Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах
Как прикольно, интересно и эффектно поздравить с днем рождения любимую подругу
У подруги приближается праздничное событие, и вы хотите ее поздравить? Предлагаем вашему вниманию красивые, милые и душевные поздравления с днем рождения в прозе, смс, картинках и стихах. Отправляйте подружке наилучшие пожелания, расскажите, как вы ее любите и цените, и обязательно поднимите ей настроение в день рождения.
А еще не забывайте радовать родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Короткие смс с днем рождения подружке
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С днем рожденья, дорогая!
Будь счастливой каждый день,
Пусть удача, мир, достаток
За тобой идут как тень.
Прикольные поздравления с днем рождения подруге в стихах
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Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима.
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Так живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!
Добрые поздравления с днем рождения в прозе
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Дорогая моя подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у тебя сбываются лучшие мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!
С днем рождения: лаконичные поздравления подружке
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Ты красивая девчонка,
Интересный человек.
Пожелать в твой день рожденья
Счастья я хочу навек,
А еще любви прекрасной.
Будь всегда такой же классной.
С днем рождения, подруга: милые пожелания своими словами
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Моя любимая подруженька, с днем твоего рождения! Желаю, чтобы ты всегда улыбалась, радовалась жизни и излучала волны позитива. Будь самой красивой, самой любимой и люби сама! С твоим днем, моя кошечка!
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Лучшие поздравления подруге в день рождения
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Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На все хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой,
И пусть везет всегда в судьбе!
Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.
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