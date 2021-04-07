Как использовать старый шланг: ТОП-5 лайфхаков с фото
Смотрите, какие полезные вещи для дачи можно сделать из старого садового шланга
Старый шланг для воды, прослуживший вам несколько лет, продырявился и совсем пришел в негодность? Не торопитесь от него избавляться, ведь при правильном подходе он вам еще пригодится и украсит собой дачный участок.
Что сделать из старого садового шланга, и как применить его на даче? Смотрите неожиданные лайфхаки и интересные идеи в нашей статье.
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- Лайфхак 1. Коврик
Из резинового шланга получается отличный коврик для бассейна, порога или дачных дорожек. Он не промокает, а ходить по такому мягче, чем по цементу или плитам. И мыть тоже проще.
- Лайфхак 2. Ограда
Очень практично и стильно сделать из старого шланга забор или оформить клумбу. Это прочный материал, и сквозь него не просыплется земля.
- Лайфхак 3. Корзина
В такие корзинки удобно складывать и сортировать урожай. Они не боятся грязи, они вместительны и в них удобно мыть овощи и фрукты.
- Лайфхак 4. Мебель
Оплетите каркас старого стула или раскладушки мягким резиновым шлангом. Вы получите обновленный вариант мебели как раз для дачи. В ней удобно сидеть, ее можно оставлять на участке, и ей не страшны дожди.
- Лайфхак 5. Горшок
Шланг отлично подойдет в качестве декора. В такие горшки можно рассадить цветы по всему участку. А из крепежа получится нарядный орнамент.
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