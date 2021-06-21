21 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Сегодня в мире отмечается много интересных и значимых дат: День Святого Духа, День летнего солнцестояния, День йоги, День селфи, День мотоциклиста, День жирафов
Какой сегодня праздник, 21 июня?День летнего солнцестояния, День йоги, День гуманизма, День селфи, День мотоциклиста, День жирафов. Духов день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
Читайте также:День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июня.
- День летнего солнцестояния (Summer Solstice) – в Украине и многих странах празднуется самый длинный день, который в 2021 году выпадает на 21 июня.
- Международный день йоги (International Yoga Day) – приверженцы древней практики ежегодно отмечают праздник, организованный под эгидой ООН в 2014 году.
- Международный день скейтбординга – спортивный праздник, который радует всех любителей этого активного вида времяпровождения.
- Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day) – профессиональный праздник составителей карт и навигационных документов, который проводится под эгидой ООН с 2006 года.
- Всемирный день мотоциклиста (Ride to Work Day) зародился в 1992 году, а с 2008 года начал отмечаться в третий понедельник июня.
- Всемирный день гуманизма (World Humanist Day) – неофициальный праздник нацелен на защиту прав и свобод человека, социальной справедливости, миролюбия, равноправия.
- День селфи (Selfie Day) – праздник посвящен популярному занятию создания автопортрета.
- Всемирный день жирафов (World Giraffe Day) – логично, что самые длинношеие животные чествуются в самый долгий день в году.
21 июня в православной церкви наступает 1-я неделя по Пятидесятнице, Общица и отмечается День Святого Духа. Также чтится память великомученика Феодора Стратилата, святого Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора, епископа Суздальского. Празднуется Кипрская икона Божией Матери.
В народе 21 июня празднуется солнцеворот. В честь Солнца люди разжигали ритуальные костры, прыгали через огонь и очищались от зла и болезней. Также 21 июня чтится Федор Колодезник. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы.
- на летний солнцеворот нельзя грустить и злиться, нужно радоваться солнцу и природе;
- травы, собранные в этот день, становятся особенно ценными и целебными;
- желания, загаданные в день летнего солнцестояния, сбываются.
- если на Федора выпала обильная роса – к богатому урожаю льна;
- гроза на Федора – к ненастной погоде;
- много звезд на небе – будет много грибов в сентябре.
Читайте также:День летнего солнцестояния: главные традиции и приметы
- 1893 – в Америке было запущено первое Чертово колесо обозрения.
- 1948 – фирма грамзаписи Columbia Records выпустила в продажу долгоиграющие виниловые пластинки.
- 1971 – в Украине при раскопках кургана Толстая Могила была найдена скифская пектораль.
- 2004 – впервые вышел в космос первый в мире частный космический корабль SpaceShipOne.
- 1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель математической физики.
- 1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.
- 1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.
- 1962 – Виктор Цой, советский рок-музыкант, лидер группы "Кино".
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное