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Благовещение Пресвятой Богородицы: тематические картинки, стихи и смс

Сегодня, 06:53

Отправляйте всем яркие картинки и нежные поздравления в праздник Благовещения Богородицы

Сегодня, 7 апреля, в праздничный весенний день не забудьте поздравить близких вам людей, коллег, знакомых и друзей с Благовещением. А мы подготовили для вас красивые варианты поздравлений с этим праздником в стихах, смс и картинках.

А еще дарите людям подарки, готовьте приятные сюрпризы и поднимайте настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших презентов на главные праздники апреля.

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Благовещение: поздравление в стихах

***

Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.

В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.

Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.

Открытки с Благовещением
Открытки с Благовещением
Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в праздник Благовещения

***

Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!

И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!

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Открытки с Благовещением
Открытки с Благовещением
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления на Благовещение

***

С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!

Поздравления с Благовещением
Поздравления с Благовещением
Фото: bonnycards

Искреннее поздравление в праздник 7 апреля

***

В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!

Поздравления с Благовещением
Поздравления с Благовещением
Фото: Unsplash

Добрые пожелания в Благовещение Богородицы

***

В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!

Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!

Поздравления с Благовещением
Поздравления с Благовещением
Фото: Pixabay

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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