Благовещение Пресвятой Богородицы: тематические картинки, стихи и смс
Отправляйте всем яркие картинки и нежные поздравления в праздник Благовещения Богородицы
Сегодня, 7 апреля, в праздничный весенний день не забудьте поздравить близких вам людей, коллег, знакомых и друзей с Благовещением. А мы подготовили для вас красивые варианты поздравлений с этим праздником в стихах, смс и картинках.
А еще дарите людям подарки, готовьте приятные сюрпризы и поднимайте настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших презентов на главные праздники апреля.
Благовещение: поздравление в стихах
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Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.
В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.
Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.
Лучшие пожелания в праздник Благовещения
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Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!
И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!
Лучшие поздравления на Благовещение
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С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.
Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!
Искреннее поздравление в праздник 7 апреля
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В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
Добрые пожелания в Благовещение Богородицы
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В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!
Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.
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