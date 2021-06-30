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Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Водолій: не придумуйте того, чого немає

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 червня, 09:01
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Докладний астрологічний прогноз на липень-2021 для знака Водолій
Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Які цікаві передбачення від зірок очікують знак Водолій у липні? На що варто звернути особливу увагу, чого остерігатися, а в яких сферах життя важливо проявити наполегливість і силу волі? Читайте докладний гороскоп на липень-2021 для знака Водолій.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Робота

Робота
Робота / Фото: Unsplash

У сфері роботи та бізнесу багато чого залежить від вашої цілеспрямованості і бажання зростати в професійному напрямку. Не варто ігнорувати можливість навчитися від інших чогось нового. І в питанні, що вибрати – роботу або відпочинок, віддайте перевагу першому. Це важко, але ви будете винагороджені.

Фінанси

Багатство
Багатство / Фото: Unsplash

Ви здатні вийти на той рівень збагачення, коли не ви, а вже до вас будуть звертатися за фінансовою допомогою. Не скупіться, навіть якщо розумієте, що повернення боргів для ваших дебіторів буде справою непростою. А ось тринькати гроші поки що не варто, тим більше що ви ще не розучилися економити.

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Здоров'я

Здоров'я
Здоров'я / Фото: Unsplash

Ви десь вичитали симптоми недуг і вже вирішили приміряти їх на себе – це помисливість. Насправді в липні вам гріх скаржитися на здоров'я. Єдина порада: стережіться літнього сонця і не зловживайте процедурою загоряння – ви ризикуєте обгоріти і згодом страждати від неприємних відчуттів на шкірі.

Любов

Стосунки
Стосунки / Фото: Unsplash

Якщо ви хочете налагодити особисті стосунки, просто беріть і робіть це! Ініціатива повинна бути в ваших руках. Але не забувайте прислухатися до зауважень коханої людини на вашу адресу – адже ви далеко не ангел. Не будьте застояним болотом під лежачим каменем, а проявляйте увагу, говоріть компліменти.

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Відпочинок

Відпочинок
Відпочинок / Фото: Unsplash

Ваші переконання не дозволять вам занадто розслаблятися в липні, а тому відпочивати вийде уривками і короткими перебіжками. Постарайтеся за малочисленні вихідні встигнути повноцінно порелаксувати, отримати приємні враження, зарядитися позитивом і енергією на кожен новий робочий тиждень.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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