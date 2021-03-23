С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Отправляйте красивые поздравления с днем рождения всем именинникам

Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить родного и близкого человека с днем рождения? Конечно же, отправить ему самые радостные, теплые, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

А еще не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей на весенние праздники.

Лучшая подборка поздравлений с днем рождения:

С днем рождения! Фото: Pixabay

Красивое поздравление с днем рождения в стихах

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В твой день рожденья море счастья

Тебе желаю и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!



Пусть в доме поселится радость,

Мир, понимание, покой.

Пускай родные будут рядом,

Беда обходит стороной!



Здоровья крепкого желаю

И счастья на твоем пути.

И пусть всегда, благословляя,

Твой ангел над тобой летит!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Душевные поздравления с днем рождения в прозе

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Прими мои искренние поздравления с днем рождения! А пожелать я тебе хочу крепкого здоровья, бессменной удачи, доброго благополучия, отличного настроения, искристой радости, бесконечной любви и умопомрачительного счастья! Пусть в твоем доме навсегда поселятся тепло и уют, пусть солнечный свет согревает даже в самую суровую погоду, и пусть твои добрые заветные желания всегда исполняются!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Смс поздравление с днем рождения

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Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

С днем рождения! Фото: Pixabay

Поздравления с днем рождения прикольные в стихах

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С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Счастья, радости, успеха,

Мира, света, солнца, смеха!



Любви, удачи, вдохновения

Мечты заветной исполнения,

Прожить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Радостные поздравления с днем рождения своими словами

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Примите мои поздравления с днем рождения! В ваш праздничный день желаю вам самого лучшего, чтобы в жизни было много позитивных эмоций, приятных моментов и ярких событий. Пусть вас окружают только родные и любимые люди. И пусть вам во всем сопутствует успех и везение!

Ранее мы публиковали поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.

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