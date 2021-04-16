Шалом, Израиль: 5 самых главных блюд этой солнечной страны
Израильтяне любят, чтобы было много бобовых, свежих овощей и выпечки
Израиль. Страна множества религий и культур, страна, где все это удивительным образом переплелось и вылилось в особую кухню. И если в далекой от Израиля Германии преобладают вариации из мяса, то в этой жаркой стране любят восточную и средиземноморскую кухню. Это свежие овощи, бобовые, рыба, фрукты. Ниже найдете рецепты слоеных пирожков бурекасов с начинкой, шакшуки и закуски из баклажанов бабагануша, что можно перевести как "разгневанный папаша".
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Бурекас
Это слоеные пирожки с начинкой. Многие израильтяне начинают свое утро именно с них. Если бурекас квадратные – внутри картофельная начинка, треугольные – творожная, а если они круглые – любая другая. В страну это блюдо приехало вместе с евреями, которые вернулись из Турции.
Ингредиенты
- 8 листов – тесто фило
- 50 г – масло сливочное
- 1 шт. – желток яичный
- кунжут
Для начинки
- 200 г – творог
- орегано – щепотка
- оливки – горсть
- соль, свежемолотый перец
Способ приготовления
- Оливки и чеснок порезать, смешать с творогом, добавить орегано, соль и перец. Тщательно перемешать.
- Разрезать тесто фило на ленты, шириной 10 см и длиной 30 см. Смазать маслом.
- Положитю на край начинку. Накрыть уголком теста, отвернув его треугольником.
- Продолжайте заворачивать уголками.
- Должен получиться треугольный пирожок. Смазать его желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 градусах около 20 минут.
Хамин
Это классическое еврейское блюдо. Прежде всего его готовят на Шаббат. Это очень сытный и густой суп, а готовить его начинают накануне пятницы.
Ингредиенты
- 1 кг мяса голяшки говядины
- 5 картофелин
- 2 стакана фасоли
- 1 луковица
- 1 батат
- 1 головка чеснока
- 1/2 стакана перловки
- 2 ст. л. сладкой паприки
- 1/2 ч. л. острой паприки
- 1/2 ч. л. черного перца
- Чесночный порошок
- 2 ст. л. соли грубого помола
- 2 ст. л. финикового сиропа
Способ приготовления
- Нарезать лук и пассировать в кастрюле с небольшим количеством масла.
- Добавить вареную фасоль, перемешать.
- Нарезать очищенный картофель и батат на кубики и добавить в кастрюлю. Выложить мясо целиком в кастрюлю и высыпать сверху крупу.
- Залить водой и довести до кипения.
- Когда вода закипит, добавить специи и чеснок. Продолжать варить на маленьком огне минимум 2 часа.
Фалафель
Одно из самых древнейших блюд Израиля. Есть версия, что его готовили еще христиане Египта, другие историки считают, что фалафелем угощались фараноны. К фалафелю обычно подают хумус, тахини, маринованные овощи, а также салат из помидоров и огурцов или жареный баклажан.
Ингредиенты
- 2 стакана отварного или консервированного нута
- 1/2 красной луковицы
- Пучок петрушки
- Пучок кинзы
- Сок 1/4 лимона
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. молотой кумина
- 1/2 ч. л. молотой куркумы
- 1/2 ч. л. сладкой паприки
- 1/2 ч. л. чесночного порошка
- 1/4 ч. л. черного перца
Способ приготовления
- Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородной массы. Если масса покажется слишком густой, можно добавить в нее немного холодной воды.
- Смоченными в воде руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем перевернуть и готовить еще 10 минут.
Бабагануш
Интересная легенда существует об этом блюде, пришедшем в Израиль из Ливана. В переводе с арабского бабагануш можно перевести как "злой папаша". Однажды женщина запекала баклажаны и не углядела – овощи подгорели. Муж ее разгневался, но хозяйка нашла выход – приготовила из них пюре. По традиции – это блюдо понравилось. Бабагануш едят с питой или подают как соус к мясу.
Ингредиенты
- Баклажаны – 1кг
- Тахини – 2 ст. л.
- Зубчик чеснока
- Сок – 1/3 лимона;
- Соль – 1,5 ч. л.
- Молотая паприка, кинза – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны проколоть вилкой в нескольких местах и запечь в духовке при 230 градусах. Запекать примерно 40 минут.
- Измельчить чеснок и смешать его с тахини и лимонным соком. Масса начнет сворачиваться, побелеет и загустеет.
- Когда баклажаны остынут, разрезать их вдоль и ложкой достать мякоть. Мякоть порубить ножом и смешать с тахини.
- Разложить бабагануш по неглубоким тарелкам. Сверху посыпать паприкой, кинзой и полить оливковым маслом.
Шакшука
Это больше, чем просто яичница с овощами. В переводе слово "шакшука" означает "смесь". Добавлять в нее можно все, что душе угодно. Но классическая шакшука – это яйца, помидоры, перец и чеснок, к которым иногда добавляют еще и лук. В Израиль это блюо попало из Туниса.
Ингредиенты
- 2 ст. л. – оливкового масла
- 2 зуб. – чеснока
- по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
- 1 ч. л. – молотых семян тмина
- 4 шт. – яйца
- 400 г – консервированные или свежие помидоры
- лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
- Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
- Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
- Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
- Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.
Здесь узнаете об особенностях болгарской кухни и рецепты самых популярных блюд.
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