Что едят в Болгарии? 5 самых интересных блюд

Например, по утрам там готовят миш маш, что можно перевести как беспорядок

Продолжаем знакомиться со знаковыми блюдами разных стран мира. Мы рассказывали об английской кухне, теперь пришло время Болгарии. Итак, что там едят? Много мяса и овощей. В фаворитах – помидоры и, конечно, болгарский перец. Он присутствует почти везде, его обычно запекают. Причем в специальной печи – чушкопек. По-болгарски – это перец. И еще. Возможно, вы не знали, что по утрам болгары едят миш маш. Перевести это слово можно как "беспорядок". В общем, самые интересные рецепты болгарской кухни найдете ниже.

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Миш маш

Фото: instagram.com/apika32/

Самое утреннее блюдо в Болгарии. В оригинальной версии используется уже испеченный перец, почищенный от тонкой кожицы. Желательно, чтобы все овощи в этом блюде были сезонными, так гораздо вкусней. Подавать миш маш обязательно с поджаренным хлебом.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Брынза – 50 г

Красный болгарский перец – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук почистить, измельчить. Помидоры нарезать мелкими кубиками. Перец измельчить. Брынзу натереть на мелкой терке. На растительном масле подрумянить лук. Жарить в течение 7-10 минут на среднем огне, помешивая. Добавить к луку помидоры и перец. Присолить. Тушить на небольшом огне 15-20 минут, пока сок не испарится. Вбить яйца, добавить брынзу. Перемешать, поперчить. Жарить еще 2-3 минуты до готовности яиц. Солить не нужно, брынза довольно соленая. Подавать сразу же, с поджаренным в тостере хлебом.

Болгарская баница

Фото: instagram.com/eliza_gluzskaya/

Это пирог из тонкого слоеного теста с брынзой. Баница – важнейшее блюдо для болгар. Его готовят на праздники – Новый год и Пасху. Особенность – не стоит жалеть брынзу. Чем ее больше, тем вкуснее баница.

Ингредиенты

Упаковка теста фило – 1 шт.

Болгарская брынза – 350 г

Яйца – 4 шт.

Йогурт – 350 г

Сливочное масло растопленное – 150 г

Сода – 1/4 ч. л.

Способ приготовления

3 яйца смешать с йогуртом, раскрошить туда брынзу. Тесто достать из упаковки. Пару листов выложить в форму, смазать растопленным сливочным маслом. Далее выложить еще 1 лист. Сверху листа начинка, потом снова тесто и снова масло. Так слой за слоем. Яйцо взбить с остатками растопленного масла. Баницу нарезать на порции, смазать яйцом с маслом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета.

Руло "Стефани"

Фото: instagram.com/the.lockdown.chef/

Это сытный мясной рулет с начинкой внутри. Обычно – это овощи и вареные яйца. В качестве гарнира к этому блюду болгары выбирают картофель.

Ингредиенты

Мясной фарш – 600 г

Яйца – 4 шт.

Белый хлеб – 2 куска

Лук – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Соленые огурцы – 3 шт.

Петрушка – 1 пучок

Сыр – 30 г

Чабер – 1/2 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Сварить морковь и 3 яйца. Смешать фарш с приправами, размоченным в воде хлебом, 1 яйцом, мелко нарубленным луком и петрушкой. Перемешать и поставить на 30 минут в холодильник. Для начинки морковь и соленые огурцы нарезать полосками, а вареные яйца – пополам. Выложить фарш на пищевую пленку и разравнять его в прямоугольную форму толщиной примерно 1 см. Посередине выложить начинку и свернуть рулет с помощью пленки Переложить рулет на противень, выстланный пергаментом. Запекать руло "Стефани" в духовке при 180 градусах 40-45 минут. Когда рулет будет готов, присыпать тертым сыром и оставить в духовке, пока сыр не расплавится. Подавать рулет, нарезанным на кусочки. Резать его удобнее, когда рулет хорошо остынет.

Салат "Шопский"

Фото: instagram.com/kt_biro/

Этот салат появился на западе Болгарии, точная дата его появления неизвестна. Но известно, что первыми салат начали готовить шопы – этническая группа болгар. Отсюда и название. Сегодня "Шопский" салат известен и популярен в Македонии, Сербии, Черногории.

Ингредиенты

Помидоры красные – 400 г;

Перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.;

Лук репчатый – 100 г;

Лимонный сок – 20 мл;

Маслины без косточки – 50 г;

Брынза – 125 г;

Огурцы – 250 г;

Петрушка – 20 г;

Оливковое масло – 30 мл;

Соль морская.

Способ приготовления

Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками. Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками. Лук нарезать очень тонко. Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить. Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.

Дроб сарма

Фото: instagram.com/fata.gourmana.vm/

Болгары любят это блюдо есть вместе с мясом, прежде всего с бараниной. Дроб сарму готовят и как отдельное блюдо. Аутентичное блюдо готовится из бараньих потрохов и риса. Не менее вкусное оно и из куриной печени.

Ингредиенты

Печень куриная – 400 г

Рис длиннозернистый – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Домашний йогурт – 250 мл.

Яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Зелень петрушки, соль, перец- по вкусу

Способ приготовления

Куриную печень нарезать небольшими кусочками, лук нарезать кубиком и обжарить до полуготовности. Добавить промытый рис, петрушку, соль и перец по вкусу Переложить все в 2-х литровую форму, добавить воды (втрое больше по объему, чем риса) и отправить запекаться в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. Йогурт смешать с яйцом, солью, мукой, залить этой смесью рис и выпекать еще 10-15 минут.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.

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