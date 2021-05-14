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Как бороться с капустянкой: ТОП-5 проверенных лайфхаков

Сегодня, 19:30

Спойлер: монстра на огороде можно победить обыкновенным пивом

Как бороться с медведкой
Как бороться с медведкой
Фото: Pixabay

Вредная, страшная и непобедимая – такими эпитетами садоводы часто награждают капустянку, которая больше известна под названием медведка. Этот членистоногий хищник наносит серьезный вред урожаю, питаясь картошкой, морковкой, свеклой, луком, рассадой и всем, что попадется на ее пути.

Ранее мы уже рассказывали, как просто изгнать с участка всевозможных гусениц, муравьев, слизней, белокрылок, колорадских жуков, долгоносиков, клещей, тлю и прочую нечисть.

Но даже такого монстра можно успешно побороть, причем народными методами без применения тяжелой артиллерии в виде химии. Как избавиться от медведки на участке, читайте в нашей статье.

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Как бороться с медведкой: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Налейте ей пивка

Как бороться с медведкой
Как бороться с медведкой
Фото: Pinterest

Медведка любит пиво и с удовольствием заглянет на "огонек", если учует его запах. Наполните пол-литровые банки водой на 2/3 и добавьте немного пива. Банки вкопайте по плечики в землю в те места, где вы видели медведок. А затем не забывайте заглядывать и освобождать ловушки.

  • Лайфхак 2. А вот воду медведка не любит

Как бороться с медведкой
Как бороться с медведкой
Фото: Pinterest

Точнее – ей не нравится плавать. Потому многие садоводы периодически обильно заливают водой те участки, где заметили норы медведок. После этого только успевайте собирать всплывших насекомых.

  • Лайфхак 3. Медведке не нравятся запахи

Растения борются с вредителями
Растения борются с вредителями
Фото: Pixabay

Посадите в саду бархатцы, ромашку, ноготки, чеснок. Вы не только украсите свой участок, но и отпугнете медведок, которые на дух не переносят эти растения.

  • Лайфхак 4. Навозная ловушка

Как бороться с медведкой
Как бороться с медведкой
Фото: Pinterest

В конце лета или осенью выкопайте ямку примерно 50х50 сантиметров. Застелите ее полиэтиленом, чтобы края выходили наружу, и насыпьте навоз. Медведка в поисках тепла на зиму заползает в компостные кучи. С наступлением холодов просто разбросайте навоз по участку, уничтожив собравшихся там вредителей.

  • Лайфхак 5. Выручит яичная скорлупа

Яичная скорлупа для растений
Яичная скорлупа для растений
Фото: Pinterest

Во время высадки растений в каждую лунку кладите горсть измельченной яичной скорлупы, смешанной с растительным маслом. Во-первых, это отличное удобрение, а во-вторых, отведав его, медведка погибает.

Ранее мы рассказывали, как использовать старый шланг на приусадебном участке: ТОП-5 лайфхаков с фото.

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