Именины в апреле-2021: кто и когда празднует день ангела

Узнайте, кто отмечает свои именины в апреле-2021, и когда можно поздравлять с днем ангела

Кого и в какой день поздравлять с днем ангела в разгар весны? Кто отмечает свои именины в апреле 2021 года? У кого близится очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на апрель-2021 и адресуйте наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам.

А пока еще не закончился март, не забывайте радовать окружающих людей и делать им приятные сюрпризы и подарки. Какие и когда – читайте в нашем календаре праздников на март.

Издавна было принято выбирать имена детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Так человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

С Днем ангела Фото: Pinterest

Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день апреля 2021.

Именины в апреле-2021

1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.

2 апреля – Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

3 апреля – Серафим в честь преподобного Серафима Вырицкого, а также Владимир, Кирилл, Филимон, Фома, Яков.

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4 апреля – Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Полина, Таисия.

5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.

6 апреля – Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

7 апреля – Савва, Тихон.

8 апреля – Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

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9 апреля – Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.

10 апреля – Василий, Иван, Иларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.

С Днем ангела Фото: Pinterest

11 апреля – Иван, Иона, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

12 апреля – Иван в честь преподобного Иоанна Лествичника, а также Захар, Софроний.

13 апреля – Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.

14 апреля – Мария в честь преподобной Марии Египетской, а также Авраам, Ефим, Иван, Макар, Сергей.

15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.

16 апреля – Никита, Феодосия.

17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.

С днем ангела Фото: Pinterest

18 апреля – Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля – Мефодий в честь равноапостольного Мефодия, а также Григорий, Еремей, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.

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21 апреля – Иван, Лука, Мария, Сергей, Яков.

22 апреля – Вадим, Гавриил. Марфа.

23 апреля – Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

С Днем ангела Фото: Pinterest

24 апреля – Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.

25 апреля – Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

26 апреля – Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.

27 апреля – Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Христофор.

28 апреля – Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Трофим, Федор, Яков.

29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

30 апреля – Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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