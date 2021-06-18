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Церковные праздники 18 июня: история и поздравления

Сегодня, 07:55

Сегодня, 18 июня, церковь почитает священномученика Дорофея. Именины в этот день празднуют Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

18 июня в православной церкви чтится память священномученика Дорофея, епископа Тирского.

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История праздника

Дорофей жил в III-IV веках и был епископом в финикийском городе Тире. Во времена преследований христиан при правлении императора Диоклетиане Дорофей скрывался от язычников, а после того, как на трон взошел император Константин, епископ вновь вернулся в Тир и управлял своей епархией около 50 лет. После очередной смены власти, в период правления Юлиана Отступника, святой Дорофей принял мученическую смерть.

Он считается автором "Синопсиса" – описания жития учеников Иисуса Христа, пророков и апостолов от семидесяти.

Церковные праздники и события 18 июня

Также в этот день отмечается отдание праздника Вознесения Господня. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Чтится память блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, отшельника Египетского, преподобного Дорофея, из обители аввы Серида. Празднуется Игоревская икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 18 июня отмечался Дорофеев день. По наблюдениям, на этот период приходятся самые короткие ночи в году, которые называли воробьиными. Также это время цветения сон-травы. А еще считалось, что сны на Дорофея вещие.

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Кто отмечает день ангела

Именины 18 июня празднуют: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

Поздравления для именинников в день ангела

Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник
Фото: Pixabay

***

От всей души, от всего сердца
Желаю радости, добра.
Пусть без труда найдется дверца,
Где будет счастье ждать тебя.

Где понимают, уважают,
Где помогают в трудный час,
Где огорченья просто тают,
И слезы не тревожат глаз.

И пусть всегда удача рядом
С тобой тихонечко идет,
И пусть в душе, словно награда,
Бесценная любовь живет.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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