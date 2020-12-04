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Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сегодня, 14:02

Сколько отдыхают украинцы на Новый год и Рождество-2021: будут ли дополнительные выходные дни

До прихода новогодних праздников остается совсем немного времени, и уже пора задуматься о том, как незабываемо провести время с родными и любимыми людьми. Чтобы заранее спланировать свой отдых на праздники, узнайте, какие нас ждут выходные на Новый год-2021.

Новогодние праздники 2021 в Украине
Новогодние праздники 2021 в Украине
Фото: Pexels

Выходные дни на Новый год-2021 в Украине

Новый год 1 января в 2021 году удачно выпадает на пятницу – это праздничный день и конец рабочей недели. Следом за ним идут два законных выходных – суббота и воскресенье.

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Так что для празднования Нового 2021 года украинцы получают удлиненные выходные – целых три дня подряд: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число . Никаких переносов в этом случае не потребуется.

Кроме того, предпраздничный четверг, 31 декабря , будет укороченным на 1 час. За счет этого время на подготовку к Новому году немного увеличится – приятный бонус.

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Выходные на Рождество Христово-2021 в Украине

А вот следующий январский государственный праздник подарит украинцам пролонгированные выходные дни. Рождество Христово, которое отмечается 7 января, в 2021 году приходится на четверг.

Для более приятного и комфортного празднования украинское правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января .

Таким образом, благодаря переносу рабочего дня мы получим целых четыре выходных дня подряд: с четверга, 7 января, по воскресенье, 10 января . А предпраздничная среда, 6 января , будет укороченной на 1 час.

Но зато потом дополнительный выходной придется отработать в середине месяца, в субботу, 16 января.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

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