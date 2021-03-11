Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост-2021: календарь питания на весь период

Сегодня, 13:18

Узнайте, как правильно питаться во все дни Великого поста-2021

Великий пост-2021 – это самый строгий и значимый православный пост в году. Во время Великого поста верующие много времени уделяют молитвам, духовному и физическому очищению, а также придерживаются ограничений на многие продукты питания.

Великий пост в 2021 году начинается с понедельника,15 марта, и продлится 48 дней, до 1 мая. А на следующий день после его окончания, 2 мая, наступит великий христианский праздник Воскресения Господнего – светлая Пасха.

Что нельзя есть в период Великого поста, какие продукты и в какие дни допустимы? Читайте в нашей статье. Эта информация будет полезна тем, кто решил придерживаться поста в нынешнем году.

Великий пост 2021: ограничения в питании

Соблюдение поста предполагает отказ от мяса и всех мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты.

Но даже постная еда разрешена не во все дни Великого поста, а имеет свои ограничения в каждый день недели.

Как правильно питаться во время Великого поста
Как правильно питаться во время Великого поста
Фото: Unsplash

Во многие дни Великого поста нельзя употреблять рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни дозволено лишь сыроядение – т.е. сырая пища, которая не подвергалась тепловой обработке, без добавления растительного масла.

Однако даже самые строгие запреты во время поста не должны помешать вам питаться правильно, полноценно и разнообразно.

Перед тем как начинать поститься, обязательно проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставником.

Читайте также:
Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Календарь Великого поста-2021 по дням недели

  • понедельник, среда, пятница – допустимо сухоядение и пища без растительного масла;
  • вторник, четверг – можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, без растительного масла;
  • суббота, воскресенье – разрешена пища, прошедшая тепловую обработку, с добавлением растительного масла и вино;
  • Благовещение, 7 апреля – можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;
  • Лазарева суббота, 24 апреля – разрешено употребление рыбной икры;
  • Вербное воскресенье, 25 апреля – можно есть рыбу.
  • Страстная пятница, 30 апреля – ничего не едят до выноса плащаницы.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника Церковные праздники и посты в марте 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Иверская икона Божией Матери: в чем помогает Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год Великий пост-2021: точная дата и правила питания
церковь питание пост православие Великий пост постные блюда
Реклама

Новости партнеров

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2020 года
Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2020 года
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
Тогда и сейчас: как изменились звёздные пары украинского шоу-биза
Тогда и сейчас: как изменились звёздные пары украинского шоу-биза

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

Вчера, 17:58Вкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

Вчера, 14:29Звездно

Тяжело говорит и дышит: новые подробности о состоянии Григория Чапкиса

Вчера, 13:30Звездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Вчера, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Вчера, 08:36Звездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Вчера, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Сын Чапкиса опубликовал новое видео с отцом: "Господи, помоги ему"

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

9 мартаЗвездно

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

9 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

8 мартаЗвездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

8 мартаВкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Новости партнеров

Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Как определить, что вы заболели коронавирусом
Как определить, что вы заболели коронавирусом
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять