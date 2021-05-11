Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Сегодня, 20:44

Спойлер: борьба с сорняками намного эффективнее, пока они еще не выросли

Как бороться с сорняками
Как бороться с сорняками
Фото: Unsplash

Работа в саду и огороде приносила бы гораздо больше удовольствия, если бы не отвлекала на массу неприятных вещей. Одна из них – борьба с сорняками. Она отнимает силы, время, энергию и далеко не всегда получается эффективной, потому что сорняки имеют свойство возвращаться на исходные позиции с удвоенным энтузиазмом.

Ранее мы уже рассказывали, как бороться с уже выросшими сорняками на участке. А сегодня поговорим о том, как предупредить появление нежелательной растительности в саду и огороде.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Главная хитрость в войне с сорной травой – начать ее искоренять как можно раньше, до того, как она разрастется и наберет силу. А еще лучше – до момента ее появления, т.е. действовать на опережение.

Читайте также:
Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Как бороться с сорняками: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не копайте часто.

Ошибочно считать, что чем чаще вы вскопаете участок, тем полезнее для растений. В грунте находится множество семян, спор и корневищ сорных растений. Глубоко в земле эти зачатки растений могут долго храниться, не прорастая. Но вот попадая в верхние слои почвы после вскапывания, они активизируются и начинают расти. А потому перекапывание участка без особой надобности лишь добавляет вам работы.

  • Лайфхак 2. Приводите в порядок весь участок.

Даже если в текущем сезоне вы решили не использовать какой-то участок сада или огорода под посадку, важно все равно держать его в порядке и бороться с сорняками. Тогда впоследствии он не станет источником сорной растительности.

  • Лайфхак 3. Не держите землю долго без посадки.

Перекопанную землю следует как можно быстрее заселять семенами, рассадой и саженцами. Если вы решили дать почве отдохнуть, следует накрыть ее черным непрозрачным полиэтиленом, листами рубероида, шифера или, в крайнем случае, простой газеты. Это уменьшит попадание на поверхность земли солнечных лучей, которые как раз и стимулируют рост спящих сорняков.

  • Лайфхак 4. Практикуйте мульчирование.

Существует большой выбор материалов, которые можно использовать для мульчи: к примеру, измельченная кора хвойных деревьев, опилки, торф и т.д. Мульча хорошо задерживает нежелательную растительность, а еще задерживает влагу в почве. Мульчу располагают между полезными растениями, оставляя почву под ними чистой.

  • Лайфхак 5. Правильно готовьте компост.

Когда готовите компост для будущего удобрения посадки, важно выдержать температуру внутри перегнивающей массы от 60-70°С. Это позволит полностью уничтожить семена и споры сорняков в составе удобрения.

  • Лайфхак 6. Поливайте растения локально.

Важно проводить локальный полив культурных растений. Нужно поливать не весь участок, а лишь сами растения под корень. Так вы и воду экономите, и лишаете сорняки влаги.

  • Лайфхак 7. Соблюдайте минимальную дистанцию.

При посеве и посадке старайтесь соблюдать минимально допустимое расстояние между растениями, которое им рекомендовано, и не увеличивайте свободное пространство, которое как раз могут облюбовать сорняки.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярные статьи

Сегодня, 11:35Звездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

Сегодня, 06:30Психо

Гороскоп на сегодня 11 мая для всех знаков зодиака: Овны, не упустите шанс стать богаче!

Вчера, 20:32Events

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

Вчера, 18:20Фаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

Вчера, 16:22Звездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Вчера, 15:12Звездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

Вчера, 12:48Звездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

9 маяФаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

9 маяВкусно

Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

9 маяПсихо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

9 маяФаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Виталия Дьяченко - девушка, ради которой стоит полюбить теннис
Виталия Дьяченко - девушка, ради которой стоит полюбить теннис
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
71-летняя Пугачева показала лицо без прикрас
71-летняя Пугачева показала лицо без прикрас

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять