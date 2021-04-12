Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как избавиться от муравьев на участке: 5 лайфхаков

Сегодня, 18:05

Какие есть простые подручные средства для борьбы с вредителями

Одна из неприятностей, которая подстерегает дачников – это муравьи. И несмотря на то, что они уничтожают некоторых насекомых на растениях, вред от муравьев весьма ощутимый, потому что урожай они уничтожают с не меньшим энтузиазмом. К тому же известен симбиоз муравьев и тли, которую они рьяно пасут и защищают, потому что питаются ее медвяной росой. А тля, в свою очередь, питается растениями на вашем участке.

Как решить проблему и извести нежелательных гостей из сада и огорода? Против муравьев существует несколько действенных рецептов из подручных и безопасных средств. Если вы не хотите травить серьезными ядохимикатами себя и окружающее пространство, читайте полезные лайфхаки в нашей статье.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Читайте также:
Как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств

Борьба с муравьями: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Муравьи не любят кофе

Как избавиться от муравьев
Как избавиться от муравьев
Фото: Pinterest

Гуща после кофе – натуральный компонент, который в почве отлично отпугивает не только муравьев, но также улиток, слизней и других вредителей.

  • Лайфхак 2. Содовая отрава для муравьев

Как избавиться от муравьев
Как избавиться от муравьев
Фото: Pinterest

Муравьи очень любят сладкое. Используйте это в борьбе с ними. Смешайте в равных пропорциях соду с сахарной пудрой и насыпьте в те места, где вы видели скопления муравьев. Сладость привлечет вредителей, а сода решит проблему.

  • Лайфхак 3. Муравьи избегают резких запахов

Как избавиться от муравьев
Как избавиться от муравьев
Фото: Pinterest

Муравьям совершенно не по душе многие ароматы. Поэтому можете периодически раскладывать возле их убежищ сильно пахнущие вещества и проследить, что им больше всего не понравилось. К примеру, листья аниса, корица, древесный уголь, табачный пепел, душистое растительное масло.

  • Лайфхак 4. Растения могут выгнать вредителей

Как избавиться от муравьев
Как избавиться от муравьев
Фото: Pinterest

Также муравьям не нравятся некоторые растения. А потому можете смело высаживать на даче петрушку, полынь, чеснок, бузину, мяту – и вам польза, и муравьям неприятности. От такого соседства они попросту сбегут.

  • Лайфхак 5. Керосин против муравьев

Как избавиться от муравьев
Как избавиться от муравьев
Фото: Unsplash

Кардинальный метод борьбы – это облить муравейник керосином, но ни в коем случае не поджигать. Если вы не нашли места их обитания, есть другой способ – под каждый плодовый куст или дерево положите тряпку, смоченную керосином. Муравьи не терпят это вещество, а потому уйдут с участка.

Ранее мы рассказывали, как использовать старый шланг на приусадебном участке: ТОП-5 лайфхаков с фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как применять корицу для растений: лайфхаки для дачи Как использовать старый шланг: ТОП-5 лайфхаков с фото Как использовать пластиковую канистру в быту: много интересных идей с фото Как вырастить овощи из очистков: познавательный лайфхак Как сделать автополив своими руками: ТОП-7 лайфхаков с фото Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото
дача советы вредители муравьи лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 17:04Вкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

Новости партнеров

Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять