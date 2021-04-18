Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как использовать банан на участке: ТОП-5 лайфхаков

Сегодня, 15:29

Банановая кожура полезна для растений, но есть нюансы

Любите бананы? Поделитесь этим продуктом с растениями на своем участке, точнее плоды можете съесть сами, а вот кожуру не спешите выбрасывать – она вам еще пригодится. Мы собрали для вас несколько полезных лайфхаков, как удобрять банановой кожурой почву и растения.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Оказывается, банановая кожура содержит калий, фосфор, кальций и другие минералы, которые полезны для растений. Так что это отличный дармовой источник питательных веществ. Как его правильно применять? Читайте в нашей статье.

Читайте также:
Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Как использовать банановую кожуру для удобрения растений: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Компостный банановый чай

Как использовать банановую кожуру
Как использовать банановую кожуру
Фото: Pinterest

Приготовьте удобрение из кожуры банана, чтобы добавить растениям дозу минералов. Залейте банановую кожуру водой и оставьте настаиваться на двое суток. Удалите шкурку, а полученной водой поливайте растения.

  • Лайфхак 2. Банановую кожуру также можно добавить в почву

Как использовать банановую кожуру
Как использовать банановую кожуру
Фото: Pinterest

После приготовления компостного чая использованную шкурку также добавьте прямо в почву вашего сада. Для этого порежьте ее и закопайте на глубине примерно 10-15 см от поверхности почвы. Это можно делать до того, как заниматься высадкой рассады. По мере разложения кожуры все ценные вещества, содержащиеся в ней, достигают корней.

  • Лайфхак 3. Бросьте кожуру в компостную яму

Как использовать банановую кожуру
Как использовать банановую кожуру
Фото: Pinterest

В компостной куче наряду с другими отходами, банановая кожура отлично перегнивает. Со временем кожура разложится и превратится в густой компост. А при подготовке почвы к посадке заправьте ее компостом. Растениям понравятся дополнительные питательные вещества.

  • Лайфхак 4. Высушите банановую кожуру

Как использовать банановую кожуру
Как использовать банановую кожуру
Фото: Pinterest

Еще один способ, как заготовить удобрение впрок – высушить кожуру, а затем измельчить ее в порошок. Такое средство можно впоследствии добавлять непосредственно в почву или же опрыскивать ним растения в качестве дополнительной подкормки.

  • Лайфхак 5. Кожуру можно использовать целиком

Как использовать банановую кожуру
Как использовать банановую кожуру
Фото: Pinterest

Самый простой способ применения банановой кожуры в саду – закапывать целиком во время посадки. Так растения изначально получат дозу питательных веществ. На дно ямки положите кожуру, слегка присыпьте землей, а сверху добавьте семена. По мере их прорастания кожура будет разлагаться, питая корни.

Однако имейте в виду: есть мнение, что банановая кожура помимо пользы содержит и вредные вещества, которые еще во время выращивания бананов добавляются для их лучшего хранения и транспортировки. И такая добавка не принесет пользы нашим овощам и фруктам. Но в таком случае и сами бананы не будут полезны для нашего стола. К тому же корни растений избирательно впитывают вещества из почвы. Однозначно можно сказать то, что удобрения из банановой кожуры совершенно безвредны для выращивания цветов и декоративных культур.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак Как избавиться от муравьев на участке: 5 лайфхаков Как применять корицу для растений: лайфхаки для дачи Как использовать старый шланг: ТОП-5 лайфхаков с фото
дача растения бананы удобрения советы лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Сегодня, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

Вчера, 20:27Events

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

Вчера, 00:08Звездно

Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

16 апреляЗвездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

16 апреляВкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

16 апреляАктуально

Samsung презентовал интеллектуальные телевизоры MICRO LED и Neo QLED 8K/4K 2021 — революционное изображение и сказка для геймеров

16 апреляЗвездно

Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

16 апреляВкусно

Почему на Пасху освящают паски и яйца

16 апреляВкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

16 апреляАктуально

Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

16 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляNo Stress

Гайд по виски: как правильно выбирать, дегустировать и употреблять

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляЗвездно

В день рождения Пугачевой Киркорова спалили за курением в отеле Дубая (фото)

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Жена футболиста сборной Украины снялась без нижнего белья
Жена футболиста сборной Украины снялась без нижнего белья
Лобода, Тина Кароль и Монатик: как выглядели звезды в детстве
Лобода, Тина Кароль и Монатик: как выглядели звезды в детстве
Можно ли колоть две дозы вакцины от разных производителей
Можно ли колоть две дозы вакцины от разных производителей
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять