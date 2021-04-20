Как бороться с вредителями на дачном участке: простые и дешевые лайфхаки

Для борьбы с вредителями можно использовать природные средства и не применять химию

Радость от предстоящего урожая часто омрачается фактом, что его уже кто-то съел раньше вас. Или же значительно подпортил. Всевозможные гусеницы, муравье, слизни, белокрылки, колорадские жуки, долгоносики, клещи, тля и прочая нечисть так и ждет случая, чтобы позариться на плоды ваших сельскохозяйственных трудов.

Однако есть эффективные методы борьбы с вредителями на дачном участке, которые не потребуют лишних расходов и применения сильнодействующей химии. Читайте простые лайфхаки в нашей статье.

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Лайфхак 1. Закрепите на деревьях ловчие пояса

Как бороться с вредителями растений Фото: Pinterest

Эта механическая ловушка, расположенная на стволе плодового дерева, способна остановить не одну сотню вредных насекомых. Возьмите лист картона или плотной клеенки, оберните вокруг ствола дерева так, чтобы на нем появилась перевернутая воронка. Верхнюю часть плотно завяжите веревкой или промажьте пластилином. Теперь в ее широкий нижний край будут вползать насекомые, а верх окажется для них ловушкой, и они не смогут там пролезть. Вам останется лишь периодически проверять ловушку и уничтожать вредителей.

Лайфхак 2. Вредители не любят кофе

Как избавиться от муравьев Фото: Pinterest

Гуща после кофе – натуральный компонент, который в почве отлично отпугивает многочисленных вредителей: муравьев, улиток, слизней и других. К тому же кофе – хорошая натуральная подкормка для растений.

Лайфхак 3. В борьбе со многими вредителями поможет горчица

Как бороться с вредителями растений Фото: Pinterest

Порошок горчицы, рассыпанный на земле вокруг растений, защитит их от слизней. А горчичное обрызгивание кустов и деревьев спасет от налета долгоносиков, гусениц, огневки, тли и пильщиков. Для этого разведите горчицу из расчета 100 г на 10 л воды, оставьте настаиваться на 2 дня, а затем процедите и добавьте слабый мыльный раствор.

Лайфхак 4. От вредителей поможет мульчирование

Как бороться с вредителями растений Фото: Pinterest

Выращивание растений на мульче позволяет сохранить урожай от поедания многих вредителей, к примеру, колорадского жука. В качестве мульчи можно использовать кору деревьев, шишки, сено, а также слой прошлогодних опавших листьев, осевших и уплотнившихся за зиму, и другие материалы. Во время посадки мульчу раздвигают, высаживают клубни или семена, а затем добавляют высокий слой покровного материала. Вредители не могут добраться до посадки через слой мульчи и погибают.

Лайфхак 5. Нарядное средство борьбы с вредителями

Как бороться с вредителями растений Фото: Pinterest

Посадите на своем участке бархатцы, календулу, ромашку, мяту, мелису, настурцию или пижму. Так вы убьете сразу нескольких "зайцев". Во-первых, они красивые. Во-вторых, эти растения отлично справляются с ролью стражей от многих вредителей: тли, муравьев, гусениц, клещей. И никакой химии!

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