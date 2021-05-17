Як швидко визначити вологість грунту: квітковий лайфхак
Квіти на ділянці підкажуть, наскільки сухий або вологий там грунт
Не поспішайте позбавлятися бур'янів і не потрібних вам рослин на ділянці, перш ніж детально їх не вивчите. Ця підказка в подальшому може вам допомогти для посадки культурних рослин.
Бур'яни часто служать індикаторами структури, якості, кислотності грунту. Також вони можуть підказати, наскільки висока вологість грунту, тобто чи достатній процентний вміст води в землі.
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Ця характеристика дуже важлива для садівників і городників, тому що волога життєво необхідна рослинам. А знаючи цей показник, можна робити висновок, які рослини оптимально висаджувати на цій ділянці і як часто її потрібно буде поливати, щоб отримати кращий урожай.
У природних умовах різні типи грунту мають свою вологість – від недостатньої до надлишкової:
- найнижча вологість – у піщаних і супіщаних грунтів,
- найвища вологість – у суглинних і глинистих ґрунтів.
Лайфхак: щоб визначити вологість грунту, зверніть увагу на рослини-індикатори.
Роль індикаторів можуть виконувати бур'яни, які самі з'явилися на вашій ділянці. Висновок простий: раз вони там виросли, значить, для них дотримані сприятливі умови.
- На сухому грунті добре ростуть: полин, ромашка, дрімота біла, грабельки звичайні, горицвіт літній, геліантемум, деякі види герані, подорожник.
- На помірно вологому грунті частіше ростуть: м'ята лугова, таволга в'язолистна, калужница, перстач гусячий, жовтець повзучий, мати-й-мачуха, хвощ.
- Дуже вологий грунт люблять: мітлиця гігантська, рогіз, осока, очерет.
Знаючи приблизний показник вологості грунту на вашій ділянці, ви можете краще спланувати висадку рослин, які більше пристосовані до таких умов. Наприклад, засухостійкими є петрушка, морква, помідори, квасоля, кавун. А воду люблять капуста, огірки, редиска, кріп, щавель, часник, буряк, болгарський перець.
Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.
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