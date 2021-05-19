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Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Сегодня, 16:05

Как прикольно, интересно и эффектно поздравить с днем рождения любимую подругу

Пожелания и картинки с днем рождения подруге
Пожелания и картинки с днем рождения подруге
Фото: Pexels

У подруги приближается праздничное событие, и вы хотите ее поздравить? Предлагаем вашему вниманию красивые, милые и душевные поздравления с днем рождения в прозе, смс, картинках и стихах. Отправляйте подружке наилучшие пожелания, расскажите, как вы ее любите и цените, и обязательно поднимите ей настроение в день рождения.

А еще не забывайте радовать родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Короткие смс с днем рождения подружке

***

С днем рожденья, дорогая!
Будь счастливой каждый день,
Пусть удача, мир, достаток
За тобой идут как тень.

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Прикольные поздравления с днем рождения подруге в стихах

***

Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима.
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Так живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!

С днем рождения подружке: картинки и стихи
С днем рождения подружке: картинки и стихи
Фото: Pexels

Добрые поздравления с днем рождения в прозе

***

Дорогая моя подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у тебя сбываются лучшие мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!

Поздравления и открытки подруге в день рождения
Поздравления и открытки подруге в день рождения
Фото: Pexels

С днем рождения: лаконичные поздравления подружке

***

Ты красивая девчонка,
Интересный человек.
Пожелать в твой день рожденья
Счастья я хочу навек,
А еще любви прекрасной.
Будь всегда такой же классной.

С днем рождения картинки и стихи
С днем рождения картинки и стихи
Фото: Pexels

С днем рождения, подруга: милые пожелания своими словами

***

Моя любимая подруженька, с днем твоего рождения! Желаю, чтобы ты всегда улыбалась, радовалась жизни и излучала волны позитива. Будь самой красивой, самой любимой и люби сама! С твоим днем, моя кошечка!

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Лучшие поздравления подруге в день рождения

***

Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На все хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой,
И пусть везет всегда в судьбе!

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.

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