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День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы

Сегодня, 17:41

В День летнего солнцестояния 21 июня нужно умыться утренней росой для красоты и здоровья, а также встретить солнце на рассвете для благополучия и удачи в жизни

Празднование Дня летнего солнцестояния
Празднование Дня летнего солнцестояния
Фото: Pexels

21 июня наступит День летнего солнцестояния. Считается, что этот самый длинный день в году обладает удивительной магией и особенной энергетикой.

В жизни людей солнце всегда занимало важнейшее место. И праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов. К примеру, у славян День летнего солнцестояния тесно связан с главным июльским праздником – Купалой. И лишь после перехода на григорианский календарь даты с самым длинным днем в году стали расходиться на две недели.

Издавна солнцеворот почитали язычники, потому что верили в чрезвычайную магию Дня летнего солнцестояния. Они верили, что в этот период объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух.

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Древние поверья говорят, что в день летнего солнцестояния у людей появляется шанс изменить свою жизнь к лучшему. В этот день нужно веселиться и радоваться, дарить позитив, загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь, судьбу, перемены в жизни, и вскоре все исполнится.

  • Утреннюю росу в день летнего солнцестояния следует собрать и умыться, потому что она обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом. Кстати, если роса обильная – это к хорошему урожаю.
  • Многие обряды в день летнего солнцестояния касаются воды. Не только роса, но и вся вода в этот период приобретает магические свойства, поэтому полезно купаться и проводить любые водные процедуры. К примеру, если в этот день парень обольет водой девушку – она вскоре выйдет замуж.
  • Как и на Купала, можно погадать на венках, пущенных в воду. Если ваш венок поплывет и не утонет – судьба сложится хорошо.
  • Главный обряд в день летнего солнцестояния, конечно же, посвящен солнцу. Постарайтесь встретить рассвет в самый длинный день в году – это предвещает радость, здоровье и силы на весь год вперед.
  • И не забудьте загадать желание в этот момент – оно обязательно сбудется.
  • Очень хорошо в этот день прощать окружающих людей, близких, родственников, помириться со всеми, т.е. обнулить прошлые обиды и попрощаться со всеми неприятностями.
  • Если вы родились в день летнего солнцестояния, знайте, что вы счастливый человек, на всю жизнь получивший защиту Солнца. Именно такими свойствами издавна наделяли людей, появившихся на свет в магический день 21 июня.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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