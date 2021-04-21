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Как не нужно сажать растения: лайфхак-подсказка, кто кого не любит

Сегодня, 15:33

Не садите их рядом: помидоры невзлюбили картошку, а горох рыдает от лука

Вовремя высадили огород, погода благоприятная, добросовестно ухаживаете, возитесь и заботитесь, а растения все равно чахнут и не дают желаемого урожая? Дело тут может быть не только в кислотности почвы, которую важно правильно определить, и не в нашествии вредителей на ваш участок.

Растения, как и люди, рады одним соседям и терпеть не могут других. Для такого взаимоотношения даже придуман научный термин – аллелопатия. Произрастая на участке, один вид организмов выделяет некоторые химические вещества, которые тормозят или даже угнетают развитие другого.

А пока растения ссорятся, не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Доходит даже до того, что на ваш урожай могут повлиять не живые растения, а предшествующие посадки на участке. К примеру, не рекомендуется на месте выкорчеванных деревьев сразу же высаживать новые культуры. Следует подождать несколько лет, пока эти вещества нейтрализуются в почве.

Такая невозможность растений дружно сосуществовать на одном участке издавна используется садоводами. Мы собрали для вас самые несовместимые варианты, которые не стоит даже пытаться подружить.

Растения, которые не терпят друг друга: лайфхак-подсказка

  • Плохие соседи: картофель и помидоры

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

Это только в тарелке картошка с помидорами отлично сочетается. А на участке они не очень дружат, потому что попросту являются родственниками и имеют одинаковые болезни, а также страдают от одних и тех же вредителей. Наряду с помидорами к картошке лучше не подсаживать перцы, огурцы и баклажаны.

  • Плохие соседи: капуста и виноград

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

По народным наблюдениям, если высадить капусту рядом с виноградом, то ягоды будут невкусными. А еще капуста не любит томаты и землянику.

  • Плохие соседи: перец и бобовые

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

Перец будет неуютно себя чувствовать рядом с фасолью, горохом и другими бобовыми. Эти культуры часто подвержены антракнозу – грибковому заболеванию, из-за которого на стеблях и листьях появляются черные пятна, а плоды начинают гнить.

  • Плохие соседи: лук и горох

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

Несмотря на свой зеленый цвет, горошек не поддерживает дружбу с другим зеленым соседом – луком. Репчатый лук, лук-порей, шнитт-лук, декоративные разновидности лука, а также чеснок угнетают рост гороха.

  • Плохие соседи: морковь и укроп

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

Почему-то считается, что укроп замедляет рост моркови, если эти растения находятся по соседству. Также на нормальное развитие моркови плохо влияют анис и петрушка.

  • Плохие соседи: листовая горчица и свекла

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

Листовая горчица не любит находиться рядом со свеклой. Это же касается и ее соседства с фасолью и подсолнухом.

  • Плохие соседи: латук и брокколи

Какие растения нельзя сажать рядом
Какие растения нельзя сажать рядом
Фото: Pinterest

Капуста брокколи негативно влияет на салат латук. Его семена плохо всходят в почве, если здесь выращивалась брокколи или же она растет рядом.

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