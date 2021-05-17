Як швидко визначити вологість грунту: квітковий лайфхак

Квіти на ділянці підкажуть, наскільки сухий або вологий там грунт

Як можна визначити вологість грунту Фото: Unsplash

Не поспішайте позбавлятися бур'янів і не потрібних вам рослин на ділянці, перш ніж детально їх не вивчите. Ця підказка в подальшому може вам допомогти для посадки культурних рослин.

Бур'яни часто служать індикаторами структури, якості, кислотності грунту. Також вони можуть підказати, наскільки висока вологість грунту, тобто чи достатній процентний вміст води в землі.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Як визначити вологість грунту: лайфхак

Ця характеристика дуже важлива для садівників і городників, тому що волога життєво необхідна рослинам. А знаючи цей показник, можна робити висновок, які рослини оптимально висаджувати на цій ділянці і як часто її потрібно буде поливати, щоб отримати кращий урожай.

У природних умовах різні типи грунту мають свою вологість – від недостатньої до надлишкової:

найнижча вологість – у піщаних і супіщаних грунтів,

– у піщаних і супіщаних грунтів, найвища вологість – у суглинних і глинистих ґрунтів.

Лайфхак: щоб визначити вологість грунту, зверніть увагу на рослини-індикатори.

Роль індикаторів можуть виконувати бур'яни, які самі з'явилися на вашій ділянці. Висновок простий: раз вони там виросли, значить, для них дотримані сприятливі умови.

Рослини-індикатори Фото: Pinterest

На сухому грунті добре ростуть: полин, ромашка, дрімота біла, грабельки звичайні, горицвіт літній, геліантемум, деякі види герані, подорожник.

добре ростуть: полин, ромашка, дрімота біла, грабельки звичайні, горицвіт літній, геліантемум, деякі види герані, подорожник. На помірно вологому грунті частіше ростуть: м'ята лугова, таволга в'язолистна, калужница, перстач гусячий, жовтець повзучий, мати-й-мачуха, хвощ.

частіше ростуть: м'ята лугова, таволга в'язолистна, калужница, перстач гусячий, жовтець повзучий, мати-й-мачуха, хвощ. Дуже вологий грунт люблять: мітлиця гігантська, рогіз, осока, очерет.

Знаючи приблизний показник вологості грунту на вашій ділянці, ви можете краще спланувати висадку рослин, які більше пристосовані до таких умов. Наприклад, засухостійкими є петрушка, морква, помідори, квасоля, кавун. А воду люблять капуста, огірки, редиска, кріп, щавель, часник, буряк, болгарський перець.

Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися