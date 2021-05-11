Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Спойлер: борьба с сорняками намного эффективнее, пока они еще не выросли

Как бороться с сорняками Фото: Unsplash

Работа в саду и огороде приносила бы гораздо больше удовольствия, если бы не отвлекала на массу неприятных вещей. Одна из них – борьба с сорняками. Она отнимает силы, время, энергию и далеко не всегда получается эффективной, потому что сорняки имеют свойство возвращаться на исходные позиции с удвоенным энтузиазмом.

Ранее мы уже рассказывали, как бороться с уже выросшими сорняками на участке. А сегодня поговорим о том, как предупредить появление нежелательной растительности в саду и огороде.

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Главная хитрость в войне с сорной травой – начать ее искоренять как можно раньше, до того, как она разрастется и наберет силу. А еще лучше – до момента ее появления, т.е. действовать на опережение.

Как бороться с сорняками: лайфхаки

Лайфхак 1. Не копайте часто.

Ошибочно считать, что чем чаще вы вскопаете участок, тем полезнее для растений. В грунте находится множество семян, спор и корневищ сорных растений. Глубоко в земле эти зачатки растений могут долго храниться, не прорастая. Но вот попадая в верхние слои почвы после вскапывания, они активизируются и начинают расти. А потому перекапывание участка без особой надобности лишь добавляет вам работы.

Лайфхак 2. Приводите в порядок весь участок.

Даже если в текущем сезоне вы решили не использовать какой-то участок сада или огорода под посадку, важно все равно держать его в порядке и бороться с сорняками. Тогда впоследствии он не станет источником сорной растительности.

Лайфхак 3. Не держите землю долго без посадки.

Перекопанную землю следует как можно быстрее заселять семенами, рассадой и саженцами. Если вы решили дать почве отдохнуть, следует накрыть ее черным непрозрачным полиэтиленом, листами рубероида, шифера или, в крайнем случае, простой газеты. Это уменьшит попадание на поверхность земли солнечных лучей, которые как раз и стимулируют рост спящих сорняков.

Лайфхак 4. Практикуйте мульчирование.

Существует большой выбор материалов, которые можно использовать для мульчи: к примеру, измельченная кора хвойных деревьев, опилки, торф и т.д. Мульча хорошо задерживает нежелательную растительность, а еще задерживает влагу в почве. Мульчу располагают между полезными растениями, оставляя почву под ними чистой.

Лайфхак 5. Правильно готовьте компост.

Когда готовите компост для будущего удобрения посадки, важно выдержать температуру внутри перегнивающей массы от 60-70°С. Это позволит полностью уничтожить семена и споры сорняков в составе удобрения.

Лайфхак 6. Поливайте растения локально.

Важно проводить локальный полив культурных растений. Нужно поливать не весь участок, а лишь сами растения под корень. Так вы и воду экономите, и лишаете сорняки влаги.

Лайфхак 7. Соблюдайте минимальную дистанцию.

При посеве и посадке старайтесь соблюдать минимально допустимое расстояние между растениями, которое им рекомендовано, и не увеличивайте свободное пространство, которое как раз могут облюбовать сорняки.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

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