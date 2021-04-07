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Как использовать старый шланг: ТОП-5 лайфхаков с фото

Сегодня, 20:19

Смотрите, какие полезные вещи для дачи можно сделать из старого садового шланга

Старый шланг для воды, прослуживший вам несколько лет, продырявился и совсем пришел в негодность? Не торопитесь от него избавляться, ведь при правильном подходе он вам еще пригодится и украсит собой дачный участок.

Что сделать из старого садового шланга, и как применить его на даче? Смотрите неожиданные лайфхаки и интересные идеи в нашей статье.

А еще не забывайте делать близким приятные сюрпризы. Смотрите в нашем календаре идеи лучших презентов на главные праздники апреля.

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  • Лайфхак 1. Коврик

Что сделать из шланга
Что сделать из шланга
Фото: Pinterest

Из резинового шланга получается отличный коврик для бассейна, порога или дачных дорожек. Он не промокает, а ходить по такому мягче, чем по цементу или плитам. И мыть тоже проще.

  • Лайфхак 2. Ограда

Что сделать из шланга
Что сделать из шланга
Фото: Pinterest

Очень практично и стильно сделать из старого шланга забор или оформить клумбу. Это прочный материал, и сквозь него не просыплется земля.

  • Лайфхак 3. Корзина

Что сделать из шланга
Что сделать из шланга
Фото: Pinterest

В такие корзинки удобно складывать и сортировать урожай. Они не боятся грязи, они вместительны и в них удобно мыть овощи и фрукты.

  • Лайфхак 4. Мебель

Что сделать из шланга
Что сделать из шланга
Фото: Pinterest

Оплетите каркас старого стула или раскладушки мягким резиновым шлангом. Вы получите обновленный вариант мебели как раз для дачи. В ней удобно сидеть, ее можно оставлять на участке, и ей не страшны дожди.

  • Лайфхак 5. Горшок

Что сделать из шланга
Что сделать из шланга
Фото: Pinterest

Шланг отлично подойдет в качестве декора. В такие горшки можно рассадить цветы по всему участку. А из крепежа получится нарядный орнамент.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

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