С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс
Отправляйте красивые поздравления с днем рождения всем именинникам
Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить родного и близкого человека с днем рождения? Конечно же, отправить ему самые радостные, теплые, нежные и позитивные поздравления в день рождения!
А еще не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей на весенние праздники.
Красивое поздравление с днем рождения в стихах
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В твой день рожденья море счастья
Тебе желаю и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме поселится радость,
Мир, понимание, покой.
Пускай родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И счастья на твоем пути.
И пусть всегда, благословляя,
Твой ангел над тобой летит!
Душевные поздравления с днем рождения в прозе
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Прими мои искренние поздравления с днем рождения! А пожелать я тебе хочу крепкого здоровья, бессменной удачи, доброго благополучия, отличного настроения, искристой радости, бесконечной любви и умопомрачительного счастья! Пусть в твоем доме навсегда поселятся тепло и уют, пусть солнечный свет согревает даже в самую суровую погоду, и пусть твои добрые заветные желания всегда исполняются!
Смс поздравление с днем рождения
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Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Поздравления с днем рождения прикольные в стихах
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С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Счастья, радости, успеха,
Мира, света, солнца, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
Мечты заветной исполнения,
Прожить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Радостные поздравления с днем рождения своими словами
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Примите мои поздравления с днем рождения! В ваш праздничный день желаю вам самого лучшего, чтобы в жизни было много позитивных эмоций, приятных моментов и ярких событий. Пусть вас окружают только родные и любимые люди. И пусть вам во всем сопутствует успех и везение!
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