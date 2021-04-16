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Шалом, Израиль: 5 самых главных блюд этой солнечной страны

Сегодня, 13:51

Израильтяне любят, чтобы было много бобовых, свежих овощей и выпечки

Израиль. Страна множества религий и культур, страна, где все это удивительным образом переплелось и вылилось в особую кухню. И если в далекой от Израиля Германии преобладают вариации из мяса, то в этой жаркой стране любят восточную и средиземноморскую кухню. Это свежие овощи, бобовые, рыба, фрукты. Ниже найдете рецепты слоеных пирожков бурекасов с начинкой, шакшуки и закуски из баклажанов бабагануша, что можно перевести как "разгневанный папаша".

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Бурекас

Фото: instagram.com/nashy_v_israile/

Это слоеные пирожки с начинкой. Многие израильтяне начинают свое утро именно с них. Если бурекас квадратные – внутри картофельная начинка, треугольные – творожная, а если они круглые – любая другая. В страну это блюдо приехало вместе с евреями, которые вернулись из Турции.

Ингредиенты

  • 8 листов – тесто фило
  • 50 г – масло сливочное
  • 1 шт. – желток яичный
  • кунжут

Для начинки

  • 200 г – творог
  • орегано – щепотка
  • оливки – горсть
  • соль, свежемолотый перец

Способ приготовления

  1. Оливки и чеснок порезать, смешать с творогом, добавить орегано, соль и перец. Тщательно перемешать.
  2. Разрезать тесто фило на ленты, шириной 10 см и длиной 30 см. Смазать маслом.
  3. Положитю на край начинку. Накрыть уголком теста, отвернув его треугольником.
  4. Продолжайте заворачивать уголками.
  5. Должен получиться треугольный пирожок. Смазать его желтком и посыпать кунжутом.
  6. Выпекать при 180 градусах около 20 минут.

Хамин

Фото: іnstagram.com/nagranatnom/

Это классическое еврейское блюдо. Прежде всего его готовят на Шаббат. Это очень сытный и густой суп, а готовить его начинают накануне пятницы.

Ингредиенты

  • 1 кг мяса голяшки говядины
  • 5 картофелин
  • 2 стакана фасоли
  • 1 луковица
  • 1 батат
  • 1 головка чеснока
  • 1/2 стакана перловки
  • 2 ст. л. сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. острой паприки
  • 1/2 ч. л. черного перца
  • Чесночный порошок
  • 2 ст. л. соли грубого помола
  • 2 ст. л. финикового сиропа

Способ приготовления

  1. Нарезать лук и пассировать в кастрюле с небольшим количеством масла.
  2. Добавить вареную фасоль, перемешать.
  3. Нарезать очищенный картофель и батат на кубики и добавить в кастрюлю. Выложить мясо целиком в кастрюлю и высыпать сверху крупу.
  4. Залить водой и довести до кипения.
  5. Когда вода закипит, добавить специи и чеснок. Продолжать варить на маленьком огне минимум 2 часа.

Фалафель

Фалафель с гарниром
Фалафель с гарниром
Фото: Pixabay

Одно из самых древнейших блюд Израиля. Есть версия, что его готовили еще христиане Египта, другие историки считают, что фалафелем угощались фараноны. К фалафелю обычно подают хумус, тахини, маринованные овощи, а также салат из помидоров и огурцов или жареный баклажан.

Ингредиенты

  • 2 стакана отварного или консервированного нута
  • 1/2 красной луковицы
  • Пучок петрушки
  • Пучок кинзы
  • Сок 1/4 лимона
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. молотой кумина
  • 1/2 ч. л. молотой куркумы
  • 1/2 ч. л. сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. чесночного порошка
  • 1/4 ч. л. черного перца

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородной массы. Если масса покажется слишком густой, можно добавить в нее немного холодной воды.
  2. Смоченными в воде руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Выпекать в заранее разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем перевернуть и готовить еще 10 минут.

Бабагануш

Фото:instagram.com/luiza_food_be/

Интересная легенда существует об этом блюде, пришедшем в Израиль из Ливана. В переводе с арабского бабагануш можно перевести как "злой папаша". Однажды женщина запекала баклажаны и не углядела – овощи подгорели. Муж ее разгневался, но хозяйка нашла выход – приготовила из них пюре. По традиции – это блюдо понравилось. Бабагануш едят с питой или подают как соус к мясу.

Ингредиенты

  • Баклажаны – 1кг
  • Тахини – 2 ст. л.
  • Зубчик чеснока
  • Сок – 1/3 лимона;
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Молотая паприка, кинза – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны проколоть вилкой в нескольких местах и запечь в духовке при 230 градусах. Запекать примерно 40 минут.
  2. Измельчить чеснок и смешать его с тахини и лимонным соком. Масса начнет сворачиваться, побелеет и загустеет.
  3. Когда баклажаны остынут, разрезать их вдоль и ложкой достать мякоть. Мякоть порубить ножом и смешать с тахини.
  4. Разложить бабагануш по неглубоким тарелкам. Сверху посыпать паприкой, кинзой и полить оливковым маслом.

Шакшука

Фото: Depositphotos

Это больше, чем просто яичница с овощами. В переводе слово "шакшука" означает "смесь". Добавлять в нее можно все, что душе угодно. Но классическая шакшука – это яйца, помидоры, перец и чеснок, к которым иногда добавляют еще и лук. В Израиль это блюо попало из Туниса.

Ингредиенты

  • 2 ст. л. – оливкового масла
  • 2 зуб. – чеснока
  • по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
  • 1 ч. л. – молотых семян тмина
  • 4 шт. – яйца
  • 400 г – консервированные или свежие помидоры
  • лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
  2. Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
  3. Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
  4. Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
  5. Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
  6. Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.

Здесь узнаете об особенностях болгарской кухни и рецепты самых популярных блюд.

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