски. Порежьте лук мелко. Раздавите кардамон. Удалите косточки из чили и порежьте тонкими кружочками. Растопите на среднем огне сливочное масло, положите лук, готовьте до мягкости. Добавьте чили, кардамон и карри. Положите рис, перемешайте. Добавьте рыбу, дайте прогреться. Посолите. Порежьте яйца пополам. Половину лимона на 4 части. Измельчите лук и кинзу. Положите все сверху на рис.

"Жаба в норке"

Фото: instagram.com/secrety_hozyayushki/

Да, название удивительное. Вероятно, британцы ассоциировали колбаски, которые "выглядывают" из теста с лягушками. Создание блюда датируется 18 веком. Сегодня "Жабу" готовят со свиными колбасками и запекают в жидком тесте. Подавать – с овощами.

Ингредиенты

Мука – 125 г

Соль – 1 ч. л.

Крупные яйца – 2 шт.

Молоко – 300 мл

Растительное масло – 2 ст. л.

Сосиски – 6-8 шт.

Способ приготовления

Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать муку с солью в миске, сделать углубление и вбить яйца. Перемешивая муку с яйцами венчиком, влить молоко. Взбить тесто до однородности и оставить на 15-20 минут. Молоко можно заменить на пиво или обычную воду. Смазать глубокую форму для запекания маслом и выложить сосиски. Поместить в духовку на 10 минут. Достать и влить тесто. Запекать 30 минут.

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