Духов день: когда отмечается в 2021 году и что означает

На следующий день после дня святой Троицы наступает еще один важный православный праздник, посвященный Святому Духу. Это традиционно будет выходной день.

Праздник Святого Духа Фото: Pixabay

Следом за великим православным праздником Троицы наступает День Святого Духа, который в народе также окрестили Духов день. Что это за праздник и когда мы отмечаем его в 2021 году, читайте в нашей статье.

Духов день-2021: точная дата

День Святого Духа отмечается в православной церкви на 51-й день после Пасхи, т.е. на следующий день после Пятидесятницы.

Примечательно, что Духов день – это всегда понедельник.

Поскольку в 2021 году Святая Троица отмечается 20 июня, то Духов день наступит 21 июня . Причем, это будет выходной день – а все за счет празднования Троицы в воскресенье, которое, по украинскому законодательству, переходит на следующий понедельник.

В нынешнем году День Святого Духа совпадает с Днем летнего солнцестояния.

Духов день-2021: что означает

Этот христианский и народный праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа, т.е. одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы. Святой Дух – это лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке и церкви.

В день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух, и это событие было описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. В народе же верили, что в этот день земля – именинница, потому что именно тогда она была сотворена.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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