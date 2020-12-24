10 рождественских фильмов, которые еще не надоели

Нетипичные фильмы на Новый год и Рождество

Мы все любим "Один дома" и "Гринча", но если вы вдруг захотели разнообразить список фильмов на рождественские праздники, мы собрали для вас лучшие киноленты.

1. "Чудо на 34-й улице" (1994)

В ремейке классического фильма 1947 года, шестилетняя Сьюзен Уокер скептически относится к Санта Клаусу. Возможно, все благодаря ее маме Дори, которая уже давно развеяла миф о существовании этого волшебника. Поэтому, составляя список желанных подарков, Сьюзен даже не надеется, что Санта их исполнит. Но встреча с Сантой в нью-йоркском универмаге полностью переворачивает жизнь девочки – оказывается, что нанятый дедушка самый настоящий Санта Клаус и может выполнить любое желание.

Когда-то давно мальчик из приюта по имени Бадди Хоббс залез в мешок Санта Клауса и в итоге его эльфы приютили мальчика. Теперь, уже будучи большим (Бадди действительно стал переростком), 30-летний герой решает вернуться в мир людей и разыскать своего настоящего отца. Бадди верит, что в Рождество может случиться чудо и поэтому уверен, что найдет свою семью.

3. "Человек, который изобрёл Рождество" (2017)

Биографический фильм рассказывает о молодости Чарльза Диккенса в период, когда он испытывал финансовые трудности. Выпустив "Оливера Твиста", а вслед за ним еще пару книг, которых постигла неудача, Чарльз Диккенс решил написать новую книгу и издать ее к Рождеству. В итоге получился трогательный рассказ о нашем любимом празднике.

4. "Новая рождественская сказка" (1988)

По сюжету, богатого и высокомерного телемагната Фрэнка Кросса (его играет Билл Мюррей) решают перевоспитать в рождественскую ночь сверхъестественные силы. К нему являются три призрака, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее. В их компании Фрэнку предстоит вырваться из привычной жизни и посмотреть на нее со стороны. Сможет ли магия праздника растопить черствое сердце богача?

Рождественская комедия с Винсом Воном и Риз Уизерспун в главных ролях рассказывает о паре, которая вынуждена навестить четыре семьи родственников в Рождество. Только вот наши герои – Брэд и Кейт – противники брака и всех этих семейных традиций. Кажется, им предстоит пересмотреть свое отношение к этому...

6. "Пусть идет снег" (2019)

В центре сюжета романтической комедии цепочка событий, которую запускает девушка, которая решает выбраться из застрявшего в снегу экспресса. Погодное ненастье застигает всех героев комедии врасплох и теперь им придется побороться за желанный праздник.

7. "Фред Клаус, брат Санты" (2007)

У Санты был родной брат? Возможно, мы об этом не знали, потому что он был полной противоположностью веселому волшебнику. Фред Клаус рос в тени своего расхваленного брата и поэтому ненавидит его всей душой. Но теперь, когда Николас оказался в беде, Фреду нужно лететь на Северный полюс. Оказалось, что один из местных экспертов по эффективности закрывает фабрику по производству игрушек. Это может привести к тому, что Рождество исчезнет навсегда. Только Фред может спасти праздник.

8. "Подарок на Рождество" (1996)

Что может быть лучше старого, доброго фильма в духе 90-х с Арнольдом Шварценеггером в главной роли? Сюжет фильма рассказывает о Говарде Лэнгстоне, который вечно не успевает на семейные праздники и мероприятия. Только в этот раз – особенный повод – Говард пообещал искупить свою вину за опоздание перед сыном и купить ему игрушку-мечты – Турбомена. И теперь Говарду во что бы ни стало нужно раздобыть Турбомена, а найти его оказывается не так легко – все экземпляры в ближайших магазинах уже раскуплены...

Фильм Греты Гервиг с прекрасным актерским составом станет отличным выбором на новогодние праздники. В центре сюжета – четыре сестры, каждая из которых проходит через этапы взросления и становления. Несмотря на трудности, девочки сохраняют доброту в сердце и веру в себя. В фильме не идет речь именно о Рождестве, но зимние праздники в семье Марч становятся по-настоящему особенными.

Детективная кинокомедия о супругах Кэролайн и Ллойде, которые были погружены в ссоры друг с другом в канун Рождества, и были взяты в заложники вором по имени Гас. Но постепенно к супругам начали приходить гости, которых Гасу пришлось тоже взять в заложники. Но даже в этой курьезной ситуации Ллойд и Кэролайн продолжали спорить и Гас решил, что лучше их помирить.

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