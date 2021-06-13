Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Духов день: когда отмечается в 2021 году и что означает

Сегодня, 19:17

На следующий день после дня святой Троицы наступает еще один важный православный праздник, посвященный Святому Духу. Это традиционно будет выходной день.

Праздник Святого Духа
Праздник Святого Духа
Фото: Pixabay

Следом за великим православным праздником Троицы наступает День Святого Духа, который в народе также окрестили Духов день. Что это за праздник и когда мы отмечаем его в 2021 году, читайте в нашей статье.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь

Духов день-2021: точная дата

День Святого Духа отмечается в православной церкви на 51-й день после Пасхи, т.е. на следующий день после Пятидесятницы.

Примечательно, что Духов день – это всегда понедельник.

Поскольку в 2021 году Святая Троица отмечается 20 июня, то Духов день наступит 21 июня . Причем, это будет выходной день – а все за счет празднования Троицы в воскресенье, которое, по украинскому законодательству, переходит на следующий понедельник.

В нынешнем году День Святого Духа совпадает с Днем летнего солнцестояния.

Духов день-2021: что означает

Этот христианский и народный праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа, т.е. одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы. Святой Дух – это лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке и церкви.

В день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух, и это событие было описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. В народе же верили, что в этот день земля – именинница, потому что именно тогда она была сотворена.

Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Троицкая родительская суббота: дата и традиции поминального дня Выходные дни и праздники в июле 2021 года в Украине: подробный календарь День медика-2021 в Украине: когда празднуем День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник Петров пост-2021: когда начинается и сколько продлится Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине
церковь праздники православие церковные праздники День Святого Духа
Реклама

Новости партнеров

Вакарчук разводится с женой: что известно
Вакарчук разводится с женой: что известно
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Не узнать: что произошло с Поляковой?
Не узнать: что произошло с Поляковой?

Популярные статьи

Сегодня, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Сегодня, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

Вчера, 20:16Вкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Вчера, 19:09Звездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

Вчера, 17:29Звездно

Подкопаева заявила о краже номеров ее авто: новые подробности скандала с машиной, переехавшей утят

Вчера, 14:40Звездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

Вчера, 12:00Звездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

Вчера, 08:30Здорово

Доктор Комаровский о черной плесени: стоит ли ее бояться и кому

Вчера, 08:23Звездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

11 июняЗвездно

Лиза Глинская выходит замуж во второй раз (фото)

11 июняЗвездно

Брежнева отфутболила подписчика из-за комментария о Лорак: Смотрите на свою семейку

11 июняЗвездно

Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях Романа Полянского (фото)

11 июняВкусно

Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

11 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 11 июня для всех знаков зодиака: Весы, возьмите выходной!

Новости партнеров

У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Анита Луценко впервые показала отца своей 4-летней дочери
Анита Луценко впервые показала отца своей 4-летней дочери
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк — СМИ
Канье Уэст тайно встречается с Ириной Шейк — СМИ
Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 50-летием
Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 50-летием
Лилия Ребрик похвасталась спортивной фигурой и стройными ногами
Лилия Ребрик похвасталась спортивной фигурой и стройными ногами
Каменских раскрыла правду об отношениях с пасынком
Каменских раскрыла правду об отношениях с пасынком

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять