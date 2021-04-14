Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Во время роста помидоров нужно добавить компонент, который есть на каждой кухне

Помидор, выращенный собственноручно на своем участке, всегда вкуснее и полезнее покупного. Но вот если на вкус он кисловатый или же водянистый, то хочется как-то исправить ситуацию. Есть очень простой и доступный способ, как сделать домашние помидоры слаже, о котором мы расскажем в нашей статье.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Как вырастить сладкие помидоры: простые лайфхаки

В грунт, где растут кусты с помидорами, добавьте пищевую соду. Она снижает уровень кислотности почвы, за счет чего помидоры становятся более сладкими; Для этого аккуратно посыпьте содой землю вокруг растения, не задевая сам куст; На один куст достаточно взять 2-3 ст. ложки пищевой соды; Можно развести соду с водой и аккуратно полить куст под корень, опять же минуя само растение; Но прежде чем сыпать соду, проверьте уровень кислотности pH грунта. Возможно, дело не в почве, а в сорте самих помидоров; За сезон достаточно дважды обработать почву: когда плоды появятся на кусте и когда достигнут примерно половины своего размера; Также не забывайте, что томаты любят много солнца, так что садить их нужно на участке без тени, но защищенном от ветра; Поливать помидоры желательно обильно, но не часто, иначе они станут водянистыми, а это тоже причина снижения сладости.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться