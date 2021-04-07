Благовещение Пресвятой Богородицы: тематические картинки, стихи и смс

Отправляйте всем яркие картинки и нежные поздравления в праздник Благовещения Богородицы

Сегодня, 7 апреля, в праздничный весенний день не забудьте поздравить близких вам людей, коллег, знакомых и друзей с Благовещением. А мы подготовили для вас красивые варианты поздравлений с этим праздником в стихах, смс и картинках.

А еще дарите людям подарки, готовьте приятные сюрпризы и поднимайте настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших презентов на главные праздники апреля.

Благовещение: поздравление в стихах

***

Весть благую принесет

Пусть на крыльях голубь белый,

От беды нас охранить

Просим Пресвятую Деву.



В Благовещение желаю

Веру в сердце укреплять,

Богородице святой

В храме свечи зажигать.



Пусть горят они, не гаснут

И, благую весть встречая,

На любовь и милость Божью

Мы всем сердцем уповаем.

Открытки с Благовещением Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в праздник Благовещения

***

Благовещение Богородицы

Православный народ отмечает.

Сердце пусть благодатью наполнится,

В этот праздник тебе пожелаю!



И пусть новости только хорошие

Ежедневно к тебе прилетают,

И добро станет главною ношею,

Что святые тебе доверяют!

Открытки с Благовещением Фото: bonnycards

Лучшие поздравления на Благовещение

***

С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И хорошую весть принесет.



Пусть гармонией мир вас встречает,

Пусть для вас в небе солнце сияет.

И пребудет пускай вновь и вновь

С вами вера, надежда, любовь!

Поздравления с Благовещением Фото: bonnycards

Искреннее поздравление в праздник 7 апреля

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Поздравления с Благовещением Фото: Unsplash

Добрые пожелания в Благовещение Богородицы

***

В Благовещенье желаю

Православным всем

Пусть проблемы все растают,

Как весенний снег!



Небеса вас защитят

С ангелами вместе,

И пускай в ваш дом летят

Лишь благие вести!

Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться