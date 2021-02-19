Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе
Отправляйте лучшие открытки и поздравления с днем рождения мужчинам именинникам
Добрые, позитивные, оптимистичные открытки, стихи и поздравления с днем рождения мужчине мы адресуем дорогим друзьям, милым приятелям, нежному мужу, лучшему отцу, любимым сыновьям, братьям, дядям, племянникам, крестникам и всем представителям сильного пола в их праздник.
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Поздравления с днем рождения именинники принимают только раз в году, в отличие от дня ангела, который у многих людей может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как ярко, эффектно и незабываемо поздравить дорогого, любимого и родного мужчину с днем рождения? Адресуйте ему лучшие, позитивные, романтические и прикольные поздравления в день рождения!
Официальные поздравления с днем рождения мужчине
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Пусть будет все благополучно
И на работе, и в семье,
Надежно радует получка,
Уйдет печаль в небытие.
Пускай за сильными плечами
Живут стабильность и любовь,
И пусть удача будет с вами,
Успех приходит вновь и вновь!
Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.
Добрые поздравления с днем рождения в прозе
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От души поздравляю с днем рождения чудесного человека и бравого мужчину. Желаю ровной и широкой дороги к великим целям и большим победам! Желаю крепких сил и отличного здоровья! Желаю светлой удачи и неугасаемой любви!
Поздравления с днем рождения прикольные любимому мужчине
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С днем рождения, любимый, поздравляю я тебя.
Я тебе желаю счастья, твое счастье – это я!
А еще хочу сегодня, в день прекрасный, пожелать
Я тебе большой удачи и всегда все успевать.
Пусть с тобою будут рядом твои верные друзья
И любимая, конечно, то есть снова я-я-я!
Много солнечного света, и улыбок, и чудес,
Путь же будет все отлично, просто счастья до небес!
Лучшее поздравление с днем рождения мужчине от друзей
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Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!
Эффектные поздравления любимому мужчине с днем рождения своими словами
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Мой любимый человек, поздравляю тебя с днем рождения! Ты моя радость и счастье, моя сказочная вселенная, ты мой мир и свет в окошке – спасибо тебе за это. Я тебе желаю добиться поставленных целей, стремиться к успеху и никогда не сдаваться. Ты мужественный и сильный, у тебя непременно все получится так, как ты сам захочешь, а я всегда поддержу в твоих начинаниях. С тобою я счастлива и хочу, чтобы наше счастье было выше неба.
Добрые поздравления с днем рождения другу
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Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Прикольное поздравление с днем рождения парню
Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным,
Элегантным, гениальным
И немножечко брутальным.
Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!
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