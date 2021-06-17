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День летнего солнцестояния: интересные гадания на любовь и судьбу

Сегодня, 15:59

ТОП-5 популярных гаданий в День летнего солнцестояния 2021 года: по сновидениям, огню, воде, травам и цветам можно узнать свое будущее и нагадать любовь

Гадания в День летнего солнцестояния
Гадания в День летнего солнцестояния
Фото: Unsplash

21 июня состоится летнее солнцестояние в 2021 году. Этот день наполнен сильнейшей энергетикой природы и всех ее стихий, но в первую очередь – Солнца и огня. Люди издавна пытались узнать свое будущее и судьбу, гадая и ворожа.

Предлагаем вам несколько популярных гаданий на основных стихиях в этот день. Даже если предсказания не сбудутся, вы можете интересно провести время в День летнего солнцестояния.

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Как гадать на суженого по сну

Гадания в День летнего солнцестояния
Гадания в День летнего солнцестояния
Фото: Unsplash

Сны в самую короткую ночь быстротечные и вещие. Чтобы девушке приснился ее суженый, нужно перед сном подумать о нем и попросить, чтобы он к ней пришел ночью. Тот, кто приснится в эту ночь, и есть ее суженый.

Гадание по бумаге на жениха

Гадания в День летнего солнцестояния
Гадания в День летнего солнцестояния
Фото: Unsplash

На листочках бумаги девушки писали мужские имена – наугад или возможных кандидатов на свое сердце. Одну бумажку оставляли пустой. На ночь складывали все под подушку и ложились спать.

А утром доставали первый попавшийся листочек – кто в нем написан, тот и есть суженый. Пустой листочек означает вакансию любви еще на год.

Гадание на огне про любовь

Гадания в День летнего солнцестояния
Гадания в День летнего солнцестояния
Фото: Unsplash

Возьмите две спички, зажгите их и держите в руках друг напротив друга. Думайте о возлюбленном. Если спички не погаснут сами, догорев почти до конца, – задуйте пламя, чтоб не обжечься.

Спички развернулись друг к другу – отношениям ничто не угрожает. А вот если в разные стороны – скорей всего, крепкой любви между вами нет.

Гадание по венку на суженого

Гадания в День летнего солнцестояния
Гадания в День летнего солнцестояния
Фото: Depositphotos

Незамужние девушки, как и на Купала, традиционно проводят летнее гадание по воде и травам – плетут венки из полевых растений, а затем пускают их по реке.

Считается, если венок плывет спокойно – быть свадьбе. Если он за что-то цепляется или останавливается, то это означает, что девушка выйдет замуж, но не скоро. Если же венок тонет – его владелица останется в девках.

Гадание на костре

Гадания в День летнего солнцестояния
Гадания в День летнего солнцестояния
Фото: Getty Images

Если двое влюбленных уже определились и сложились в пару, то при помощи гадания можно узнать силу этих отношений в будущем.

Пары, взявшись за руки прыгали через костер. Если они не разжимали руки во время прыжка, то их ждал долгий и счастливый брак, а вот если руки разъединялись — считалось, что влюбленные недолго будут вместе.

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