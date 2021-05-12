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Как защитить себя от укуса клеща: простые лайфхаки

Сегодня, 17:00

Лучше действовать на опережение, чем потом лечить последствия

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Pixabay

Конец весны – не только благоприятное время для вылазок за город, отдыха и пикников. С пробуждением и буйством природы просыпаются и явно отрицательные персонажи на этом празднике жизни – клещи. Как избежать встречи с паразитами и не попасться в их голодные челюсти?

Ранее мы рассказывали, чем опасен укус клеща для человека и животного. Но чтобы избежать подобных проблем, лучше вообще не допускать ситуации, чтобы кровопийца вцепился в вас мертвой хваткой. Как защитить себя от клеща, читайте простые лайфхаки.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Что спасет от встречи с клещом на природе

  • Лайфхак 1. Правильная ткань

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Unsplash

Собираясь на природу, оденьтесь в облегающую и скользящую одежду – так вы уменьшите шансы клеща задержаться на вас. Он попросту соскользнет с гладких лосин или плащевки. Лучше всего, если ткань светлая и однотонная – на такой легче заметить паразита.

  • Лайфхак 2. Как надевать обувь

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Unsplash

Открытая обувь на природе опасна. Отдайте предпочтение кедам или кроссовкам. А чтобы закрыть все лазейки для клещей, брюки заправьте в носки.

  • Лайфхак 3. Какую одежду выбирать

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Unsplash

Важно максимально закрыть все части тела, особенно самые теплые зоны с тонкой кожей, которые больше всего нравятся клещам – под коленками, паховая область, подмышки, шею. Так что оптимально надевать гольф или рубашку с длинным рукавом. И не забудьте про головной убор, если клещи надумают атаковать вас сверху.

  • Лайфхак 4. Пользуйтесь репеллентами

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Pinterest

Перед тем как отправиться в лес или в поле, обработайте себя или одежду репеллентами. Покупая средства, отдайте предпочтение не универсальным, а тем, которые называются акарицидами – "акарос" в переводе означает клещ.

  • Лайфхак 5. Гуляйте в хвойном лесу

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Unsplash

Клещи на самом деле водятся в любых лесах, но больше любят лиственные. А поэтому на отдых лучше отправиться в сосняк – там шанс встречи с кровопийцей все-таки ниже. Также не забывайте, что чем выше и гуще трава на поляне, тем больше вероятность, что в ней копошатся клещи. Обычно эти паразиты не летают и не прыгают, а ждут свою жертву из засады, расставив лапки и цепляясь за все живое, что движется мимо.

  • Лайфхак 6. Смотрите друг на друга

Как защититься от клеща
Как защититься от клеща
Фото: Unsplash

А точнее – регулярно осматривайте себя и окружающих. Прежде чем пристроиться для укуса, клещ выискивает удобное место. И его путешествие по вашему телу может длиться от 15 минут до пары часов. Этого времени должно хватить, чтобы сбросить с себя непрошенного гостя.

Смотрите видео, что делать, если укусил клещ:

Сюжет Наталии Кравченко и Любови Куклы

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как правильно вытащить клеща.

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