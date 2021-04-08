Как применять корицу для растений: лайфхаки для дачи

Корицу можно использовать не только в выпечке: польза специи на даче

Корица – не только самобытная вкусная ароматная специя, которая просто незаменима в кулинарии, но еще и отличный помощник в уходе за растениями. К тому же это доступный, недорогой и натуральный компонент. Как можно использовать корицу на приусадебном участке, читайте в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Корица для растений: как применять

Лайфхак 1. Используйте корицу для борьбы с насекомыми

Такой приятный для нас запах на самом деле совсем не нравится насекомым. Если вы заметили вредителей у себя на грядке, просто рассыпьте порошок корицы на ростки – муравьи, тля, жуки постепенно оставят растения в покое. А стволы деревьев можно опрыскать раствором из расчета: 2 ст. ложки порошка и 10 г жидкого мыла на 5 л воды.

Лайфхак 2. Корица прогонит грызунов

Кроты и мыши также не потревожат ваш урожай, если почувствуют аромат корицы. У них очень тонкое обоняние, и эта специя им не по душе. Насыпьте молотую корицу между грядок – грызуны уйдут.

Лайфхак 3. Корица лечит растения от грибка

Корица обладает антигрибковыми свойствами. Выращивая рассаду, присыпьте корни порошком корицы. Так вы предотвратите болезни рассады. А при первых признаках появления плесневого грибка обработайте порошком пораженные места растений и посыпьте почву вокруг. Специя предотвратит распространение грибка на здоровые ростки и убережет посадку.

Лайфхак 4. Используйте корицу для ускорения роста рассады

Корица стимулирует рост рассады при укоренении черенков. Посыпьте специей корни непосредственно перед высадкой. Это укрепит иммунитет и придаст им больше жизненных сил.

А еще можно приготовить профилактический раствор: в литре воды растворите три таблетки аспирина и добавьте 2 ч. ложки порошка корицы. Оставьте на сутки, процедите и замочите в нем черенки на 2 часа. Такая безопасная и нетоксичная обработка снизит риск заболевания растений и поможет им быстрее укорениться.

Лайфхак 5. Как лечить повреждения корицей

Корица имеет антисептические и ранозаживляющие свойства. Полезно сделать обработку, если вы заметили на растениях повреждения или же просто посыпать их порошком после обрезки. Это поможет ускорить процесс заживления и затормозит заболевания.

Ранее мы публиковали лайфхаки, как сделать удобрения для цветов из яичной скорлупы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться