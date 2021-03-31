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Когда Благовещение в 2021 году: точная дата и значение святого дня

Сегодня, 18:21

Узнайте, когда православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы в 2021 году, и какое значение имеет этот день

Во время Великого поста-2021 православные верующие отмечают великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Он является двунадесятым, потому что входит в число двенадцати самых главных церковных праздников. Когда наступит Благовещение в 2021 году, и какое значение имеет праздник, читайте в нашей статье.

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Благовещение Пресвятой Богородицы-2021: дата праздника

День Благовещения не является переходящим праздником, он не зависит от даты Пасхи и имеет фиксированную дату. Ежегодно Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 7 апреля и в 2021 году приходится на среду.

В нынешнем году праздник Благовещения отмечается на четвертой неделе Великого поста.

Между Благовещением и Рождеством Христовым, которое празднуется 7 января, проходит ровно девять месяцев. Это именно тот срок, за который женщина вынашивает ребенка.

Значение праздника Благовещение

Великий христианский праздник Благовещения Пресвятой Богородицы имеет огромное значение для верующих. Он знаменует благое и радостное для всех людей событие, которое понятно из названия праздника. В этот день непорочная Дева Мария получила от ангела благую весть о зачатии и рождении Ею Божественного Младенца.

Благовещение Пресвятой Богородицы. Сандро Боттичелли
Благовещение Пресвятой Богородицы. Сандро Боттичелли
Фото: Wikipedia

К Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами". Таким образом, Мария узнала, что Она обрела величайшую благодать у Господа – стать Матерью сына Божия.

Когда же Мария высказала удивление о том, как может родиться ребенок у девушки, которая не знает мужа, Гавриил открыл ей Божественную истину: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". На это Пресвятая Дева ответила: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

Ранее мы рассказывали, как рассчитать переходящие праздники по календарю Пасхи по годам.

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