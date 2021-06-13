Духов день: когда отмечается в 2021 году и что означает
На следующий день после дня святой Троицы наступает еще один важный православный праздник, посвященный Святому Духу. Это традиционно будет выходной день.
Следом за великим православным праздником Троицы наступает День Святого Духа, который в народе также окрестили Духов день. Что это за праздник и когда мы отмечаем его в 2021 году, читайте в нашей статье.
День Святого Духа отмечается в православной церкви на 51-й день после Пасхи, т.е. на следующий день после Пятидесятницы.
Примечательно, что Духов день – это всегда понедельник.
Поскольку в 2021 году Святая Троица отмечается 20 июня, то Духов день наступит 21 июня . Причем, это будет выходной день – а все за счет празднования Троицы в воскресенье, которое, по украинскому законодательству, переходит на следующий понедельник.
В нынешнем году День Святого Духа совпадает с Днем летнего солнцестояния.
Этот христианский и народный праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа, т.е. одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы. Святой Дух – это лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке и церкви.
В день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух, и это событие было описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. В народе же верили, что в этот день земля – именинница, потому что именно тогда она была сотворена.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
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