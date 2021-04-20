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Как сделать мини-огород в квартире: проверенные лайфхаки

Сегодня, 10:20

Свежую зелень для салата можно вырастить, даже не выходя из дома

Если у вас нет своего участка или дачи, а вырастить свою собственную зелень на салат очень хочется, вы можете это сделать даже на балконе своей квартиры. Есть несколько хитростей, которые помогут избежать ошибок в уходе за растениями.

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Как организовать мини-огород на балконе: лайфхаки

  1. Начните с малого – посадите травы

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

Никогда не занимались земледелием? Тогда реально оцените свои шансы, чтобы в первый же раз не разочароваться в агрономическом искусстве. Сначала попробуйте вырастить зелень для салата. Она менее требовательная, чем плодоносящие культуры, да и урожай вы будете снимать совсем скоро – как только появятся побери и первые листочки. Начните с высадки укропа, петрушки, шпината, рукколы или салата. Для этого вам понадобятся: семена, земля, горшки и немного свободного времени.

  1. Как правильно выбрать семена

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

Семена должны быть не пустыми, живыми и свежими – не более одного года. Засохшие и сморщенные семечки говорят о том, что из них вряд ли что-то вырастет. Также внимательно читайте упаковку, чтобы вам не попались растения, которые нельзя употреблять в пищу. У некоторых производителей есть практика обрабатывать семена химикатами для лучшей защиты, но в этом случае можно будет есть только плоды, которые из них вырастут, а вот молодую поросль есть нельзя.

  1. В чем выращивать растения

Контейнеры для семян и рассады
Контейнеры для семян и рассады
Фото: Pinterest

Если вы не хотите тратиться и покупать дополнительные емкости для рассады, вы можете использовать то, что есть под рукой – это экономно и экологично. Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств. Главное, чтобы в донышке выбранных вами горшков были дырочки для вентиляции и удаления лишней влаги, а также дренаж. А вот на грунте экономить не стоит. Вряд ли вам подойдет земля, которая осталась от давних растений. Лучше обновить почву и приобрести пакет универсального грунта, который содержит необходимые минералы и подходит для всех растений.

  1. Когда заниматься мини-огородом

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

Тут должны совпасть два фактора: тепло за окном и ваше желание. Как только температура установится и не будет опускаться ниже 10 градусов, можете приступать к высадке зелени на балконе. Иначе вам придется носиться со своим огородом в квартире, а это не очень удобно. Так что оптимальное время – с весны по осень.

  1. Как сажать семена

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

В выбранную емкость насыпьте слой грунта и слегка увлажните его водой из опрыскивателя. Земля должна быть не мокрой, а именно влажной. Не очень густо насыпьте семена – чтобы между ними было примерно 2 см. Присыпьте их грунтом – не глубже 1-1,5 см. И снова слегка увлажните почву.

  1. Создаем парниковый эффект

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

Накройте свою посадку пленкой или пластиком, чтобы создать эффект теплицы, тогда влага не будет слишком быстро испаряться. Поставьте горшок на несколько дней в теплое и светлое место, пока семена не прорастут. После появления корней и побегов можно периодически снимать с них пленку, постепенно увеличивая время воздушных ванн, а затем убрать ее полностью.

  1. Оптимальное место для растений

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

Съедобная рассада мало чем отличается от большинства комнатных растений – и те, и другие любят солнце, но с трудом переносят сильную жару. Так что, если ваш балкон выходит на южную и солнечную сторону, вам повезло больше, чем северянам. Однако в жаркие дни следите, чтобы рассада не сгорела на солнце, возможно ее придется затенять или перенести в другое место.

  1. Правильный полив

Как устроить огород в квартире
Как устроить огород в квартире
Фото: Pinterest

Обычно зазеленевшие ростки достаточно поливать не слишком обильно 1 раз в день. Но в любом случае важно следить за состоянием почвы и самими растениями и при необходимости регулировать влажность. Если листочки или стебли завяли – это сигнал к увеличению полива. Но переливать зелень нежелательно, иначе сгниют корни. Растения растут достаточно быстро, так что уже через неделю вы сможете собрать первый урожай собственноручно выращенной зелени.

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Ранее мы публиковали простые лайфхаки, как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке.

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