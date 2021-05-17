Как быстро определить влажность почвы: цветочный лайфхак

Цветы на участке подскажут, насколько сухой или влажный там грунт

Как можно определить влажность почвы Фото: Unsplash

Не спешите избавляться от сорняков и не нужных вам растений на участке, прежде чем детально их не изучите. Эта подсказка в дальнейшем может вам помочь для посадки культурных растений.

Сорняки часто служат индикаторами структуры, качества, кислотности почвы. Также они могут подсказать, насколько высока влажность почвы, т.е. достаточно ли процентное содержание воды в земле.

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Как определить влажность почвы: лайфхак

Эта характеристика очень важна для садоводов и огородников, потому что влага жизненно необходима растениям. А зная этот показатель, можно делать вывод, какие растения оптимально высаживать на данный участок и как часто его нужно будет поливать, чтобы получить лучший урожай.

В естественных условиях у разных типов грунта своя влажность – от недостаточной до избыточной:

самая низкая влажность – у песчаных и супесчаных грунтов,

– у песчаных и супесчаных грунтов, самая высокая влажность – у суглинистых и глинистых грунтов.

Лайфхак: чтобы определить влажность почвы, обратите внимание на растения-индикаторы

Роль индикаторов могут выполнять сорные растения, которые сами появились на вашем участке. Вывод простой: раз они там выросли, значит, для них соблюдены благоприятные условия.

Растения-индикаторы Фото: Pinterest

На сухом грунте хорошо растут: полынь, ромашка, дрема белая, аистник обыкновенный, горицвет летний, гелиантемум, некоторые виды герани, подорожник.

хорошо растут: полынь, ромашка, дрема белая, аистник обыкновенный, горицвет летний, гелиантемум, некоторые виды герани, подорожник. На умеренно влажной почве чаще растут: мята луговая, таволга вязолистная, калужница, лапчатка гусиная, лютик ползучий, мать-и-мачеха, хвощ.

чаще растут: мята луговая, таволга вязолистная, калужница, лапчатка гусиная, лютик ползучий, мать-и-мачеха, хвощ. Очень влажную почву любят: полевица гигантская, рогоз, осока, камыш.

Зная примерный показатель влажности почвы на вашем участке, вы можете лучше спланировать высадку растений, которые больше приспособлены к данным условиям. К примеру, засухоустойчивыми являются петрушка, морковь, помидоры, фасоль, арбуз. А воду любят капуста, огурцы, редис, укроп, щавель, чеснок, свекла, болгарский перец.

Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.

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